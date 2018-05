LIVE / ALERTA CSM propune prag de 50.000 euro la abuzul în serviciu, delapidare și alte infracțiuni de serviciu pentru cei care nu sunt funcționari publici

16.29 Reprezentanții Forumului Judecătorilor anunță că se retrag de la lucrările comisiei.





16.05

Propunerea CSM modifică art. 308 din Codul Penal, unde adaugă următoarele alineate



Ce prevede acum art. 308:



Vezi aici o transmisiune video a ședinței:"(3) În cazul infracțiunii prevăzute de art. 295 (DELAPIDARE-n.r.), săvârșite în condițiile alin 1, împăcarea parților înlatură răspunderea penala.(4) Infracțiunile prevăzute la art(delapidare - n.r.),(abuzul in serviciu, neglijenta in serviciu, folosirea abuzivă a funcției, uzurparea funcției - n.r.) și art.(divulgarea informațiilor secrete - n.r.), săvârșite în conditiile alin (1), dacă au produs un prejudiciu material nu se pedepsesc atunci când valoarea prejudiciului este de cel mult, in echivalentul monedei nationale, iar faptuitorul il acopera pana la momentul sesizarii instantei de judecată.(5) Daca infractiunile prevazute la alin 4 au produs un prejudiciu material, iar faptuitorul acopera integral prejudiciul cauzal, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, limitele prevazute la alin 2 se reduc la jumatate.(6)Dispozițiile alin 4 si 5 se aplică tuturor persoanelor care au comis împreună una dintre faptele prevăzute de alin 4, indiferent dacă plata a fost efectuată doar de unul sau o parte dintre aceștia."(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-301 şi 304 privitoare la funcţionarii publici(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime."(1)Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public."Mi s-a părut normal, le-am primit astăzi, să le aduc la cunoștință, să stiți de ele," spune Iordache.Marți se va tranșa acest subiect, a precizat el.FOTO: Amendamentul CSM pe ecranul din comisie:Iordache amintește de cele trei proiecte ale lui Rădulescu care au fost adoptate tacit de Camera Deputaților : "Ce pot să vă spun din partea grupului PSD - nu am susținut si nu vom susține aceste proiecte. Pentru noi este important ca acele trei proiecte care vizează Legea 303, Legea 304 și Legea 317 care au fost discutate și dezbătute în cadrul comisiei speciale. De ce au fost lăsate să treacă tacit? Asta e altă discuție".Apoi, Iordache menționează amendamentele ALDE la Codul Penal care se referă la fapte grave cu violență : "Noi le vom respinge".Iordache spune că va exista un singur proiect de lege privind Codul Penal, toate celelalte proiecte privind codul penal vor primi raport de respingere.***"O serie de instituţii au depus amendamente, o serie de instituţii au depus comentarii. Acolo unde doriţi să interveniţi la fiecare articol în parte, am convenit, indiferent de partide, să ascultăm punctele de vedere ale dumneavoastră. În momentul în care vom termina parcurgerea întregului Cod penal, săptămâna viitoare să facem şi Codul de procedură civilă, care are un număr mic de articole, şi apoi începem, prin vot, să tranşăm, ţinând cont de amendamentele şi observaţiile pe care le-aţi făcut, să le adoptăm", a precizat Iordache, în urmă cu o săptămână, într-o şedinţă a comisiei, citat de Agerpres.