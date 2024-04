POLITIC Vineri, 19 Aprilie 2024, 12:57

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a insistat, vineri, că medicul Cătălin Cîrstoiu trebuie să organizeze o conferință de presă în care să lămurească toatre acuzațiile la adresa sa, spunând că acesta „nu poate merge înainte ca fiind candidatul coaliției până nu iese în conferință să explice tot”. „Eu nu îi cer nimănui să se retragă sau să nu se retragă”, a declarat Ciolacu, răspunzând unei întrebări.

Joi, într-un interviu de o oră și 17 minute acordat lui Robert Turcescu și lui Dan Andronic, Cătălin Cîrstoiua spus că el nu se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, susținând din nou că nu are nicio incmpatibilitate: „Nu mă retrag. Cine mi-a propus că avea nevoie de mine, dacă nu mai are nevoie de mine, să-mi spună verde față”.

Întrebat, vineri, dacă îi va cere explicit lui Cîrstoiu să se retragă, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus că el „nu cere nimănui

să se retragă sau să nu se retragă”.

„Având o experiență, spun eu, mai mare politică decât a domnului dr Cărstoiu, i-am făcut o recomandare și direct, și prin intermediul dumneavostră de câte ori m-ati întrebat.

Domnul Cîrstoiu trebuie să iasa să țină o conferință de presă, asa cum am convenit cu domnia sa si cu domnul președinte Nicolae Ciucă și să explice toate aspectele apărute în spatiul public.Nu vom putea merge înainte până nu se va întâmpla acest lucru.

Până când domnul doctor Cîrstoiu nu va explica toate aspectele apărute în spațiul public, dânsul nu poate merge înainte ca fiind candidat al Coaliției”, a declarat Ciolacu.

El a spus că a convenit acest lucru împreună cu Nicolae Ciucă si cu Cătălin Cîrstoiu.

„Repet, domnul Cîrstoiu trebuie să iasă în spatiul public și să explice toate aspectele. Altfel, nu vom putea merge mai departe”, a insistat liderul PSD.

Chestionat dacă există varianta ca PSD și/sau fără PNL să-i retragă sprijinul politic lui Cîrstoiu, Ciolacu a răspuns: „Noi nu retragem pe cineva dintr-o cursă, nici nu retragem cuiva sprijinul politic. Împreună toți trei am luat o decizie. Eu cu domnul Nicolae Ciucă am luat o decizie în Coaliție că-l susținem pe domnul Cărstoiu candidat. Pe urmă toți trei am luat această decizie și toți trei am luat decizia că domnul Cîrstoiu trebuie să iasă în spațiul public”.