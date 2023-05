FILM Luni, 15 Mai 2023, 10:20

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Într-un weekend în care filmul „Guardians of the Galaxy Vol. 3” a dominat autoritar box office-ul, un nou lungmetraj cu câteva dintre actrițele de legendă de la Hollywood s-a furișat până pe poziția a treia în clasament, relatează AFP și Agerpres.

Secventa din „Book Club: The Next Chapter” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Cel de-al treilea episod al Guardians of the Galaxy, care spune povestea unor mercenari intergalactici, interpretaţi de Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper şi Vin Diesel, îi angrenează pe spectatori într-o cursă contra cronometru pentru a-l salva pe ratonul Rocket.

Vol. 3 a obținut încasări de peste 60,5 milioane de dolari în al doilea weekend de proiecţii în cinematografele din Statele Unite şi Canada.

Filmul de animaţie The Super Mario Bros. Movie, bazat pe jocul cu acelaşi nume, rămâne pe locul al doilea, cu încasări de 13 milioane de dolari pe durata weekendului trecut şi de peste 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial de la lansarea sa, în urmă cu şase săptămâni.

The Super Mario Bros. a avut până acum cel mai mare succes înregistrat la box office de orice film lansat anul acesta.

Diane Keaton și Jane Fonda, din nou topul box office

Pe locul al treilea în această săptămână se află un nou venit: lungmetrajul Book Club: The Next Chapter, cu Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen şi Mary Steenburgen în rolul unor prietene pensionare aflate într-o escapadă în Italia alături clubul lor de lectură.

Acest film romantic a avut un „debut timid”, potrivit analistului David Gross, dar a încasat totuşi 6,5 milioane de dolari.

Filmul de groază Evil Dead Rise, avându-le în distribuţie pe Lily Sullivan şi pe Alyssa Sutherland în rolurile a două surori care trebuie să se lupte cu o mulţime de creaturi demonice, a coborât o poziţie, până pe locul al patrulea, cu încasări de 3,7 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea se află Are You There God? It's Me, Margaret, o comedie dramatică despre adolescenţă, cu încasări de 2,5 milioane de dolari.

Filmul, inspirat de carte clasică despre adolescenţă scrisă de Judy Blume, o are ca protagonistă pe Abby Ryder Fortson în rolul unei adolescente prinse în tumultul vârstei sale.

Clasamentul este completat de filmele:

Hypnotic (2,3 milioane de dolari);

John Wick: Chapter 4 (1,9 milioane de dolari);

Love Again (1,5 milioane de dolari);

Air (750.000 de dolari);

