Sportul quidditch își va schimba numele din cauza acuzațiilor de transfobie aduse lui J.K. Rowling, autoarea romanelor Harry Potter

J.K. Rowling respinge acuzațiile de transfobie

Sportul quidditch din viața reală, inspirat de seria de cărți Harry Potter, își va schimba numele, în parte pentru a se distanța de „pozițiile anti-trans” ale autoarei J.K. Rowling, au anunțat două asociații care organizează acest sport, citate de Insider Asociațiile în cauză, US Quidditch și Major League Quidditch au remis un comunicat comun în care au anunțat demararea procesului de selecție a unui nou nume.Ele afirmă de asemenea că numele „quidditch”, asupra căruia gigantul american de divertisment Warner Bros. deține drepturile de autor, a limitat extinderea sportului prin restrângerea opțiunilor de sponsorizare și difuzării competițiilor.Cele două asociații spun că speră ca schimbarea de nume să ducă la distanțarea sportului de autoarea britanică J.K. Rowling, cea care a scris cărțile Harry Potter, subliniind că aceasta „a ajuns tot mai mult în atenția publică în ultimii ani din cauza pozițiilor sale anti-trans (n.r. împotriva persoanelor transgender)”.Conducătorii celor două asociații notează că sportul lor și-a creat reputația de a fi „unul din cele mai progresiste sporturi din lume în ceea ce privește incluziunea și egalitatea de gen”, afirmând că „este imperativ să onorăm această reputație”.Partidele de qudditch-ul, așa cum este sunt ele organizate de cele două asociații, includ „o regulă de gen maxim” care cere echipelor să nu aibe simultan mai mult de 4 persoane de același gen pe teren.J.K. Rowling a stârnit controverse în ultimii an din cauza comentariilor sale asupra comunității transgender, fiind denunțată drept transfobă de unele persoane.Mai muți actori din filmele Harry Potter, inclusiv Daniel Radcliffe și Emma Watson, au condamnat în public unele afirmații ale sale.Rowling a respins constant aceste acuzații și a relatat în luna noiembrie a acestui an că a primit amenințări cu moartea din cauza situației.Anul trecut ea a renunțat din cauza acestor acuzații la prestigiosul premiu „Ripple of Hope” (Rază de Speranță) decernat de Fundația Kennedy pentru Drepturile Omului.Cele două asociații care organizează quidditch-ul au anunțat că vor analiza mai multe opțiuni de nume pentru sport și că vor organiza un sondaj în acest sens.Printre alternativele dezbătute în prezent se numără „quickball”, „quidstrike” și „quadraball”.În cărțile Harry Potter quidditch-ul este jucat de două echipe pe mături zburătoare care încearcă să marcheze goluri.Varianta din viața reală, adaptată pentru prima dată la Middlebury College din Vermont în 2005, arată cam așa: