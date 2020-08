Bătăi și umilințe: Protestatarii din Belarus povestesc tratamentul la care au fost supuși

În locul nepotrivit la momentul nepotrivit

Votarea candidatului greșit

Noua rundă de arestări a vizat protestatari ai opoziției și muncitori care au intrat în grevă potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Viana.Reținerile fac parte din seria de măsuri reînoite de reprimare care au fost temporar sistate după acțiunile brutale ale forțelor de securitate imediat după izbucnirea protestelor ca urmare a anunțării rezultatului la alegerile prezidențiale din 9 august, peste 7.000 de persoane fiind arestate în zilele care au urmat, sute altele bătute sever și cel puțin trei omorâte.„Tortura și relele tratamente aplicate [persoanelor arestate] par răspândite și endemice”, potrivit Organizației Mondiale împotriva Torturii, instituța ONU adăugând că „nivelul actual de brutalitate este la un nivel al abuzurilor fără precedent chiar și pentru Belarus”.Deși noua reprimare nu pare la fel de violentă cu ceea ce s-a întâmplat mai devreme în cursul lunii, există temeri că Lukașenko se va lupta până la capăt să rămână la putere.Pavel Sitenkov, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut în orașul Grodno din vestul țării în 11 august. Profesorul de înot profesionist se întorcea seara acasă când s-a oprit să vadă reținerea brutală a unui șofer de taxi.„Un vehicul blindat cu o mitralieră și un autobuz al poliției au blocat un taxi. Trupele de intervenție l-au târât pe șofer afară către autobuzul lor și au început să îl lovească în toate locurile posibile. Au încercat să îi ia cheile, telefonul și i-au cerut codul PIN al telefonului”, a relatat acesta.Sitenkov a fost reținut câteva minute mai târziu. Acesta povestește că nu a încercat să fugă sau opună rezistență.„De ce să fug când doar mă îndreptam către casă?”, afirmă acesta.„Forțele de intervenție m-au prins de mâini și m-au dus într-o parcare unde alte persoane reținute erau deja întinse cu fața în jos. Dar se pare că polițiștii au decis că a fost prea ușor cu mine și au început să facă uz de forță.Mă țineau de brațe, mi-au aplecat capul în jos și la un moment dat cineva mi-a secerat picioarele de sub mine. Am căzut pe astfalt și m-am lovit la cap. Am început imediat să văd stele verzi și am simțit dureri severe la cap și coloana vertebrală”.Sitenkov și alte persoane reținute au fost duse într-un autobuz al poliției și puse să îngenuncheze cu capul plecat.„Au început să mă întrebe lucruri stupide. Cu cât suntem plătiți? De ce noi, revoluționarii, nu stăm acasă?...Au folosit un limbaj extrem de agresiv...Dacă o persoană refuza să răspundă era imediat bătută.Cineva a glumit că a fost plătit cu 50 de ruble și a fost bătut extrem de rău. După asta unul din ofițeri a glumit: 'Vedeți, ați fost plătiți de Vest în timp ce noi am fost plătiți de voi'.Bătăile și umilințele au continuat în închisoare unde Sitenkov și ceilalți arestați au fost duși.„Când am ajuns, un polițist mai mult sau mai puțin întreg la cap s-a apropiat de mine și mi-a zis: 'Nici măcar să nu respiri altfel s-a sfârșit cu tine'”.În timp ce era mutat într-o celulă a putut auzi cum alte persoane erau bătute.„Judecând după sunetele pe care le scoteau aș zice că nu erau doar bătuți ci omorâți. Ofițerii de intervenție au forțat oamenii să își dezvăluie parolele de la telefoanele mobile, le verificau din ce canale de Telegram făceau parte și alte lucruri. Dacă găseau ceva ce nu le plăcea începeau să îi bată cu și mai multă brutalitate”.Profesorul de înot se consideră printre cei norocoși - nu își luase telefonul cu el când plecase de acasă. A fost amendat cu echivalentul a 45 de euro și eliberat după 19 ore.„Polițistul care m-a escortat mi-a spus că am scăpat ușor. Comparativ cu alții care au fost bătuți atât de tare încât nu mai puteau umbla avea dreptate”.Oleg Kulinkvovic, în vârstă de 30 de ani, a fost reținut în a doua noapte de după alegerile din 9 august în fața blocului în care locuiește în centrul capitalei Minsk.„Doi ofițeri care patrulau prin zonă au pretins să îmi deblochez telefonul. Am refuzat. A fost suficient ca să mă aresteze”.Specialistul IT a votat pentru principala rivală a președintelui Lukașenko, Svetlana Tihanovskaia, și a participat la protestele de stradă din prima noapte de după alegeri.„Ne-au legat mâinile la spate cu sârmă industrială și ne-au făcut să îngenunchem. În următoarele ore mascații au adus mai multe persoane reținute și fie le-au bătut, fie le-au agresat verbal”, a relatat acesta experiența sa dintr-o stație de poliție din Minsk.Kulinkovic și alte persoane arestate au fost trimise la o închisoare din Zhodino aflată la 57 de kilometri distanță de capitala Belarusului.„Ne-au aliniat cu fața la perete și fie ne-au bătut, fie ne-au lovit. A fost o perioadă de pauză când ne-au băgat în dubă așa că mascații au profitat de timpul acela să mă bată de m-a luat dracu'.În duba poliției au obligat oamenii să se întindă cu fața în jos la podea. Cei mai slabi primii, apoi ăia mai grași. Ne-au pus în patru straturi. Oamenii au început să aibă dureri îngrozitoare, în special cei aflați dedesubt și de-a lungul pereților. Un tip aflat sub mine a urlat tot drumul”.

Kulinkovic a povestit că trupele de intervenție păreau „să se distreze” și mai târziu i-au pus să îngenuncheze pe durata drumului.„Drumul către Zhodino a durat cam patru ore. În tot acest timp ei băteau oamenii. Mascații și-au dat jos cagulele și nu păreau să se teamă că arestații le vor ține minte fețele”.Înainte de a fi eliberat, lui Kulinkovic i-a fost dat să semneze o foaie „în care declaram că am luat parte la o adunare ilegală și înțeleg că dacă voi fi arestat din nou în decurs de un an voi fi anchetat penal.După asta m-au dus într-o cameră unde era un morman de obiecte confiscate de la persoanele arestate. Mi-au dat 30 de secunde să îmi găsesc lucrurile. De abia am reușit să îmi găsesc telefonul și nici nu m-am uitat după altceva. N-avea niciun rost”, a relatat acesta.Până la începutul săptămânii trecute 600 de persoane au depus cereri oficiale de a fi investigate abuzurile comise asupra lor de forțele de ordine și alte 100 au afirmat că au fost torturare, potrivit Comitetului de Investigații din Belarus care n-a publicat statistici mai recente.Agenția a anunțat miercuri că va investiga plângerile.