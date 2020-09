Claudiu Năsui: Dovada că se fură voturile USR-PLUS. Iată cazul secției 127...

„Dovada că se fură voturile USR-PLUS. Am avut curiozitatea să verificăm secțiile de votare în care, conform site-ului AEP, am avut zero voturi la Consiliul general al municipiului București. Iată cazul secției 127. Conform procesului verbal USR-PLUS a avut cel mai mare număr de voturi din secție: 164. Conform site-ului AEP a obținut zero voturi. Ați citit bine. Zero voturi. Și așa s-au furat dintr-un foc 164 de voturi. Modul de furt: au pus altui partid voturile USR-PLUS”, a scris Claudiu Năsui, luni seara, pe pagina sa de Facebook