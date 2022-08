PERSPEKTIVA​ Vineri, 05 August 2022, 09:36

Eugen Istodor • HotNews.ro

​ART Safari, ultimele zile, cu capete de afiș: arhitectura Marcel Iancu, Dali, Picasso, Fala în farsa “Pălăria cu 3 colțuri”. UNTOLD și scena "derbedeilor", Macanache, Deliric și Princess Nokia. Cartea “Intimitatea” despre granițele apropierii de Celălalt. Netflix, da, pentru că vreau să vorbesc despre ratare în “Better call Saul”. Citește VITAL - săptămânal. Idei amețitoare.

UNTOLD Foto: UNTOLD

ART Safari, ultimele zile, cu capete de afiș: arhitectura Marcel Iancu, Dali, Picasso, Fala în farsa “Pălăria cu 3 colțuri”

De ce Art Safari? Mi-a plăcut making off-ul farsei “Pălăria cu 3 colțuri” de Pedro Antonio de Alarcón. Baletul pus în scenă de către Massime, Picasso și de Fala în 1919. Avem povestea colaborării, felul în care au fost gândite costumele și, bineînțeles, secvențe VIDEO semnificative din balet. Dansul e încântător. Îmi venea să tropăi și eu “pe limba” flamengo. Un morar inițiază un joc al întâmplărilor în care pică chiar el.

Apoi, m-am pierdut în buna punere în scenă a clădirilor create de Marcel Iancu în perioada interbelică. Om plecat în străinătate, cu DADA la minte și-ntors în România pentru a-i da o înfățișare modernă.

Ai foto cu clădirile construite de Marcel Iancu și pleci de la ART Safari cu cheful de o călătorie prin București: ce-a mai rămas din creația lui Marcel Iancu, ce s-a ales din clădirile lui, cine i-a dat cu buldozerul la temelie? Privește și tu ca un Marcel Iancu. Cum ai privi astăzi creația ta integrată, dărâmată într-un București 2022 făcut zdrențe cu cartofi prăjiți?

UNTOLD, începe astăzi. Mergi la scena revoltaților: Deliric, Macanache, Princess Nokia

Vezi aici lista. Alege ce ai chef.

Recunosc, dacă aș fi la UNTOLD m-aș duce la scena "derbedeilor". Uite nebunia asta: Prințesa NOKIA. Are un ceva ce mă intrigă și intru în ritmul ei. Uite-o pe Princess Nokia:

N-aș rata DELIRIC

Și nici Macanache

Cartea “Intimitate” despre granițele apropierii de Celălalt

Intimitatea. Perspective clinice, culturale, digitale și de dezvoltare. Autor: Gurmeet Kanwal, Salman Akhtar. Editura 3. De ce vă pun să citiți un șir de studii despre Intimitate? Pentru că granițele apropierii de tine s-au schimbat radical. Și cu această comunicare online, dar și cu pandemia. De ce preferăm intimitatea unei pisici sau a unui vibrator chiar în dauna unui om? Cum dobândim încrederea reciprocă, cum agățăm în cui rușinea, cum ne facem selfie-uri dezbrăcați și ele ajung pe internet? Unde-i tandrețea secolului 21? Cum singura relație negociabilă este cea cu mama și aceea, da, o pierdem pe drum, că așa ne spune societatea, diversitatea, iluzia libertății.

Netflix, “Better call Saul”

Nu mă omor după “Breaking Bed”. E dur, e sângeros, e drogat, are toate ingredientele, mi-e însă-mi place Better call Saul. E cu un ratat ca mine. Are chestia aia, povestea aia a iluziei și deziluziei în afaceri, are viziunea vieții ca păcăleală, are o gagică mișto care nu-nțelege glumele lui Saul, dar e-ncântată să-nsceneze cu el farse. Are da “teatru în teatru”.

Un avocat făcut “la Spiru Haret”, pe bandă rulantă cum ar fi, rezolvă-n stilul lui cazurile venite pro bono, rămâne sărac de câte ori intră-n aventuri cu mafioți, nu poate ajunge niciodată mare și tare din cauza lui frati-su, om cu principii, are un devotament nebun pentru frat-su și toți idioții lumii lui. Saul sunt eu. Orice face măreț nu-i iese. Nu se căpătuiește. Și repet o gagică îl iubește și așa. Cum să nu-mi placă asta?

Filmul vorbește despre noile granițe ale moralei, când și cum te oprești din făcut rău, deși toți sunt corupți și nu ar trebui să existe, nu, vreo limită. Chirurgical se decupează de fiecare dată această nou fel de a fi într-o lume haos. Nu pot să-ți povestesc miile de scene, bagă-te și vezi serialul. Am stat ore să-l văd pe acest "trist"! Deliciu!

