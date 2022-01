Rusia: Ucraina nu va deveni niciodată, niciodată, niciodată, membru NATO / Nu ne vom mulțumi cu o prelungire la nesfârșit a discuțiilor cu Occidentul

Niciun rezultat după discuțiile de luni

Ucraina, punctul fierbinte al negocierilor Rusia-Occident





Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este convins de faptul că discuțiile de luni de la Geneva s-au desfășurat într-o manieră deschisă, substanțială și directă, însă Rusia este interesată doar de rezultate."Nu există termene clare aici, nimeni nu le stabilește - există doar poziția Rusiei că nu vom fi mulțumiți de o prelungire la nesfârșit a acestui proces", a declarat el.Rusia a adus Occidentul la masa negocierilor prin masarea de trupe în apropierea graniței Ucrainei, în timp ce insistă asupra unui set de pretenții exagerate care includ, printre altele, interdicția ca Ucraina să adere vreodată la NATO și care ar da înapoi cu două decenii extinderea alianței în Europa.Washingtonul a spus clar că nu poate accepta aceste cereri, deși este dispus să se angajeze în privința altor aspecte ale propunerilor Rusiei, discutând despre desfășurarea de rachete sau despre limitarea dimensiunii exercițiilor militare.Peskov a declarat că situația va fi mai clară după alte două runde de discuții pe care Rusia urmează să le organizeze în această săptămână - miercuri, la Bruxelles, cu NATO, și joi, la Viena, la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).Negociatorii ruși și americani nu au dat niciun semn de reducere a diferențelor de poziție în ședințele de informare de după prima sesiune de la Geneva.Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Ryabkov, a afirmat că cele două părți au avut "în unele privințe puncte de vedere opuse".El a declarat reporterilor: "Pentru noi, este absolut obligatoriu să ne asigurăm că Ucraina nu va deveni niciodată, niciodată, niciodată, membru al NATO".Secretarul de stat adjunct al SUA, Wendy Sherman, a spus: "Am fost fermi ... în a respinge propunerile de securitate care sunt pur și simplu neavenite pentru Statele Unite".Statele Unite au îndemnat Moscova să retragă cei aproximativ 100.000 de soldați din apropierea graniței cu Ucraina, masare de trupe ce a provocat îngrijorări ucrainene și occidentale cu privire la o posibilă nouă invazie, la opt ani după ce Rusia a cucerit Crimeea de la Ucraina. Ryabkov a susținut că Rusia nu are intenția de a ataca Ucraina , dar Sherman a spus că nu știe dacă Rusia este dispusă să de-escaladeze situația prin întoarcerea trupelor în cazărmile lor.Ucraina s-a aflat sub dominația Moscovei timp de secole, inclusiv ca parte a Uniunii Sovietice, iar președintele Vladimir Putin a declarat că perspectiva ca NATO să o admită ca membru sau să staționeze acolo arme care ar putea lovi Rusia este o "linie roșie".Ucraina dorește să adere la NATO, ceea ce i-ar aduce o garanție de protecție împotriva atacurilor. Alianța nu are planuri imediate de a o admite, dar afirmă că Rusia nu poate avea drept de veto asupra relațiilor sale cu alte state suverane.Președintele american Joe Biden l-a avertizat pe Putin în două conversații luna trecută că orice nouă agresiune rusă va declanșa costuri economice severe sub forma unor sancțiuni fără precedent.Putin a răspuns că astfel de mișcări ar fi o greșeală colosală și ar duce la o ruptură completă a relațiilor.