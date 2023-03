INTERNATIONAL Luni, 20 Martie 2023, 22:13

Ionut Baias

Statele Unite atârnă de posibila punere sub acuzare penală, sau chiar de arestarea simbolică la New York, a fostului președinte Donald Trump pentru un o plată făcută în 2016 unei actrițe de filme pentru adulți cu care ar fi avut o relație, scrie AFP. O „vânătoare de vrăjitoare”, potrivit miliardarului care cheamă la manifestații.

Donald Trump Foto: snapshot/Future Image/D Van Tine / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tunetul a răsunat sâmbătă, când fostul președinte a afirmat pe platforma sa Truth Social că va fi „arestat” marți.

De ce? Invocând „scurgeri” din partea justiției din statul New York, Donald Trump se așteaptă să fie inculpat penal la finalul unei anchete de mai mulți ani a procurorilor din Manhattan, condusă din ianuarie 2022 de magistratul Alvin Bragg.

Niciodată până acum un șef de stat american, în funcție sau după ce a părăsit președinția, nu a fost pus sub acuzare.

Omul de afaceri republican, care a fost învins de democratul Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020 și care visează să fie reales în 2024, și-a îndemnat susținătorii să „protesteze” încă de sâmbătă, iar un miting „pașnic” al tinerilor „trumpiști” este prevăzut pentru luni în sudul insulei Manhattan din New York.

„Războiul civil 2.0”...

O avocată a lui Donald Trump, Alina Habba, a avertizat duminică la CNN: „Dacă ei (democrații) aleg să (îl) inculpe pentru o infracțiune pe care, sincer, nici măcar nu a comis-o, vor provoca haos”.

Luni, pe rețelele de socializare, „trumpiștii” au promis să împiedice punerea sub acuzare a eroului lor, inclusiv grupul „The Donald”, care face apel la o „grevă națională” sau chiar la un „război civil 2.0”, potrivit presei Rolling Stone și Daily Beast.

Dar acest lucru este departe de apelurile la protete după alegerile prezidențiale din 2020, pe care Donald Trump le consideră în continuare „furate”.

În fața temerilor privind violențe la New York - un oraș democrat, dar în care Trump are susținători -, poliția din New York a declarat pentru AFP că „starea sa de pregătire a fost constantă în orice moment și pentru orice eventualitate” și că se „coordonează” cu poliția federală (FBI) și cu parchetul din Manhattan.

Omul de afaceri în vârstă de 76 de ani, care a zdruncinat echilibrul puterii în Statele Unite, a atacat din nou luni serviciile „corupte” ale procurorului Bragg, un magistrat afro-american, democrat și ales (ca toți judecătorii și procurorii).

Cazul actriței xxx Stormy Daniels este complex din punct de vedere juridic.

Tribunalul din New York încearcă să stabilească dacă Trump este vinovat de declarații sau de nerespectarea legilor privind finanțarea campaniei electorale prin plata a 130.000 de dolari făcută acesteia, al cărei nume real este Stephanie Clifford, în săptămânile premergătoare alegerilor din noiembrie 2016.

În ce scop? Pentru a o face să tacă în legătură cu o presupusă relație extraconjugală a lui Trump, potrivit AFP.

Sondajele îl arată pe Trump cu șanse mai mari față de alți posibili candidați republicani, inclusiv față de guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.