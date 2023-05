INTERNATIONAL Luni, 15 Mai 2023, 11:49

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​Președintele turc în exercițiu Recep Tayyip Erdogan a câștigat detașat alegerile prezidențiale organizate în unele țări din diaspora precum Germania, unde trăiește o comunitate numeroasă de emigranți turci.

Miting de sustinere a lui Recep Erdogan in Germania Foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Potrivit datelor centralizate de agenția Anadolu după numărarea a 99,38% din buletinele de vot, Erdogan a obținut 64,98% din voturile exprimate în Germania, în timp ce rivalul său Kemal Kilicdaroglu a fost votat de doar 32,96% din cei care s-au prezentat la vot.

Turcii sunt cea mai mare minoritate etnică din Germania, deși estimările variază considerabil în ceea ce privește numărul lor real: între 3 și 7 milioane de locuitori. Turcii din Germania formează de asemenea cea mai mare comunitate din diaspora turcă, un număr mare al acestora fiind descedenții primei generații de imigranți care au venit inițial în țară ca muncitori temporari.

Erdogan a câștigat detașat alegerile și din alte patru țări europene: Austria (71,68% vs. 26,15%), Olanda (68,76% vs. 28,52%), Franța (62,64% vs. 36,06%) și Danemarca (57,3% vs. 40,48%). În Suedia rezultatul a fost ceva mai strâns, Erdogan obținând 51,37% din voturi față de 45,5% pentru rivalul său.

Scrutinul din această țară a atras atenția analiștilor după ce arderea unui exemplar al Coranului în fața ambasadei turce de la Stockholm a fost unul dintre motivele invocate de Erdogan pentru a justifica blocarea aderării statului nordic la NATO.

Recep Erdogan, favorit să câștige un nou mandat de președinte al Turciei

Rivalul său Kemal Kilicdaroglu a câștigat în schimb alegerile organizate în Portugalia (91,39% vs. 4,42% pentru Erdogan), Spania (82,06% vs. 16,09%), Marea Britanie (79,03% vs. 18,23%), Italia (77,04% vs. 20,6%), Elveția (56,99% vs. 40,94%). În Statele Unite și Canada Kilicdaroglu a obținut aproape 80% din voturile exprimate de diaspora turcă de aici.

În Turcia Erdogan a obținut 49,42% din voturi iar rivalul său doar 44,95%, un rezultat contrar așteptărilor și estimărilor sondajelor de opinie. Analiștii consideră acum că președintele în exercițiu, aflat la putere de 20 de ani, este acum favorit să câștige un nou mandat.

În România Kilicdaroglu a obținut 57,82% din voturi, în timp ce Erdogan a fost preferat de 37,72% din turcii care au votat în țara noastră.

„A câștigat Parlamentul, în ciuda așteptărilor contrare. A obținut rezultate mult mai bune în primul tur de scrutin prezidențial decât au prezis sondajele. Are avantajele președintelui în exercițiu. Din aceste motive și multe altele, o victorie a lui Kilicdaroglu pe 28 mai este acum foarte puțin probabilă”, spune analistul Mujtaba Rahman de la Eurasia Group.

Alianța condusă de partidul AK al lui Erdogan a obținut 49,37% după numărarea a 99,38% din buletinele de vot, urmând să obțină peste jumătate din mandatele din parlament după redistribuirea voturilor partidelor care nu au întrunit pragul electoral (7% în Turcia).

Partidul Republican condus de Kilicdaroglu, cea mai mare formațiune politică a opoziției, a obținut doar 35,12% din voturi.

Lira turcească a scăzut la minimul ultimelor două luni față de dolarul american după anunțarea rezultatelor.