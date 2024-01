INTERNATIONAL Marți, 09 Ianuarie 2024, 10:49

4

Cântărețul israelian Idan Amedi, care a jucat și în cunoscutul serial „Fauda” difuzat de Netflix, a fost rănit grav în timp ce lupta în armata israeliană în centrul Fâșiei Gaza și a fost evacuat pe cale aeriană luni pentru a primi îngrijiri medicale de urgență, relatează The Times of Israel și The Jerusalem Post.

Războiul Israel-Hamas: armata israeliană la granița cu Gaza Foto: IDF / Zuma Press / Profimedia

Tatăl lui Amedi a confirmat că acesta a fost rănit, declarând însă pentru site-ul israelian de știri Walla News că viața lui Idan nu mai este în pericol.

Amedi, care s-a alăturat serialului Fauda în timpul celui de-al doilea sezon al acestuia pentru a interpreta rolul lui Sagi Tzur, un nou bărbat sub acoperire care vine în echipa lui Doron Kabilio. Amedi, care a jucat în 36 de episoade ale Fauda, este și un cunoscut cântăreț în Israel, lansând 5 albume din 2011 încoace.

Potrivit presei israeliene, el a fost adus luni în jurul orei 16:00 la Centrul Medical Sheba din Ramat Gan și a fost supus imediat unei intervenții chirurgicale care a durat mai multe ore.

La scurt timp înainte să fie rănit, Amedi a fost intervievat în Fâșia Gaza de o televiziune israeliană, afirmând că se simte „puțin obosit, dar în regulă”.

„Este ciudat să vă văd aici [în mijlocul luptelor din Gaza]. Brusc îmi păreți atât de curați încât nu știu cum să mă comport”, a glumit el cu echipa de filmare a Channel 12.

În ziua de 12 octombrie, la o zi după ce guvernul israelian a anunțat mobilizarea a 300.000 de rezerviști, Amedi, îmbrăcat în uniforma militară, a postat o înregistrare video pe rețeaua de socializare „X” în care a afirmat, printre altele:

„Aceasta nu este o scenă din Fauda, este viața reală”.

Amedi este rezervist în cadrul corpului de ingineri militari al IDF, forțele armate israeliene.

Un membru al echipei de filmare a „Fauda” a fost ucis în Fâșia Gaza

Un thriller dramatic creat de doi foști membri ai forțelor de securitate israeliene, Lior Raz și Avi Issacharoff, Fauda a revenit în atenția spectatorilor după atacul surpriză al Hamas împotriva Israelului din data de 7 octombrie. Difuzat de Netflix, Fauda este unul dintre cele mai populare seriale israeliene din toate timpurile în afara țării.

Serialul a fost reînnoit de Netflix pentru un al cincilea sezon în luna septembrie a anului trecut, însă producția a fost oprită după ce actorii și restul echipei de filmări au fost mobilizați în urma izbucnirii războiului.

De altfel, pe 13 octombrie Lior Raz a distribuit pe rețelele de socializare o înregistrare video în care afirmă că s-a alăturat luptei împotriva Hamas și se îndreaptă spre sudul țării. Pe 12 noiembrie echipa de producție a Fauda a anunțat că un membru al său, Natan Meir, a fost ucis în acţiune în Gaza. Matan Meir era rezervist în Batalionul 697 al Brigăzii 551 din Israel.

Fauda s-a bucurat de un succes uriaș inclusiv în țările arabe, după cum remarca și The Times la începutul anului trecut, după lansarea sezonului 4 al serialului. Succesul a fost atât de mare întrucât a determinat Hamas să facă o adaptare proprie bazată pe acesta.