Ludovic Orban, catre liberali: Oastea trebuie trezita. Gata cu blaturile! Fiecare sef de organizatie sa dea cu parul in seful de la PSD

"Gata cu blaturile cu PSD, v-o spun din capul locului! Sunt un om bland, care iubeste oamenii, care intotdeauna am preferat in actiunea politica sa conving, nu mi-a placut sa fiu ascultat de frica (...), dar nu voi mai accepta ca 75-85% din partid care munceste sa bata pasul pe loc din cauza ca 25% din partid nu munceste", a afirmat Ludovic Orban.Liderul PNL a precizat ca nu mai vrea ca liberalii sa faca opozitie doar la nivel national."Nu mai vreau sa se faca opozitie numai la nivel national sau unii lideri judeteni sa faca opozitie, dar numai cu mesaje legate de palierul national. Vreau sa vad fiecare lider judetean cum da cu parul in presedintele Consiliului Judetean PSD, in primarul PSD, in prefectul PSD, in toti sefii de deconcentrate. Cine nu are puterea sa abandoneze de acum, sa-l lase pe altul mai puternic si mai curajos", a afirmat Orban.Ludovic Orban a precizat ca nu vrea sa dea sanctiuni, dar ca va lua "masurile care se impun"."Nu-mi doresc sa iau nicio masura de sanctionare a nimanui, dar nici nu pot sa accept ca unii sa demita pe nepusa masa primari de municipii aflati in functie. Ce alt serviciu mai mare poti sa-i faci PSD intr-un municipiu decat sa-l demiti din functia de presedinte al organizatiei municipale pe primarul PNL? Sa terminam cu astfel de prostii si cu astfel de decizii care sunt luate fara nicio noima. Dialog, comunicare, solidaritate sunt fundamentale. Nu o luati ca un avertisment, dar voi lua masurile care se impun pentru a avea garantia ca PNL va castiga alegerile", a continuat acesta.Orban a spus ca agendele personale trebuie lasate deoparte si trebuie ca liberalii "sa puna osul la treaba", deoarece greul nu poate fi dus doar de unii, iar altii "stau binisor si se uita"."Trebuie sa lasam deoparte agendele personale. Cea mai buna modalitate ca obiectivul tau de cariera sa fie realizat este sa fii intr-un partid puternic, care castiga alegerile. Trebuie sa puna toti osul la treaba, nu numai unii sa duca greul bataliei, in timp ce altii stau binisor si se uita, asteptand eventual sa-si rupa gatul cei care se bat pentru partid", a explicat Ludovic Orban.Presedintele liberalilor a spus ca isi doreste ca batalia dintre PNL si PSD sa fie castigata intr-un duel cu el si cu Liviu Dragnea, dar spune ca liderul social-democratilor va fugi, pentru ca "niciodata nu o sa accepte sa intre intr-o batalie"."Mi-as fi dorit foarte mult ca batalia intre noi si PSD sa se castige printr-un duel intre mine si Dragnea, numai ca Dragnea fuge, normal. Niciodata nu o sa accepte sa intre intr-o batalie si intr-o dezbatere unu la unu cu mine, fiindca el se simte bine acolo, in spatele gardurilor, in spatele cordoanelor de jandarmi, cu o multime de indivizi care il aduleaza numai pentru ceea ce le ofera. Batalia cu PSD nu se va castiga asa. Se va castiga cu infanteria, cu fiecare membru, cu oastea, iar oastea trebuie trezita si ridicata la lupta. (...) Gata cu blaturile cu PSD, v-o spun din capul locului", a continuat el.