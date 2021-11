Acuzată de transfobie, scriitoarea J.K. Rowling spune că a primit ameninţări cu moartea

"Am primit până acum atât de multe ameninţări cu moartea, încât aş putea să îmi acopăr întreaga casă cu ele, dar, cu toate acestea, nu am încetat să îmi exprim părerile", a declarat celebra scriitoare britanică într-o serie de mesaje publicate pe Twitter.

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X