Fostul preşedinte american Donald Trump a anunțat marți că a primit o scrisoare prin care procurorii îl informează că este vizat în mod personal în ancheta federală cu privire la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, relatează AFP și Reuters.

Donald Trump in fata judecatorului Foto: Timothy A. Clary - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia