ULTIMA ORĂ VIDEO Explozie în apropierea aeroportului din Kabul / Există victime / Oficial american: Pare să fie atac sinucigaș - UPDATE

Pictures show the moment from inside the airport when explosion took place. #Kabul pic.twitter.com/pXyw8erRlQ — Ieshan Wani (@Ieshan_W) August 26, 2021

Numerous victims now arriving outside a local hospital via ambulance in #Kabul.pic.twitter.com/WfnQ098cwJ — The Intel Crab (@IntelCrab) August 26, 2021





We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Ministerul de Externe britanic a transmis miercuri seara recomandarea ca cetăţenii britanici să nu se deplaseze spre aeroportul internaţional Hamid Karzai, unde mii de persoane aşteaptă să se îmbarce într-un avion pentru a pleca din ţară înainte de data-limită de 31 august, când SUA şi aliaţii lor trebuie să-şi încheie retragerea trupelor şi să pună capăt evacuărilor.





"Informaţiile colectate în cursul săptămânii sunt din ce în ce mai serioase: acestea relevă o ameninţare iminentă şi gravă pentru viaţă", a declarat Heappey la Times Radio, potrivit Agerpres.





"Este o ameninţare extrem de serioasă şi extrem de iminentă", a insistat el, menţionând că informaţiile afirmă că este posibil ca un atentat atentat sinucigaş să fie comis de militanţi ai grupării jihadiste Stat Islamic.





Pentagonul a anunţat anterior că eforturile de evacuare a oamenilor vor continua până pe 31 august, termenul limită agreat cu talibanii.











Ministerul turc al Apărării a spus că au fost două explozii în apropierea aeroportului din Kabul, însă nu există nicio victimă printre soldații turci.Trei militari americani au fost răniți în explozia de la Kabul.Un oficial american spune că există victime, dar nu există detalii privind numărul sau naționalitățile.Informațiile inițiale arată că explozia a fost provocată atentat sinucigaş, potrivit unui oficial american citat de Reuters.Președintele SUA, Joe Biden, a fost informat despre explozie, potrivit unui oficial de la Casa Albă. Biden se afla într-o întâlnire cu oficialii de securitate despre situația din Afganistan, unde Statele Unite se află pe ultimele sute de metri înainte de încheierea războiului de 20 de ani, când a fost raportată prima dată explozia, potrivit unei persoane familiare cu această chestiune.Știre în curs de actualizare