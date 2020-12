Ciolacu, întrebat dacă PSD ar colabora cu AUR: Nu am avut încă o discuţie cu George Simion. Cred că gândim la fel – să ne apărăm voturile şi pe urmă sunt convins că vom avea şi discuţii politice

Întrebat dacă PSD ar colabora cu o formaţiune controversată ca AUR, cu figuri controversate şi viziuni controversate care susţin teorii ale conspiraţiei, Marcel Ciolacu a răspuns, potrivit News.ro : "Eu consider că românii au întotdeauna dreptate, deoarece românii ne dau voturile să îi reprezentăm în Parlament. Nu cunosc detalii de controversat, cât de controversat e domnul George Simion. Nu am avut timp în această campanie electorală să studiez ceilalţi jucători politici. Am încercat să acoperim nevoile românilor şi să vedem care sunt urgenţele românilor. Se pare că aceasta este calea corectă a PSD să nu se mai îndepărteze de agenda românilor. Vom avea, repet, discuţii cu toate forţele politice mai puţin cu PNL”.