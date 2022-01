Alec Baldwin, dat în judecată de familia unui pușcaș marin ucis în timpul retragerii din Afganistan / Acuzațiile aduse de surorile și văduva militarului

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Plângerea împotriva lui Alec Baldwin

Ce a postat actorul despre familia soldatului ucis

Baldwin a făcut comentariul pe platforma social media deținută de Facebook/Meta după ce a aflat că sora militarului se afla în Washington D.C. în timpul revoltei mortale ce-a avut loc pe data de 6 ianuarie a anului trecut la Dealul Capitoliului din capitala americană.Rudele caporalului Rylee McCollum, în vârstă de 20 de ani când a fost ucis, afirmă în plângerea depusă în instanță că afirmațiile acestuia despre familie au fost „false, revoltătoare, defăimătoare, iresponsabile, răzbunătoare și că le-au provocat - și continuă să provoace - membrilor familiei suferință emoțională severă”.McCollum a fost unul dintre cei 13 militari americani uciși în urma atacului cu bombă ce-a avut loc pe aeroportul din Kabul în data de 26 august în timpul retragerii americane din Afganistan.Plângerea depusă luni la o instanță din statul Wyoming de către cele două surori ale lui McCollum, Roice și Cheyenne McCollum, și văduva sa, Jiennah McCollum, îl acuză pe Baldwin că a defăimat familia în fața celor 2,4 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram.Documentele depuse în instanță afirmă de asemenea că Baldwin a donat 5.000 de dolari văduvei pușcașului marin și a fiicei sale nou născute ca un „tribut unui soldat căzut la datorie” după moartea lui Rylee McCollum.Însă familia îl acuză că pe data de 3 ianuarie a acestui an Baldwin a postat despre Roice McCollum după ce aceasta a distribuit o fotografie care amintea de revolta de la Dealul Capitoliului, „în anticipație” față de aniversarea evenimentului.„Ești aceeași femeie a cărei surori i-am trimis $ pentru soțul ucis în timpul ieșirii din Afganistan?”, a comentat actorul la postarea făcută de femeie pe Instagram.Plângerea afirmă de asemenea că Baldwin i-a scris în privat femeii, acuzând-o că este o „insurecționistă” și că i-a spus să își asume acest lucru.„Când am trimis $ pentru fratele tău răposat, din respect real față de serviciul său pentru țară, n-am știut că tu ești unul din răsculații de pe 6 ianuarie”, i-ar mai fi scris Alec Baldwin.Documentele depuse de avocații familiei afirmă că aceasta i-ar fi răspuns că „să protestezi este perfect legal în această țară și am vorbit deja cu cei de la FBI. Mulțumesc, să ai o zi bună!”.Baldwin a redistribuit fotografia postată de femeie pe contul său de Instagram, notând că afirmațiile potrivit cărora persoanele care au protestat la Capitoliu au făcut-o într-un mod pașnic sunt „porcării” și că el a donat bani pentru un soldat care a murit în Afganistan.„Și apoi găsesc asta. Adevărul este mai ciudat decât ficțiunea”, a scris el.Plângerea formulată de familie afirmă că Roice McCollum a primit apoi mesaje „ostile, agresive și pline de ură” de la urmăritorii lui Baldwin, în decurs de doar câteva minute după postarea făcută de actor.Familia îl acuză pe actor de defăimare, intruziune în viața privată și neglijență, cerând daune de cel puțin 25 de milioane de dolari.Baldwin se confruntă de asemenea cu cel puțin alte două procese din cauza împușcării mortale a regizoarei de imagine Halyna Hutchins.El a fost dat în judecată de electricianul-șef al filmului „Rust”, cel care a prins-o în brațe pe Hutchins după ce a fost împușcată, și de unul dintre supervizorii de scenariu ai filmului