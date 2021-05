Avionul interceptat de Belarus: Implicaţii juridice inedite

Gestul regimului de la Minsk a fost perceput de Occident drept o încălcare a Convenţiei de la Chicago din 1944 , care stabileşte regulile aviaţiei civile internaţionale şi a cărei semnatară este şi Belarus din 1993.





Ultimul cuvânt, în cele mai grave cazuri, ar reveni Consiliului de Securitate al ONU, unde Rusia, aliată a Minskului, are drept de veto.









„Nu-ţi asumi responsabilitatea de a fi doborât”

„Regulile aviaţiei civile nu au fost redactate prevăzându-se că un stat se va comporta ca un terorist”, afirmă Nathalie Younan, avocată specializată în dreptul aviaţiei în cadrul biroului parizian de avocaţi FTPA.Regimul lui Aleksandr Lukaşenko a fost acuzat că a deturnat duminică un avion de linie al companiei Ryanair pentru a-l aresta pe un opozant aflat la bord , cu ajutorul unui avion de vânătoare MiG-29, ceea ce i-a atras sancţiuni europene , între care închiderea spaţiului aerian al UE Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA) a recomandat miercuri companiilor să evite spaţiul aerian al Belarusului, spunând că acţiunea acestei ţări generează „un risc crescut pentru securitatea zborului”.Duminică, Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (International Civil Aviation Organization, cu acronimul în engleză ICAO), subordonată ONU, a transmis că a primit o cerere de a ancheta acest caz , exprimându-şi „profunda îngrijorare”.Convenţia, de la primul său articol, stipulează că „fiecare stat are suveranitatea completă şi exclusivă asupra spaţiului aerian de deasupra teritoriului său”.Dar „fiecare stat trebuie să se abţină de la recurgerea la utilizărea armelor împotriva aeronavelor civile în zbor”, iar „în caz de interceptare, viaţa persoanelor aflate la bordul aeronavelor şi siguranţa avioanelor nu trebuie puse în pericol”, prevede, de asemenea, Convenţia.„În cursul interceptării de către un avion de vânătoare, comandantul de bord trebuie să se supună instrucţiunilor date; Franţa apără acest principiu la fel ca toate statele din lume, întrucât este o problemă de securitate”, explică Direcţia generală franceză a aviaţiei civile (DGAC).Textul Convenţiei de la Chicago subliniază că „fiecare stat semnatar acceptă să nu folosească aviaţia civilă în scopuri incompatibile cu obiectivele prezentei convenţii”. Cu toate acestea, potrivit DGAC, „zborul Ryanair a fost deturnat din motive care nu au nicio legătură cu aviaţia civilă”.Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a afirmat miercuri că a „acţionat în mod legal protejând populaţia” şi a acuzat totodată Occidentul că vrea să-i „sufoce” ţara.Eventualele recomandări emise în cadrul ICAO ar proveni de la anumite state membre către alte state membre, organizaţia „nefiind dotată ca atare cu putere de sancţionare”, explică Sonia Merad, colaboratoare specializată în drept aerian la FTPA.Un pilot de linie, intervievat de AFP sub rezerva anonimatului, a remarcat că există „reglementări internaţionale foarte precise în cazul interceptării de către un avion de vânătoare”. Dar „cazul când un stat acţionează ca un pirat al aerului nu este prevăzut în scenarii”, a spus acesta.Interlocutorul AFP a apreciat că, pentru colegii săi de pe aparatul Ryanair, care „avea un avion de vânătoare cu rachete sub aripi venit să-l intercepteze, nici măcar nu s-a pus întrebarea. Nu-ţi asumi responsabilitatea pentru a fi doborât”.„Este o minciună absolută (să se spună) că avionul a fost forţat să aterizeze de către un MiG-29”, a insistat miercuri Lukaşenko, adăugând că „misiunea avionului de vânătoare a fost stabilirea unei comunicări, însoţirea aterizării avionului de călători în caz de urgenţă”.Echipajul „nu avea altă soluţie decât să urmeze instrucţiunile ce i-au fost date”, a declarat miercuri directorul general al Asociaţiei Internaţionale pentru Transportul Aerian (IATA), Willie Walsh.„Evenimente ca acestea sunt extrem de rare, dar este foarte deranjant să vezi că un guvern trimite un avion militar să intercepteze un avion de linie din motive evident false”, a adăugat el.