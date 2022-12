INTERNATIONAL Luni, 12 Decembrie 2022, 20:04

HotNews.ro

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut luni, în deschiderea sesiunii plenare de la Strasbourg, o declarație referitoare la scandalul de corupție care a zguduit instituția europeană. Ea a vorbit despre „actori maligni, legați de țări terțe autocratice”, care au „înarmat ONG-uri, sindicate, persoane fizice, asistenți și membri ai Parlamentului European, într-un efort de a ne submina procesele democratice”.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Roberta Metsola a anunțat că, în condițiile acestor anchete efectuate de autoritățile belgiene, negocierile asupra raportului de scutire de vize pentru Qatar și Kuweit vor fi suspendate.

De asemenea, ea promite că „nu va exista impunitate” și „nu va exista nicio mușamalizare”.

„Vom lansa o anchetă internă pentru a analiza toate faptele legate de Parlament și pentru a analiza modul în care sistemele noastre pot deveni și mai etanșe. Nu ne vom întoarce la treburile obișnuite. Vom lansa un proces de reformă pentru a vedea cine are acces la sediile noastre, cum sunt finanțate aceste organizații, ONG-uri și oameni, ce legături au cu țări terțe. Vom solicita o mai mare transparență în ceea ce privește reuniunile cu actorii străini și cei legați de aceștia”, a dat asigurări Metsola.

Dar, mai spune ea, „deși putem căuta întotdeauna să creștem măsurile de descurajare și transparența, vor exista întotdeauna unii pentru care un sac de bani merită întotdeauna riscul. Ceea ce este esențial este ca acești oameni să înțeleagă că vor fi prinși. Că serviciile noastre funcționează și că se vor confrunta cu toată puterea legii. Așa cum s-a întâmplat în acest caz”.

Ea transmite totodată „acelor actori maligni, din țări terțe, care cred că ne pot cumpăra, care cred că Europa este de vânzare, care cred că pot prelua ONG-urile noastre” că „acest Parlament vi se va împotrivi”.

Redăm mai jos integral declarația făcută luni la Strasbourg de președinta PE, Roberta Metsola:

„Stimați colegi, cred că nu exagerez prin a spune că ultimele zile au fost printre cele mai lungi din cariera mea. Trebuie să-mi aleg cuvintele cu atenție, într-un mod care să nu pună în pericol investigațiile în curs sau să submineze prezumția de nevinovăție.

Și așa voi face. Iar dacă furia și mâhnirea mea nu sunt evidente, vă rog să fiți siguri că sunt foarte prezente – împreună cu hotărârea mea ca acest Parlament să devină mai puternic.

Nu vă înșelați. Parlamentul European, stimați colegi, este atacat. Democrația europeană este atacată. Iar societățile noastre deschise, libere și democratice sunt atacate. Dușmanii democrației pentru care însăși existența acestui Parlament este o amenințare, nu se vor opri de la nimic. Acești actori maligni, legați de țări terțe autocratice, sunt suspectați că au înarmat ONG-uri, sindicate, persoane fizice, asistenți și membri ai Parlamentului European, într-un efort de a ne submina procesele democratice.

Planurile lor rău intenționate au eșuat. Serviciile noastre, de care sunt incredibil de mândră, colaborează cu autoritățile naționale de aplicare a legii și cu autoritățile judiciare relevante pentru a distruge această presupusă rețea infracțională de ceva timp.

Am acționat sincronizat cu autoritățile pentru a ne asigura că toate etapele legale sunt respectate, că toate informațiile sunt păstrate și că, acolo unde este necesar, echipamentele IT sunt securizate, birourile sunt sigilate și pot fi efectuate percheziții la domiciliu. Am însoțit un judecător și poliția belgiană, așa cum prevede Constituția belgiană, la o percheziție la domiciliu weekend-ul trecut.

Ca măsură de precauție, din nou cu respectarea deplină a prezumției de nevinovăție, i-am retras vicepreședintei menționate orice sarcini și responsabilități legate de rolul său de vicepreședinte și am convocat o reuniune extraordinară a Conferinței președinților pentru a lansa procedura în temeiul articolului 21 pentru a-i încheia mandatul de vicepreședinte, într-un efort de a proteja integritatea acestui Parlament.

De asemenea, urma să anunț astăzi deschiderea negocierilor pentru raportul de scutire de vize pentru Qatar și Kuweit. În lumina investigațiilor, acest raport trebuie retrimis comisiei de specialitate.

Știu, de asemenea, că nu ne aflăm la capătul drumului și vom continua să asistăm la investigații, împreună cu alte instituții ale UE, atât timp cât va fi nevoie. Corupția nu poate profita și ne-am jucat rolul pentru a ne asigura că aceste planuri nu se pot materializa.

Și spun clar, acuzațiile nu sunt despre stânga sau dreapta, nord sau sud. Este vorba despre bine și rău, și aș face apel la dumneavoastră să rezistați tentației de a exploata acest moment pentru câștig politic. Nu diminuați dimensiunea amenințării cu care ne confruntăm.

Acum sunt în politică, ca mulți dintre dumneavoastră aici, pentru a lupta împotriva corupției. Pentru a susține principiile Europei. Acesta este un test al valorilor noastre și al sistemelor noastre și, stimați colegi, permiteți-mi să vă asigur că vom înfrunta acest test cu fermitate.

Nu va exista impunitate. Sub nicio formă. Cei responsabili vor găsi acest Parlament de partea legii. Sunt mândră de rolul și sprijinul nostru în această investigație.

Nu va exista nicio mușamalizare. Vom lansa o anchetă internă pentru a analiza toate faptele legate de Parlament și pentru a analiza modul în care sistemele noastre pot deveni și mai etanșe.

Nu ne vom întoarce la treburile obișnuite. Vom lansa un proces de reformă pentru a vedea cine are acces la sediile noastre, cum sunt finanțate aceste organizații, ONG-uri și oameni, ce legături au cu țări terțe. Vom solicita o mai mare transparență în ceea ce privește reuniunile cu actorii străini și cei legați de aceștia. Vom zgudui acest Parlament și acest oraș și am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a face acest lucru.

Îi vom proteja pe cei care ne ajută să expunem criminalitatea și voi evalua sistemele de avertizori de integritate pentru a vedea cum pot deveni mai puternice.

Dar trebuie să spun, de asemenea, că, deși putem căuta întotdeauna să creștem măsurile de descurajare și transparența, vor exista întotdeauna unii pentru care un sac de bani merită întotdeauna riscul. Ceea ce este esențial este că acești oameni să înțeleagă că vor fi prinși. Că serviciile noastre funcționează și că se vor confrunta cu toată puterea legii. Așa cum s-a întâmplat în acest caz.

Acestea sunt vremuri dificile pentru noi toți, dar știu, sunt convinsă că, dacă lucrăm împreună, putem ieși mai puternici.

Pentru dumneavoastră, colegii mei care au trăit cu mine aceste zile, permiteți-mi să vă spun din nou cât de profund dezamăgită sunt – știu că împărtășiți cu toții același sentiment.

Acelor actori maligni, din țări terțe, care cred că ne pot cumpăra, care cred că Europa este de vânzare, care cred că pot prelua ONG-urile noastre, permiteți-mi să vă spun că acest Parlament vi se va împotrivi.

Suntem europeni. Vom sta mai degrabă în frig decât să fim cumpărați.”