INTERNATIONAL Marți, 28 Martie 2023, 10:47

HotNews.ro

8

Un nou sondaj arată că majoritatea americanilor nu doresc să îl vadă pe fostul președinte Donald Trump reales la Casa Albă, în contextul în care acesta se confruntă cu o posibilă punere sub acuzare în Manhattan. Sondajul Marist, publicat luni, arată că aproape 61% dintre adulți nu doresc ca Trump să redevină președinte. 38% dintre repondenți spun că și-ar dori încă patru ani cu Trump la conducere, scrie The New York Post.

Donald Trump Foto: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Sondajul a fost realizat în perioada 20-23 martie, în timpul unei săptămâni în care mulți se așteptau să fie aduse acuzații împotriva lui Donald Trump de către procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, în legătură cu o plată de 130.000 de dolari către starul porno Stormy Daniels.

Ce cred americanii despre Donald Trump? Rezultatele sondajului

Sondajul a demonstrat că 56% dintre adulții chestionați consideră că multitudinea de anchete penale împotriva lui Trump - care includ cazul lui Bragg, precum și o anchetă privind interferența în alegerile din Georgia și anchete federale privind gestionarea de către acesta a unor documente clasificate și implicarea sa în cazul din 2021, a revoltei de la Capitoliu - sunt corecte.

46% consideră că fostul președinte a făcut ceva ilegal, 29% cred că a făcut ceva lipsit de etică, dar nu ilegal, iar 23% spun că nu a făcut nimic greșit.

Majoritatea democraților înregistrați intervievați, 89%, și cei mai mulți independenți, 64%, se opun ca Trump să fie din nou președinte. În schimb, 76% dintre republicanii înregistrați au declarat că doresc ca Trump să fie ales din nou președinte în 2024. 81% dintre foștii votanți ai lui Trump au declarat că îl susțin în continuare pe cel de-al 45-lea președinte în 2024, în pofida posibilei sale inculpări.

Justiţia încearcă să stabilească dacă Trump este vinovat de fals în declaraţii - ceea ce ar fi o infracţiune - sau de încălcare a legilor privind finanţarea campaniei - infracţiune penală - după ce a plătit 130.000 de dolari acestei femei, pe numele ei real Stephanie Clifford, în săptămânile dinaintea alegerilor din noiembrie 2016, scopul fiind ca aceasta să ascundă o presupusă relaţie extraconjugală, potrivit acuzării.

Fostul preşedinte american susţine de peste o săptămână că urmează arestarea sa iminentă la New York pentru că ar fi cumpărat tăcerea actriţei porno Stormy Daniels înaintea alegerilor din 2016.

Donald Trump a avertizat vineri că se profilează o „potenţială moarte şi distrugere” dacă va fi inculpat pentru că ar fi cumpărat tăcerea fostei actriţe porno Stormy Daniels înaintea alegerilor din 2016.