VIDEO Talibanii au folosit gaze lacrimogene și bastoane împotriva protestatarelor care cereau respectarea drepturilor femeilor

Confruntările au izbucnit sâmbătă în timp ce talibanii au vrut să pună capăt unui protest pentru drepturile femeilor în capitala Afganistanului, Kabul.

Activistele au organizat un protest în apropiere de palatul prezidențial în timp ce aveau în mâini bannere cu mesaje precum ”Nu suntem femeile anilor '90”, referindu-se la strictele restricții asupra mișcărilor pentru drepturile femeilor de sub guvernarea talibană.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA