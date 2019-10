Liberalii vor să depună marți moțiunea de cenzură. Semnatarii au spus că vor vota la vedere

Orban a spus, pentru Mediafax, că moțiunea de cenzură va fi depusă "cel mai probabil marți". Întrebat câte semnături are în acest moment moțiunea, Ludovic Orban a răspuns: "La data depunerii moțiunii, vor fi peste 237 de semnături".

Tot luni, șeful statul a afirmat că moțiunea are șanse să treacă de votul Parlamentului: „Abia aștept să treacă moțiunea și să scăpăm de PSD”.





„Avem nevoie de o guvernare performantă pentru români și România. O astfel de guvernare poate s-o livreze PNL. Momentul vine și vine repede. Trebuie să facem un lucru foarte greu, să recâștigăm încrederea românilor.(...) Ceea ce trebuie să facem noi este să reconstruim România și o s-o facem împreună. Întrebarea legitimă care se pune acum este putem? (sala răspunde - da - n.r.) Putem împreună. Și am dovedit-o”, a spus Klaus Iohannis la reuniunea liberalilor din Ardeal.

Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PNL împotriva Guvernului Dăncilă au acceptat să voteze la vedere în momentul în care moțiunea va fi dezbătută în Parlament, a anunțat Adrian Oros , vicepreședintele PNLJoia trecută, prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan a declarat că semnatarii moțiunii de cenzură sunt sunați de liderii PSD care le oferă funcții publice pentru a-i convinge să nu mai susțină demersul care poate dărâma Guvernul Dăncilă. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. De asemenea, senatorul PNL Alina Gorghiu a făcut apel la parlamentarii care au semnat moțiunea "să nu cedeze presiunilor și promisiunilor PSD", specifice unui guvern care "își trăiește ultimele zile".Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a admis că sunt parlamentari ai PSD care au semnat de cenzură. Ciolacu a declarat că știe doar de deputatul PSD de Ialomița Mihăiță Găină și că alți 20 de parlamentari PSD au fost sunați de PNL.