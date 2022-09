VITAL CULTURAL Joi, 22 Septembrie 2022, 04:26

Elisabeta a II-a. PRINŢUL HARRY ŞI DUCESA MEGHAN. Tragica veste a trecerii în neființă a Reginei Elisabeta a II-a a adus pe buzele tuturor și în inimile milioanelor de oameni de pe întreg pământul, povești despre monarhie și gânduri bune despre aceasta. Așa cum ne-a fost prezentată în decursul vremii, monarhia britanică este precum o familie numeroasă, în care nu își au loc doar veștile bune sau doar atitudinile de supunere. Regina a fost suveranul cu cea mai lungă domnie din istorie, reușind în tot acest timp să conducă prin perioada de după cel de Al Doilea Război Mondial, prin foamete și crize, prin "belșug"-ul globalizării și Brex-itul dezinformării. A fost iubită de toți cei care au cunoscut-o în realitate, de aproape, dar și de cei care au primit-o în casele lor prin intermediul presei și al vestitelor apariții televizate. Totuși, Regina a cunoscut două rebeliuni personale: Diana și Meghan. Acum citiți un rezumat al disertației Biancăi Andrei, Litere, Comunicare și Relații Publice despre ​Prințul Harry și Ducesa Meghan. Revolta împotriva Elisabetei a II-a

Harry și Megan la ceremonia funerară a Elisabetei a II-a Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

PRINŢUL HARRY ŞI DUCESA MEGHAN. Revolta împotriva Elisabeta a II-a

Cu toate că lucrarea mea nu s-a concentrat pe viața acesteia, în fiecare paragraf scris o putem regăsi. Acțiunile familiei regale britanice au reprezentat un ecou al deciziilor acesteia, fiecare dintre ei urmând un protocol pe care monarhul l-a conturat, totul în favoarea poporului. Fascinația pentru cuplul regal Harry și Meghan a venit odată cu identificarea istoriei, întoarsă în prezent. Foarte multe dintre acțiunile pe care cei doi le-au dus la bun sfârșit pot fi comparate, atât de specialiști, cât și de pasionați, cu cele ale cuplului format din Regele Edward al VIII-lea și Wallis Simpson.

FOTO: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pentru a înțelege cât mai bine scurtul parcurs al acestora în familia regală, am împărțit lucrarea în cele mai importante episoade ale vieții lor, precum nunta, decizia de a se desprinde de viața monarhală și așezarea socială pe un alt continent. În ceea ce privește cununia celor doi, mulți oameni consideră evenimentul drept un prim semn al revoltei ulterioare. Începutul relaţiei lor a fost departe de unul de basm, aceştia întâlnindu-se prin intermediul unui prieten comun, ce i-a adus împreună la o aşa numită – întâlnire pe nevăzute, în anul 2016. Conexiunea dintre cei doi s-a amplificat iar nevoia de intimitate părea a fi din ce în ce mai profundă, având în minte istoricul prinţesei Diana. Niciunul nu dorea să facă publică idila lor, voiau să se bucure de prezent fără să se gândească la ce va urma. Cu toate acestea, curiozitatea presei a început să crească, Harry simțindu-se obligat să își protejeze viitoarea soție, prin orice metode, încălcând protocolul și publicând un articol, prin care solicita încetarea imediată a hărțuirii femeii.

La un an distanţă de la începerea oficială a relației lor, cei doi îşi anunţă logodna în faţa presei, în grădinile Palatului Kensington, loc în care, în trecut, se simţeau cei mai protejaţi de ochii curioşilor.

Conform procedurii monarhale, cuplul regal a oferit un interviu postului de televiziune BBC. Aşa cum era de aşteptat, presa nu a putut pierde ocazia să comparte interviul de logodnă al lui Harry cu cel al lui William. Dacă în cazul prințului moștenitor am putut observa un interviu serios, în care oamenii erau informați în legătură cu viitorul lui alături de Kate, Harry a optat pentru un comportament jovial, făcând glume și povestind detalii intime, lăsând oamenii să pătrundă, chiar și cu gândul, în viața lui, în cel mai frumos moment. Ritualul cununiei celor doi a avut loc la Catedrala Sf. George, din incinta Castelului Windsor, o alegere diferită faţă de predecesorii săi, care s-au căsătorit în incinta Catedralei Westminster Abbey. Prinţul este cunoscut drept un iubitor de intimitate, astfel că alegerea unei catedrale mai mici pentru nuntă a fost un gest natural.

Unul dintre primele gesturi ce au dat de gol o viitoare desprindere a avut legătură cu data cununiei. Conform procedurilor, data ceremoniei trebuie aprobată de către regina Elisabeta a II-a, ceea ce s-a şi întâmplat, dar surprinderea publicului a venit din alegerea lunii calendaristice. Luna mai poate fi considerată de mulţi una propice pentru căsătorie dar nu şi în familia regală, deoarece este considerată una cu ghinion. Încă din perioada reginei Victoria, când aceasta afirma ,,Căsătorie în mai, zi ruinată”, se considera că un astfel de eveniment planificat în această data nu este de bun augur. De asemenea, căsătoriile monarhale au loc, în general, în cursul săptămânii, când se declară zi liberă naţională, publicul având posibilitatea să fie alături de cuplu atât fizic, cât şi în faţa micilor ecrane. Harry şi Meghan au decis să se căsătorească într-o zi de duminică, nedând astfel posibilitatea cetăţenilor britanici de a profita de o zi liberă de la serviciu.

Bărbaţii familiei regale, în urma căsătoriei, nu obişnuiesc să poarte verighetă, doar femeile au acest obicei. Cu toate acestea, Harry dovedeşte încă o dată că nu este un mare fan al protocolului, astfel că a decis să poarte, în fiecare zi, o verighetă modernă, din platină.

Muzica din timpul cununiei reprezintă un alt detaliu pe care noul cuplu a simţit nevoia să îl modifice, faţă de maniera în care era prezentat în mod tradiţional. De cele mai multe ori, în timpul nunţilor regale, muzica este oferită de o orgă, însă în acest caz, tânărul violoncelist Sheku Kanneh-Mason a oferit invitaţilor o atmosfera feerică. Potrivit declaraţiilor apropiaţilor acestora, alegerea diferită a muzicii a dorit să sublinieze încă o dată, dorinţa de a rupe matriţa impusă de monarhie.

În urma căsătoriei, popularitatea cuplului a crescut, oamenii fiind fascinați de tot ce făceau, copiindu-le vestimentația, atitudinile și obiceiurile. Odată cu venirea pe lume a primului lor copil, nimeni nu se gândea că desprinderea de familia regală va deveni o realitate. În timpul unui eveniment caritabil, găzduit de fundaţia The Caring, ce strângea fonduri pentru tinerii din Africa infectați cu HIV, ducele de Sussex a susţinut discursul ce a marcat întregul său viitor. Asociaţia Sentable, organizatoarea evenimentului, a fost creată de prinţ în onoarea mamei sale, care a susţinut cauza celor ce suferă de HIV sau AIDS. Numele pe care Harry l-a ales pentru asociaţie are un simbolism puternic, cuvântul ,,sentebale” indicând în Africa de Sud, florea de nu-mă-uita. Acesta a dezvăluit că decizia pe care a luat-o pentru el şi soţia sa nu a fost una uşoară, venind în urma multor luni de discuţii, succedate multor ani de provocări.

Oportunitatea pe care Harry a fructificat-o pentru a îşi expune partea de adevăr a fost una cu o încărcătură aparte, având în vedere că subiectul principal erau copiii şi bunăstarea acestora.

Bărbatul şi-a început discursul prin a mulţumi, în primul rând, oamenilor şi ţării sale natale, pentru suportul şi dragostea de care au dat dovadă în ultimii 35 de ani. De asemenea, a simţit nevoia să îi asigure că Meghan este femeia lângă care a regăsit bucuria şi că ea îi împărtăşeşte valorile, reuşind să formeze o echipă ce poate schimba lumea. Regina nu a putut lipsi din acest discurs, bărbatul asigurându-se că îşi exprimă respectul pentru aceasta, atât în calitate de comandant suprem, cât şi în calitate de bunică. Cu toate acestea, ducele de Sussex a transmis, prin vorbele sale, că din acel moment, el urmează o nouă regină, a lumii noi, actuale, pe Meghan, soţia sa.

Cuplul regal a afirmat, în urma diverselor interviuri susţinute, că decizia de a părăsi familia regală a survenit după o perioadă îndelungată, plină de presiuni şi momente în care s-au temut pentru viaţa lor

Cu toate acestea, publicul a fost uimit în momentul în care a descoperit că cei doi au decis să împărtăşească vestea plecării, prima dată, în mediul online, ulterior să discute cu familia. Această acţiune denotă oare teamă din partea lor, de a nu fi convinşi să renunţe la plan sau o siguranţă atât de profundă în propriile puteri, încât au simţit că nimic nu îi poate împiedica să viseze la o viaţă normală? Afirmaţia reginei Elisabeta a II-a, prezentată publicului pe site-ul oficial al familiei regale britanice, susţine zvonurile apărute în mediul online, conform cărora suverana aprobă această modificare. Monarhul îşi exprimă, în primul rând, dragostea faţă de nepotul său şi familia acestuia, iar în al doilea rând, admite încă o dată, dificultăţile prin care aceşti au trecut. Le mulţumeşte pentru dedicarea de care au dat dovadă, şi îi aduce laude lui Meghan, în special pentru modul în care s-a integrat in toată această poveste monarhală. Instituţia Palatului Buckingham aborează un limbaj mult mai protocolar, chiar dacă subiectul principal de descuţie este acelaşi. În această declaraţie, publicul regăseşte acţiunile concrete pe care cuplul regal le va desfăşura, anume că vor continua să participe la evenimente, însă nu în numele reginei. De asemenea, Harry şi Meghan nu vor mai primi fonduri publice pentru a-și desfăşura astfel de activităţi iar întâlnirile oficiale militare vor fi eliminate din agenda acestora.

La începutul anului 2020, Meghan şi Harry au declarat că îşi doresc o nouă viaţă, independentă din punct de vedere financiar, departe de familia regală, continuându-şi datoria faţă de regină şi Commonwealth

Totuși, o multitudine de alte aspecte au fost modificate, odată cu părăsirea familiei regale. Cuplul regal a fost de acord să nu îşi mai folosească titulatura de ,,alteţa sa regală”, având în vedere că nu mai reprezentau regina în deplasările şi evenimentele la care luau parte. În timp ce cuplul regal nu îşi va mai folosi titlurile, Harry va fi în continuare recunoscut drept prinţ iar familia Sussex va rămâne în continuare membră a familie regale britanice. Pentru a reflecta pierderea titulaturilor, Harry este acum identificat drept duce de Sussex iar Meghan rămâne în continuare ducesă de Sussex, titluri acordate de către regină în ziua nunţii lor.

Cuplul regal, în urma deciziei de a părăsi familia regală, a decis să îşi modifice şi domiciliul

În anul 2019, drept dar de nuntă, regina Elisabeta a II-a le-a oferit celor doi conacul Frogmore, devenind locuinţa acestora din Marea Britanie. Cu toate acestea, conform deciziei lor, cuplul s-a bucurat iniţial de o viaţă liniştită în Canada, ulterior mutându-se în California alături de fiu lor, achiziţionând o casă în anul 2020, în Los Angeles. O controversă remarcabilă, susţinută de publicul britanic, a avut drept subiect principal suma de bani pe care cei doi au folosit-o pentru a îşi renova casa din Marea Britanie. În urma cercetărilor, am aflat că Harry şi soţia sa au utilizat 2,4 milioane de lire sterline pentru reamenajarea locuinţei, bani proveniţi din taxele britanicilor. Pentru a încheia şi acest capitol, soţii au înapoiat la finalul anului trecut, întreaga sumă către poporul din Marea Britanie. Cele 2,4 milioane au putut fi achitate în urma contractelor pe care cuplul regal le-a încheiat cu Netflix şi Spotify.

Meghan şi Harry, cuplul regal, admirat de o întreagă planetă, a devenit din anul 2020 acea pereche de îndrăgostiţi, ce pun mai presus de orice, dragostea şi siguranţa lor

Foarte mulţi oameni i-au blamat pentru acţiunile neașteptate, spunând că dintr-o astfel de instituţie, pe care poporul o susţine din plata taxelor, nu ai dreptul să ieşi, fiind nevoit să înveţi din greşeli şi să-ţi continui rolul. Cu toate acestea, cei doi au renunţat la titulaturi şi la traiul în castele, pentru o viaţă simplă, în aparenţă, în America, alături de cei doi copii ai lor.

Întoarcerea la simplitate, privind acum, la aproximativ doi ani distanţă de la decizia lor istorică, nu a fost posibilă, cuplul construindu-şi propria monarhie, în care ei erau conducători, stabilindu-şi propriile reguli

Pentru Meghan, această schimbare nu a reprezentat o nouă viaţa, ea doar întorcându-se la normalitate, după o ,,vacanţă prelungită”. Pe de altă parte, Harry a fost nevoit să îşi modifice total percepţiile şi atitudinile despre lume, păşind încrezător, la braţul soţiei sale, în necunoscut. Întreaga planetă i-a urmărit fiecare pas încă din copilărie, toate etapele vieţii sale au fost atent analizate iar această schimbare drastică a vieţii sale, nu putea fi lăsată deoparte de ochii curioşilor. Cu toţii am fost interesaţi de această tranziţie, de modul în care un prinţ se poate adapta unei realităţi lipsite de fast şi somptuozitate, de felul în care va acţiona şi se va raporta la această nouă viaţă. Atunci când ne raportăm la monarhie, ne gândim la familii ce se ghidează după reguli stricte, ce adoptă un anumit stil vestimentar şi are o atitudine aparte. Cu toate acestea, când privim spre Meghan şi Harry, ne dăm seama că ei reprezintă un cuplu regal al altei generaţii, mai puţin încorsetate, cu dorinţa de a îşi face vocea auzită, indiferent de circumstanţe. O generaţie ce îşi valorifică libertatea şi puterea cuvântului, ce militează pentru egalitate şi corectitudine. În urma desprinderii de viaţa monarhală, cei doi şi-au dorit să trăiască în concordanţă cu aceste noi reglementari sociale, să fie un cuplu al prezentului, ce susţine activ cauzele cele mai importante pentru cei din jur.

Vacanţele şi evenimentele importante din viaţa cuplului se vor petrece, conform declaraţiilor acestora, în cadre intime, în locaţii ce le oferă siguranţă, optând, de cele mai multe ori, pentru confortul casei

Unul dintre cele mai importante evenimente de familie, petrecute in casa lor din America, a fost aniversarea fiului lor Archie, de un an, cei doi planificând o petrece aniversară restrânsă. Comunicarea din partea ducilor, în perioada ce a urmat ieşirii din familia regală, a fost preponderent în mediul online, prin intermediul paginii de Instagram, Twitter şi YouTube. Prin platforma Instagram au postat fotografii, insoţite de scurte mesaje, privind acţiunile pe care le desfăşurau în mod public şi evenimentele la care urmau sa ia parte. Pe platforma Twitter, publicul a putut găsi mesaje ale cuplului cu privire la situaţia actuală în lume, privind foametea, poluarea, sărăcia, feminismul sau rasismul. Aici, s-au publicat îndemnuri sau sfaturi, pe care cei doi le-au considerat de interes public. Prin platforma YouTube, ducii au susţinut interviuri din intimitatea casei, au vorbit despre cauzele pe care le susţin şi despre modul în care îşi doresc să transforme lumea într-un loc mai bun. Printre toate mesajele menţionate anterior, oamenii nu au găsit şi alte explicaţii privind #Megxit, cei doi preferând să se concentreze pe alte subiecte şi să fructifice popularitatea pe care au câştigat-o, şi prin intermediul acestui subiect.

Concluzii. PRINŢUL HARRY ŞI DUCESA MEGHAN. Revolta împotriva Elisabetei a II-a.

Lucrarea de disertaţie însumează o cercetare amănunţită, o pasiune continuă pentru acest subiect şi o dorinţă de a descoperi mai multe detalii, cu fiecare capitol parcurs. În urma acesteia, am înţeles faptul că oamenii nu se acomodează uşor cu noul, cu oamenii ce nu sunt ca ei, cu acele persoane ce modifică normalul. Am înţeles că nu doar poporul britanic a fost împotriva lui Meghan şi a revoltei acesteia, ci toată planeta, receptând acţiunile cuplului drept o destrămare a monarhiei, o rebeliune, ce nu îşi are locul în cotidian. Cu toate acestea, fiecare dintre noi avem ceva de învăţat din desprindere ducilor de familia regală. Niciodată nu putem mulţumi pe toată lumea. Dorim să avem o viaţă liniştită cu preţul de a deranja publicul, sau dorim să bucurăm oamenii dar noi să fim rupţi sufleteşte? Cu siguranţă, această întrebare a fost şi în mintea ducilor iar răspunsul lor, este acum subiect principal al tabloidelor şi conversaţiilor celor din jur.

Cele mai importante surse bibliografice, utilizate în construirea temeliei lucrării, sunt "Ritual, Politică și Putere" a autorului David Kertzer și "Crown & Country", scrisă de David Starkley. Ca printr-o întâmplare amuzantă, cei doi scriitori cu același nume au constituit, de-a lungul analizei mele, unele dintre cele mai importante persoane, care m-au făcut să înțeleg ce înseamnă cu adevărat monarhia și care sunt lucruile nevăzute, dar fascinante.

Monarhia a fost dintotdeauna o lume în care puteam pătrunde doar cu ajutorul imaginației și doar prin intermediul autorilor celebri, alături de care împărțeam aceeași pasiune. Provocarea cea mai mare a reprezentat-o momentul în care a trebuit să încetinesc procesul documentării, din cauza multitudinii de evenimente ce aveau loc în acelaşi timp. Regalitatea britanică este o poveste fără sfârşit, indiferent de provocări, mereu va exista o continuare.

PRINŢUL HARRY ŞI DUCESA MEGHAN. Ultima revoltă împotriva Elisabetei a II-a.

