Ministrul Justiției acuză UDMR că a votat cot la cot cu AUR în problema desființării Secției Speciale. Ce spune despre ruperea coaliției

Stelian Ion afirmă, însă, că raportul Inspectiei Judiciare a fost întocmit de o persoană numită politic anterior şi este contestat în instanţă. ”Dacă noi spunem că nu avem încredere în DNA şi că magistraţii nu ar trebui să fie anchetaţi de DNA, înseamnă că e un semn mare de întrebare pus în dreptul DNA, ceea ce este inacceptabil (…) Dacă nu, înseamnă că ăsta este un atac frontal, un atac foarte dur la adresa DNA. Vă spun foarte clar, discuţia despre SIIJ este, de fapt, despre DNA”, afirmă ministrul.Stelian Ion afirmă că se poate rupe coaliţia de guvernare din cauza nerespectării obligaţiilor asumate în domeniul Justiţiei, el criticând UDMR care a votat ”cot la cot” cu AUR în problema desfiinţării Secţiei speciale.”În niciun caz nu s-au făcut abuzuri în Justiţie care să justifice apariţia SIIJ. De altfel, în momentul în care a apărut Secţia, în expunerea de motive, au fost înşirate nişte motive. De fapt, nici nu există motiv, veţi citi expunerea de motive şi se spune «considerăm că e necesară înfiinţarea Secţiei speciale». Nu se spune de ce. Ulterior, au încercat să justifice cumva, dar în momentul înfiinţării au creat-o pentru că aşa au vrut şi pentru au putut şi pentru că unii aveau acest interes, de a crea un organ care să pună presiune pe magistraţi (…) Comisia de la Veneţia ne-a dat două avize prin care ne spunea, oameni buni, opriţi-vă, nu e în regulă ce faceţi”, a declarat Stelian Ion, la Prima TV, duminică, potrivit news.ro.Ministrul Justiţiei a explicat şi care sunt motivele pentru care această Secţie nu a fost încă desfiinţată.”Nu am desfiinţat-o pentru că o parte dintre cei care suntem acum în Coaliţie erau la acel moment al înfiinţării, de partea cealaltă, alături de PSD, adică UDMR. A votat şi înfiinţarea Secţiei speciale, a votat şi legile Justiţiei varianta Iordache, a votat şi Codul penal de procedură, a votat multe. Dar am spus, o dată ce s-a încheiat acel capitol, trecem de-o parte şi încercăm să creăm ceva nou. Sperăm cumva că o să îşi schimbe atitudinea şi abordarea faţă de Justiţie în general, faţă de lupta anticorupţie. Parţial am avut semnale că acest lucru se întâmplă, pentru că s-a semnat un program de guvernare, în care, în capitolul Justiţie, era stabilită prima măsură pe termen scurt, desfiinţarea SIIJ. La un punct mai jos era refacerea competenţei DNA pe ce privea infracţiunile de corupţie săvârşite de magistraţi, deci era în regulă. De aceea am şi acceptat mandatul pe Justiţie, pentru că este un program foarte bine articulat”, a declarat Stelian Ion.Întrebat dacă a discutat cu partenerii din coaliţie despre Programul de guvernare, Stelian Ion a afirmat că programul de guvernare nu este o ”fiţuică” şi nu a circulat fără să fie citit.”Programul de guvernare nu este o fiţuică care să circule aşa, fără să fie văzut, fără să fie citit, fără să fie corectat”, a explicat ministrul.Întrebat, de asemenea, de ce s-a râzgândit UDMR, Stelian Ion a afirmat: ”Eu cred că e o tactică pentru că, altfel, nu pot să îmi explic. Adică, acum, la ora actuală, UDMR-ul spune, noi desfiinţăm SIIJ, suntem de acord cu asta, dar am vrea ca toate dosarele să nu meargă sub nicio formă la DNA, pentru că noi nu avem încredere în DNA, să meargă la Parchetul General, aşa cum a fost mai demult, în ideea că se transformă într-un fel SIIJ-ul actual într-o secţie care deja există. Schimbăm doar plăcuţa de înmatriculare, schimbăm denumirea, dar mecanismul rămâne. (...) Dacă noi spunem, noi politicieni, că nu avem încredere în DNA şi că magistraţii nu ar trebui să fie anchetaţi de DNA, înseamnă că e un semn mare de întrebare pus în dreptul DNA, ceea ce este inacceptabil (…) Dacă nu, înseamnă că ăsta este un atac frontal, un atac foarte dur la adresa DNA. Vă spun foarte clar, discuţia despre SIIJ este, de fapt, despre DNA. La asta se rezumă (…) UDMR face un artificiu, încearcă să inducă în eroare într-un fel, să păcălească opinia publică”.Stelian Ion a mai precizat că partenerii de la UDMR invocă un raport al Inspecţiei Judiciare despre care spune că arată abuzuri în sistemul judiciar.”Avem un raport al Inspecţiei Judiciare pe care îl invocă UDMR care spune că acel raport a arătat grave abuzuri, derapaje, însă acel raport a fost supus controlului judiciar, este în faţa judecătorilor şi rămâne să vedem dacă va fi validat de instanţe. Pe de altă parte, acel raport a fost semnat de un inspector numit politic, prin ordonanţă de urgenţă, care şi în prezent este la cârma acestei Inspecţii Judiciare şi care cheamă la raport, foarte des, din punctul meu de vedere suspect de des, mai ales magistraţii care au avut un punct de vedere în acea perioadă şi au fost critici în acea perioadă cu privire la acele reglementări (…) Domnul Netejoru apare explicit de vreo patru ori în hotărârea CJUE în care e criticat făţiş”, a declarat Stelian Ion.