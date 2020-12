George Simion, copreședinte AUR: Nu vom face parte din nicio Coaliție, pentru noi sunt la fel partidele lui Iohannis cu cele ale lui Ciolacu / C. Târziu: Vom declanșa o revoluție conservatoare

​George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, a declarat la aflarea rezultatelor exit-poll care dau AUR cu peste 5%, că ”este o victorie unui partid nou, conservator creștin, la un an după înființare”.





”Felicitări sutelor de mii de români adevărați, este o victorie care vă aparține, la un an de la înființare, o victorie a neamului românesc. Nu o să va dezamăgim, nu o să vă trădăm, nu o să intrăm in niciuna din variante în vreo Coaliție de guvernare, pentru noi sunt la fel partidele lui Marcel Ciolacu cu partidele lui Iohannis. Vom vota doar în interesul țării. AUR este un partid creștin, patriotic, in totală opoziție cu actualul eșicher politic”, a declarat Simion.