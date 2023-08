FILM Marți, 15 August 2023, 10:57

Actriţa Margot Robbie este bine răsplătită pentru rolul său cheie din filmul „Barbie”. Vedeta şi producătoarea din spatele celui mai mare succes al verii urmează să câştige aproximativ 50 de milioane de dolari din salariu şi bonusuri de box office, scrie revista Variety, citată de News.ro.

Margot Robbie alaturi de Ryan Gosling la premiera filmului „Barbie” Foto: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Regizoarea şi co-scenarista filmului Barbie, Greta Gerwig, va primi, de asemenea, probabil bonusuri datorită succesului uriaş al filmului.

Barbie a obţinut încasări uluitoare de 526,3 milioane de dolari în box office-ul intern de la lansarea sa, în urmă cu o lună, precum şi 657,6 milioane de dolari în box office-ul internaţional. Asta înseamnă 1,18 miliarde de dolari la nivel global iar această cifră ar trebui să continue să crească, având în vedere că Barbie este încă în fruntea clasamentelor de box office.

Filmul este acum a doua lansare cu cele mai mari încasări din istoria Warner Bros. după Harry Potter şi Talismanele Morţii - Partea 2.

Este, de asemenea, filmul cu cele mai mari încasări realizate vreodată de o femeie regizor, depăşind deţinătorul precedent al recordului, Frozen II, care a fost regizat în colaborare cu Jennifer Lee.

Margot Robbie a devenit una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood

Pe lângă faptul că a dat viaţă popularei jucării pentru copii, Margot Robbie a produs filmul prin intermediul companiei sale de producţie, LuckyChap Entertainment, pe care a fondat-o în 2014 împreună cu actualul ei soţ, Tom Ackerley, şi cu prietenii Josey McNamara şi Sophia Kerr.

Scopul companiei a fost acela de a spune poveştile femeilor pe ecran şi de a sprijini femeile creatoare. Lista sa de proiecte include filmul nominalizat la Oscar Promising Young Woman, continuarea filmului cu supereroi Birds of Prey şi serialul NetflixMaid.

Robbie a fost nominalizată la două premii Oscar pentru interpretările sale din I, Tonya şi Bombshell. Ea a ieşit pentru prima dată în evidenţă în Lupul de pe Wall Street, de Martin Scorsese, şi a înregistrat succese comerciale cu Suicide Squad şi Once Upon a Time in Hollywood.

Dar niciunul dintre aceste filme nu s-a apropiat de încasările Barbie, care se anunţă a fi unul dintre cele mai mari succese de box office din istoria cinematografiei.

