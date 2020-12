Cine este Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), surpriza alegerilor parlamentare 2020

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care potrivit rezultatelor exit-poll ar intra în Parlament, trecând pragul electoral de 5%, este un partid înființat în toamna anului trecut de George Simion, fondator al Platformei Unioniste Acțiunea 2012, care militează pentru unirea cu Republica Moldova. În 2015 el a fost reținut și expulzat din Republica Moldova, având o interdicție de 5 ani de a intra în această țară. Partidul se definește ca fiind "de dreapta, conservator, patriot şi unionist".

"Mulțumim, România! Vă vom reprezenta cu mândrie! Nici o alianța cu nimeni în afară de voi, românii noștri!" - este mesajul postat pe pagina de Facebook a AUR, după rezultatele exit-poll.

George Simion a candidat anul trecut ca independent la alegerile europarlamentare, sub sloganul "România Mare în Europa”. La alegerile locale din septembrie pentru Primăria Capitalei, din partea AUR a candidat copreşedintele partidului, fostul jurnalist Claudiu Târziu.

Din conducerea AUR face parte, ca președinte al Senatului, filosoful și scriitorul Sorin Lavric. Unul dintre membrii AUR este actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar.





Partidul își asumă valori precum familia, patria, credința, libertatea și are printre susținătorii activi organizații neo-legionare cum ar fi Frăția Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de Biruintă, condusă de Dan Ciprian Grăjdeanu.





AUR a organizat în toamnă proteste anti-mască, în București, contestând, totodată, și celelalte măsuri luate de Guvern în perioada crizei COVID-19. Susținătorii AUR au protestat față de intezicerea pelerinajelor de Sf. Parascheva și Sf. Andrei.





De asemenea, AUR a organizat un marș electoral de 1 Decembrie, la Alba Iulia, unde mai multe persoane au fost amendate pentru nerespectarea regulilor stabilite de guvern în contextul crizei COVID-19.





Anul trecut, George Simion alături de reprezentanți ai mai multor organizații neo-legionare a fost în centrul scandalului de la Valea Uzului, unde aceștia au rupt poarta cimitirului închis de autoritățile UDMR.

Candidaţii AUR din Bucureşti, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, sunt copreşedintele Claudiu Târziu care deschide lista pentru Senat, şi George Simion care deschide lista pentru Camera Deputaţilor.





Invitat la Marius Tucă Show, preşedintele AUR, George Simion a vorbit despre alegerile din 6 decembrie, iar prima lege pe care ar da-o fiind la putere ar fi protejarea capitalului românesc pentru agricultori, scrie Mediafax.





"După campania de la europarlamentare din 2019, am candidat independent, conduc un partid conservator care luptă pentru tradiţii. Suntem pentru libertatea de opţiune, considerăm viaţa sacră de la concepere, dar e alegerea fiecărei persoane dacă a face sau nu avort. În TV de ştiri nu mai există libera exprimare, nu am putut intra la nicio televiziune, am făcut campanie pe net”, a afirmat Simion.