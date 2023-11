FILM Vineri, 10 Noiembrie 2023, 10:03

​„All the Light We Cannot See”, o miniserie despre o poveste pe timp de război, a devenit rapid cel mai popular serial al Netflix în zeci de țări, inclusiv Ucraina și Israel, imediat după lansarea sa la începutul lunii noiembrie.

Secventa din „All The Light We Cannot See” Foto: 21 Laps Entertainment / Album / Profimedia Images

Bazat pe romanul cu același nume distins cu premiul Pulitzer, All The Light We Cannot See este o miniserie cu doar 4 episoade care spune povestea lui Marie-Laure, o tânără nevăzătoare din Franța, și a tatălui ei, Daniel LeBlanc, care fug de sub Parisul aflat sub ocupație germană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cei doi își găsesc curând refugiul în St. Malo, în casa unui unchi singuratic, care face transmisiuni radio clandestine ca parte a rezistenței. Unul dintre punctele forte ale serialului îl repezintă distribuția, Mark Ruffalo interpretând rolul tatălui lui Marie, în timp ce Hugh Laurie este unchiul Etienne.

Pentru rolul lui Marie a fost aleasă actrița americană Aria Mia Loberti, acesta fiind totodată debutul său cinematografic, în timp ce actorul german Louis Hofmann îl interpretează pe Werner, un adolescent genial recrutat de regimul lui Hitler pentru a depista transmisiunile radio ilegale și care devine interesul romantic al protagonistei.

„Împletind abil viețile lui Marie-Laure și Werner pe parcursul unui deceniu, All The Light We Cannot See spune povestea puterii extraordinare a legăturilor dintre oameni, o rază de lumină care ne poate duce la liman chiar și în cele mai întunecate timpuri”, afirmă descrierea oficială a Netflix pentru serial.

Acesta a avut premiera pe platforma americană de streaming la începutul lunii noiembrie, devenind rapid cel mai popular serial al Netflix la nivel global, potrivit ultimelor date publicate de companie în ceea ce privește numărul de ore de vizualizare.

All the Light We Cannot See a devenit cel mai vizionat serial al Netflix în 82 de țări, printre care piața sa internă din Statele Unite, Ucraina, Israel, dar și România.

„Fauda”, un alt serial al Netflix care a revenit în centrul atenției

O altă serie de război, una care urmărește operațiunile forțelor speciale israeliene, care s-a bucurat de un reviriment neașteptat pe Netflix recent este Fauda, acesta revenind în atenția spectatorilor după atacul surpriză al Hamas împotriva Israelului din data de 7 octombrie.

Un thriller dramatic creat de doi foști membri ai forțelor de securitate israeliene, Lior Raz și Avi Issacharoff, este unul dintre cele mai populare seriale israeliene din toate timpurile în afara țării, el fiind reînnoit de Netflix pentru un al cincilea sezon în luna septembrie a acestui an.

Însă producția a fost oprită după ce actorii și restul echipei de filmări au fost mobilizați în urma izbucnirii războiului. De altfel, pe 13 octombrie Lior Raz a distribuit pe rețelele de socializare o înregistrare video în care afirmă că s-a alăturat luptei împotriva Hamas și se îndreaptă spre sudul țării.

„Am fost trimişi în oraşul bombardat Sderot (la câţiva kilometri de Fâşia Gaza, n.r.) pentru a salva două familii. Nu ne este frică”, a spus el, printre altele, fără a intra în detalii cu privire la civilii salvați.

Fauda s-a bucurat de un succes uriaș inclusiv în țările arabe, după cum remarca și The Times la începutul acestui an, după lansarea sezonului 4 al serialului. Succesul a fost atât de mare întrucât a determinat Hamas să facă o adaptare proprie bazată pe acesta.

„Noi vrem să inversăm ecuația, să arătăm punctul de vedere palestinian, să difuzăm o dramă despre spiritul rezistenței noastre”, a declarat pentru AFP în ianuarie anul trecut Mohammed Soraya, regizorul Qabdat al-Ahrar, numele dat serialului palestinian inspirat de Fauda.