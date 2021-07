Florin Cîțu, despre desființarea SIIJ: Parlamentul și Ministerul Justiției trebuie să rezolve blocajul / Ce spune premierul despre declarațiile privind ruperea coaliției

SIIJ

”Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple, eu am desființat SIIJ printr-un proiect de lege aprobat de Guvern, acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea MInisterului Justiției să vină cu cea mai bună soluție, dacă există o altă soluție mai bună decât ce am făcut noi în ședința de guvern”, a declarat Cîțu.”UDMR și USR au un punct diferit de vedere, eu cred că putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ieri ca ședința să fie suspendată, s-o amânăm și să revenim după ce se întâlnesc experții, săptămâna viitoareEu zic ca acum să ne întoarcem al experți, există un grup de lucru, de acolo trebuie să vină cele mai bune opinii, experții ar trebui să ne spună exact, acolo sunt și de la PNL, și de la USR și de la UDMR”, a adăugat premierul.Întrebat despre declarațiile făcute în weekend de ministrul Justiției, Cîțu a răspuns că ”nici gând, nu se rupe coaliția. Merge mai departe, este puternică. Astfel de declarații le înțeleg, suntem politiceni, mai încercăm prin declarații”. Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a acuzat că Secţia specială nu a fost încă desfiinţată din cauza opoziţiei UDMR care nu doreşte ca dosarele să ajungă la DNA pentru că nu ar avea încredere în instituție.El a mai declarat că se poate rupe coaliţia de guvernare din cauza nerespectării obligaţiilor asumate în domeniul Justiţiei, criticând UDMR care a votat ”cot la cot” cu AUR în problema desfiinţării Secţiei speciale. În politică orice este posibil, declară Dan Barna întrebat dacă s-ar putea rupe Coaliția din cauza UDMR care pune condiții pentru desființareaPreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că nu s-a găsit o soluție referitoare la desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție . "Discuțiile vor continua până la găsirea unei soluții cu privire la acest subiect", a declarat Orban, la finalul ședinței de la Guvern. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că ministrul Justiției, Stelian Ion, are o atitudine "total inacceptabilă" și "alunecă spre stalinism" , deoarece "crede că este în posesia adevărului absolut", iar vicepremierul Dan Barna "a intrat în acest delir, poziția sa fiind, de fapt, una toxică".