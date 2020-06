Ministrul Alexe: Inundaţiile sunt o consecinţă a exploatării haotice a pădurilor şi agregatelor minerale de pe cursurile râurilor

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a efectuat, vineri, o vizită în judeţul Botoşani pentru a vedea modul în care autorităţile gestionează viitura de pe râul Prut, în contextul Codului roşu de inundaţii emis de hidrologi.

















El a subliniat, în cadrul unei vizite la Barajul Stânca-Costeşti din judeţul Botoşani, necesitatea de „a avea o grijă mai mare faţă de mediu”, pentru ca fenomenele hidro-meteorologice să nu se repete, relatează Agerpres.„Eu am spus încă de la preluarea mandatului că ceea ce resimţim astăzi cu toţii, aceste fenomene hidro-meteorologice, sunt efectele acţiunilor noastre, pentru că în ultimii 10- 20 de ani aceste probleme s-au agravat din cauza faptului că am exploatat haotic pădurea, am exploatat poate haotic agregatele minerale de pe cursurile râurilor. Important este să înţelegem că va trebui să avem o mai mare grijă faţă de mediu în viitorul apropiat, pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc”, a afirmat Alexe.