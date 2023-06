FILM Duminică, 04 Iunie 2023, 20:55

Prima lună a verii lui 2023 se anunță una incendiară pe Netflix, două dintre cele mai populare seriale ale platformei de streaming, „The Witcher” și „Black Mirror”, revenind cu noi sezoane. Iunie aduce totodată un sequel pentru „Extraction”, unul dintre cele mai populare filme din istoria Netflix.

Noutatile verii pe Netflix Foto: Empirestockphoto / Dreamstime

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Never Have I Ever: Sezonul 4, unde ultimul an de liceu vine cu dileme, crize de identitate și dorințe de iubire nepieritoare; Our Planet II, un serial documentar despre marile migrații de pe planeta noastră, care aduce în rolul principal animalele aflate în permanentă mișcare pe Pământ; și Nimona, o poveste extraordinară despre prietenia care se poate lega în cele mai neașteptate situații și despre nevoia de a te accepta pe tine și de a-i accepta și pe ceilalți așa cum sunt.

Uite toate noutățile:

Titlurile mari propuse de Netflix pentru luna iunie

Extraction 2 (din 16 iunie)

Chris Hemsworth revine în rolul lui Tyler Rake în Extraction 2, un sequel pentru apreciatul film de acțiune lansat în urmă cu 3 ani. După ce a scăpat ca prin urechile acului din evenimentele din primul film, Rake se întoarce în rolul mercenarului australian care operează pe piața neagră.

Îl așteaptă o nouă misiune periculoasă: să salveze familia supusă abuzurilor unui gangster nemilos din Georgia din închisoarea în care este ținută. Hemsworth se reîntâlnește cu regizorul Sam Hargrave, filmul fiind produs de compania AGBO, care le aparține lui Joe și lui Anthony Russo.

Netflix a anunțat în ianuarie anul acesta că „Extraction” va avea un sequel, filmul original lansat în 2020 bucurându-se de un succes uriaș şi neaşteptat, devenind la momentul respectiv cel mai vizionat lungmetraj original produs de platforma americană de streaming.

Black Mirror: Sezonul 6 (din 15 iunie)

Mult așteptata revenire a antologiei întunecate și satirice, semnate de Charlie Brooker se reinventează odată cu fiecare episod. Acest al șaselea sezon al serialului Black Mirror este cel mai imprevizibil, cel mai neașteptat și cel mai greu de încadrat într-o singură categorie.

„Parțial ca provocare, parțial pentru a ține lucrurile proaspete pentru mine și spectator, am început acest sezon prin răsturnarea deliberată a unora dintre presupunerile mele de bază cu privire la ceea ce să ne așteptăm”, a declarat Charlie Brooker, creatorul, scenaristul și producătorul executiv al Black Mirror, în urmă cu câteva luni.

El a spus de asemenea că, pe lângă elementele care le vor fi familiare fanilor seriei, noul sezon va include unele pe care anterior „a jurat” să nu le folosească niciodată și că majoritatea poveștilor prezentate vor avea loc în trecut, „pentru a reseta puțin seria”.

The Witcher: Sezonul 3 Volumul 1 (din 29 iunie)

În timp ce regii, elfii și demonii Continentului luptă pentru a o captura, Geralt o ascunde pe Ciri, hotărât să-și protejeze familia proaspăt reunită împotriva celor care amenință să o distrugă.

Încredințată cu puterile magice ale lui Ciri, Yennefer îi conduce la fortăreața Aretuza, unde speră să descopere mai multe despre puterile neexploatate ale fetei; în schimb, ei descoperă că au aterizat într-un câmp de luptă al corupției politice, magiei neagre și a trădării. Trebuie să riposteze, să pună totul în joc sau riscă să se piardă unul pe celălalt pentru totdeauna.

Volumul 1 va include un calup de 5 episoade, ultimele 3 ale noului sezon urmând să fie lansate luna viitoare, pe 27 iulie. Sezonul 3 va fi totodată ultimul cu Henry Cavill în rolul lui Geralt, după vestea-șoc din luna octombrie a anului trecut că mantia lui The Witcher va fi preluată de Liam Hemsworth, fratele lui Chris.

Ce seriale mai putem vedea pe Netflix în iunie

Manifest: Sezonul 4 Partea 2 (din 2 iunie)

Data morții se apropie, iar pasagerii zborului 828 și cei dragi lor încearcă să-și ducă la capăt Chemările și să prevină cumplitul viitor care-i așteaptă.

Valeria: Sezonul 2 (din 2 iunie)

Noi triunghiuri amoroase, noi etape ale vieții, zile de naștere care marchează un nou deceniu. Aceleași patru prietene trec prin toate împreună.

Love is Blind: Brazilia: Sezonul 3 (din 7 iunie)

Poate iubirea adevărată să prindă viață în cabine? Camila Queiroz și Klebber Toledo ghidează o nouă serie de celibatari brazilieni aflați în căutarea iubirii adevărate.

Never Have I Ever: Sezonul 4 (din 8 iunie)

A sosit și ultimul an de liceu. Printre dileme, crize de identitate și dorințe de iubire nepieritoare, vor putea Devi și gașca ei să facă față viitorului?

Human Resources: Sezonul 2 (din 9 iunie)

De la aventuri de o noapte la relații la birou, creaturile care lucrează la Resurse Umane sunt prinse până peste cap cu un nou grup de oameni.

This World Can't Tear Me Down (din 9 iunie)

Un vechi prieten revine în cartier și Zerocalcare vrea să-l ajute să-și găsească locul în lume. Dar care este lucrul corect de făcut?

Tex Mex Motors (din 9 iunie)

În acest serial captivant, vechiturile se transformă în bijuterii cu ajutorul mâinilor pricepute ale celor care aduc mașini din Mexic în El Paso pentru a le restaura.

Let's Get Divorced (din 22 iunie)

Un serial de comedie romantică în care un supercuplu aparent fericit decide să divorțeze, iar lucrurile se complică rapid.

Sleeping Dog (din 22 iunie)

Un fost detectiv care acum trăiește pe străzi încearcă să descopere adevărul după ce o nouă moarte stârnește îndoieli legate de un caz presupus rezolvat.

Titans: Sezonul 4 (din 25 iunie)

Drumul spre casă este pavat cu obstacole pentru Titani, care înfruntă în Metropolis un cult puternic și mortal, al cărui scop e distrugerea supereroilor și a lumii.

Delete (din 28 iunie)

Un bărbat și o femeie aflați într-o aventură amoroasă încearcă să înceapă o nouă viață împreună după ce găsesc un dispozitiv care poate face oamenii să dispară.

Filme noi pe Netflix în prima lună a verii

A Beautiful Life (din 1 iunie)

Un tânăr pescar cu un talent ascuns este descoperit de un producător de muzică, iar acum trebuie să decidă dacă este pregătit pentru faimă și dragoste.

Rich in Love 2 (din 2 iunie)

Paula pleacă din Rio de Janeiro pentru a relua voluntariatul medical în jungla Amazonului, însă Teto pune la cale un plan prin care să o urmeze, cu consecințe haotice.

You Do You (din 9 iunie)

Merve a ales o viață boemă, dar atracția nu e reciprocă. În pericol de a fi evacuată, ea se angajează și face o combinație dubioasă cu noul ei șef.

Black Clover: Sword of the Wizard King (din 16 iunie)

Un băiat cu inimă de leu, dar fără puteri magice, vrea să ajungă rege-vrăjitor, iar alți patru regi-vrăjitori proscriși din vremuri apuse vor să distrugă regatul Trifoi.

The Perfect Mind (din 23 iunie)

O editoare de modă simte că și-a pus din nou cariera în pericol după ce află că tânărul fermecător pe care l-a sărutat la o petrecere este noul ei coleg și fiul șefului.

Through My Window: Across the Sea (din 23 iunie)

După un an la distanță, Raquel și Ares se reîntâlnesc într-o excursie fierbinte. Printre flirturi amicale și noi îndoieli, va reuși dragostea lor să răzbată?

Nimona (din 30 iunie)

Pentru a-și dovedi nevinovăția, un cavaler căruia i se înscenează o crimă apelează la o adolescentă metamorfă. Să fie oare aceasta monstrul pe care vrea să-l ucidă?

Documentare lansate pe Netflix în iunie

Arnold (din 7 iunie)

Un serial documentar intim, care urmărește viața și cariera polivalentă a lui Arnold Schwarzenegger, de la campion de culturism la legendă hollywoodiană și politician.

Tour de France: Unchained (din 8 iunie)

Serialul urmărește mai multe echipe de ciclism care concurează în lacrimi și triumf la ediția din 2022 a celei mai dure curse din lume.

The Playing Card Killer (din 9 iunie)

Un serial documentar în care o carte de joc lăsată la locul crimei face legătura dintre un șir de omoruri și un notoriu ucigaș în serie care a terorizat Spania în 2003.

Our Planet II (din 14 iunie)

Dezleagă misterele miliardelor de animale aflate în mișcare pe Pământ, în acest serial documentar despre marile migrații de pe planeta noastră.

Break Point: Sezonul 2 (din 21 iunie)

Cei mai promițători jucători din tenis își văd visurile împlinite și speranțele zdrobite în cea de-a doua jumătate a sezonului 2022, când trec de la Wimbledon la US Open.

Nou serial românesc pe Netflix: Adela (din 1 iunie)

Viețile a două surori o iau pe cărări divergente când una descoperă că este fiica unui mogul mass-media, iar cealaltă îi fură identitatea.

