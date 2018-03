Ludovic Orban: Acolo unde exista primari liberali numarul ajutoarelor sociale este mai mic

Orban: Sunt categoric impotriva OUG-urilor, trebuie legiferat exhaustiv, renuntand la actele normative cu caracter secundar

"Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie sa muncesti mai mult sau trebuie sa inveti, sa evoluezi in cariera. (...) Nu trebuie sa mai promitem lucruri care nu pot fi realizate, chiar cu riscul de a pierde niste voturi. Niciodata nu o sa ne voteze toata lumea. Avem criza de forta de munca in Romania si avem 300.000 de beneficiari ai ajutorului social care sunt intelesi cu AJOFM ca sa le dea negatie pentru a primi in continuare ajutorul de somaj si sa fie in continuare armata politica a primarului in functie care da ajutoarele sociale. (...) Sa stiti ca acolo unde exista primari liberali numarul ajutoarelor sociale este de trei-patru, daca nu de cinci ori mai mic. Ai nostri au mers pe ideea de a aduce investitii, de a crea locuri de munca, de a genera dezvoltare economica si asta, in mod evident, pana la urma i-a dus pe oameni catre relatia normala. Daca vrei sa traiesti, daca vrei sa ai un venit decent, trebuie sa muncesti sau trebuie sa ai o activitate care este utila societatii", a afirmat duminica Orban la reuniunea Consiliului National al PNL desfasurata la Palatul Parlamentului.El a atras atentia asupra numarului mare de unitati administrativ-teritoriale existente."Nu putem sa continuam cu 3.300 de unitati administrativ-teritoriale, din care peste 2.000 nu au resursele necesare nici pentru subzistenta, nu au capacitatea administrativa necesara pentru planuri de dezvoltare a comunitatilor. (...) Este o forma prin care guvernele si partidele aflate la guvernare mentin captivi o serie de cetateni, alegatori, in localitati cu 1.000-1.500 de locuitori, care sunt dependenti de ajutorul social. (...) Asta nu este o administratie pentru cetatean, ci este o administratie pentru partidele de guvernamant", a adaugat Orban.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a mai declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de urgenta. Atat timp cat se permite elaborarea de acte normative ca ordonante de urgenta, in Romania nu va fi democratie. Asa cum este legea de organizare si functionare a Guvernului, doi oameni, cel mult trei, pot sa decida adoptarea unor acte normative cu caracter de lege care sa genereze obligatii pentru cetatenii romani, obligatii pentru firme, care sa genereze consecinte care nu pot fi indreptate in cazul in care Parlamentul, atunci cand ia in dezbatere ordonanta, respinge ordonanta de urgenta. Aduceti-va aminte de Ordonanta 55, declarata neconstitutionala - nici macar astazi majoritatea parlamentara nu a inlaturat consecintele aplicarii ordonantei 55, ordonanta neconstitutionala", a declarat Ludovic Orban, duminica, la Consiliul National al PNL, potrivit Agerpres.Presedintele PNL a spus ca legea permite alte proceduri in materia legiferarii de catre Guvern. "Avem angajarea raspunderii Guvernului, avem, de asemenea, procedura de urgenta in Parlament", a mentionat el.In opinia lui Orban, trebuie legiferat "exhaustiv", asa cum se legifereaza in "tarile normale"."Nu este normal cum se legifereaza in Romania si asta ataca exact democratia si ataca toti cetatenii, ataca exact initiativa individuala a cetateanului, indiferent ca este pe taram economic, social, cultural sau in alte domenii. Trebuie legiferat exhaustiv, trebuie renuntat la actele normative cu caracter secundar care sunt decise - ordine minister, hotarari de guvern sau mai stiu eu ce alte ordine date de diferite agentii sau autoritati, care de cele mai multe ori sunt contrare legii. De cele mai multe ori contin cele mai multe prevederi si proceduri birocratice care nu fac altceva decat sa creeze atributii suplimentare pentru institutii, ca, de fapt, sa franeze initiativa individuala a cetateanului. Trebuie sa legiferam asa cum se legifereaza in tarile normale. Nu se poate sa ai legea finantelor publice, legea educatiei, care sa aiba peste 100 de acte normative secundare, necesare pentru aplicarea legii", a mai declarat Orban.