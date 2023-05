FILM Duminică, 14 Mai 2023, 19:00

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

„Love and Death”, o miniserie a HBO cu Elizabeth Olsen despre una dintre cele mai infame crime din istoria Statelor Unite, a devenit după lansarea sa recent cel mai vizionat serial al televiziunii americane și de pe platforma sa de streaming, HBO Max.

Elizabeth Olsen in „Love and Death” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Anul 1980 a fost marcat de o serie de evenimente care au șocat o mică comunitate metodistă din Texas, iar apoi opinia publică din Statele Unite.

Practic, totul începuse cu doi înainte de la un simplu caz de plictiseală maritală. Candace „Candy” Montgomery (jucată de Olsen în serialul HBO) trăia o ușoară criză în căsnicia ei cu Pat Montgomery. Deși cuplul ducea o viață confortabilă, Candy nu era mulțumită, simțind că lipsește „scânteia” din mariaj.

O întâlnire întâmplătoare cu un prieten de familie, Allan Gore, a dus la o aventură extraconjugală nu foarte remarcabilă. După aproape un an de întâlniri regulate, cei doi au pus capăt relației. Puține lucruri indicau că aventura avea să ducă la o crimă atât de înfiorătoare precum cea care a urmat.

„Love & Death”, miniseria HBO despre o crimă care a șocat Statele Unite

Pe 13 iunie 1980, trupul soției lui Allan, Betty Gore, a fost găsit în casa familiei din Wylie, o suburbie idilică din nord-estul orașului Dallas. Betty, mama a doi copii, fusese ucisă cu 41 de lovituri de topor, relatează revista People.

Femeia în vârstă de 30 de ani preda elevilor din clasa a cincea, moartea ei fiind cu atât mai șocantă întrucât era o membră apreciată a comunității. Iar modul în care a fost ucisă a zguduit din temelii comunitatea locală.

„Arăta ca o scenă dintr-un film horror... Era vineri 13. Ne-am gândit că avem un imitator al filmului The Shining”, declara la momentul respectiv adjunctul șerifului comitatului. Motivul? Pe lângă arma aleasă de ucigaș, la scena crimei a fost descoperită o recenzie dintr-un ziar pentru filmul lui Stanley Kubrick care apăruse în cinematografe cu mai puțin de o lună în urmă.

Arma crimei, un topor de aproape un metru cu mâner de lemn, a fost găsită în apropierea trupului lui Betty. Allan Gore, care era plecat în interes de serviciu în momentul uciderii soției sale, a început să își facă griji după ce nu a reușit să dea de ea la telefon.

Potrivit Texas Monthly, Allan a sunat-o pe Candy pentru a afla dacă știe ceva despre Betty și pentru a o întreba despre fiica în vârstă de 6 ani a cuplului, Alisa, pe care Candy o supraveghea. Candy i-a spus răspuns că Betty fusese „bine” când a fost pe la ea mai devreme în cursul zilei, dar că „s-a comportat ca și cum se grăbește să plec”.

Allan a sunat de trei ori un vecin pe parcursul serii, reușind în cele din urmă să-l convingă să intre în casă pentru a verifica starea lui Betty. În mod tragic, vecinii au descoperit celălalt copil al cuplului, un sugar, „plângând și murdar, după ore în care a fost lăsat singur, și pe mamă măcelărită”, potrivit presei vremii.

(FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

O anchetă și un proces care au ținut cu sufletul la gură opinia publică din America

Curând avea să se afle că ultima persoană care a văzut-o în viață pe Betty a fost chiar Candy Montgomery. Însă din cauza naturii extrem de violente a crimei și a faptului că ea fusese comisă cu un topor greu, Candy nu a fost considerată inițial un suspect.

„Poliția nu putea crede că o persoană atât de mică precum Candy Montgomery avea forța fizică să manevreze acel topor atât de brutal”, relata Texas Monthly, adăugând că „chiar și pe măsură ce suspiciunile în jurul ei creșteau, [ofițerilor] le era greu să creadă că această casnică suburbană frumoasă, plină de viață și complet normală ar putea să comită un atac atât de violent”.

Practic, deoarece Montgomery era mamă, mergea la biserică și era prietenoasă cu aproape toată lumea din comunitate, oamenilor le era greu să își imagineze că ea ar fi putut ucide pe cineva. Cu toate acestea, mobilul ei avea să fie aflat în curând și ea a fost arestată în cele din urmă.

Allan le povestise polițiștilor despre aventura lor, susținând că ea s-a încheiat cu aproape 7 luni înainte de uciderea soției sale. După ce inițial a negat acuzațiile, Candy a recunoscut crima și s-a predat polițiștilor, susținând însă că a luat toporul după ce Betty încercase să o lovească cu el. Un test cu poligraful la care aceasta a fost supus înaintea începerii procesului arătase că ea a spus adevărul.

La fel ca ancheta, procesul ei a devenit o senzație națională în Statele Unite datorită ambiguității morale legate de detaliile crimei, cu întrebări privind traumele din copilărie și dreptul la autoapărare. În serialul HBO procesul lui Candy atrage un val de reporteri, fotografi și spectatori, până în punctul în care judecătorul solicită ca acesta să fie mutat într-un tribunal mai mare.

Verdictul a divizat profund opinia publică americană, unii considerând până în ziua de azi că procesul ei a fost una dintre cele mai mari erori judiciare din istoria sistemului de justiție american, după cum amintește și CBR. Modul în care s-a încheiat povestea urmează să fie prezentat în ultimul episod al seriei „Love & Death”, pe care HBO și platforma sa de streaming, HBO Max, îl vor difuza joia aceasta.

Cât de fidelă e adaptarea HBO a poveștii lui „Candy” Montgomery

Serialul le reamintește spectatorilor la sfârșitul fiecărui episod că se bazează pe o poveste reală, dar că este „o dramatizare a evenimentelor reale” și că „dialogurile, scenele și unele evenimente au fost modificate sau create în scopuri dramatice”.

Astea fiind spuse, Love & Death adaptează fidel povestea din viața reală, bazându-se pe „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs” (Dovezi ale dragostei: O poveste adevărată despre pasiune și moarte în suburbii), o carte scrisă în 1984 de către doi jurnaliști de investigație americani despre ceea ce s-a întâmplat, folosind interviuri exclusive cu membri ai familiilor Gore și Montgomery.

În mod inevitabil serialul a atras comparații cu Candy, o altă miniserie lansată de Hulu anul trecut despre exact același subiect, că tot sunt criminalii, cu precădere cei în serie, printre cele mai în vogă subiecte de la Hollywood, după cum a arătat recent succesul Dahmer și a altora.

Deși în producția Hulu rolul titular este jucat de Jessica Biel, Candy n-a stârnit atâta vâlvă precum serialul HBO din două motive simple: a fost lansat doar în streaming, nu și la TV, iar Hulu e o platformă disponibilă doar în SUA (deși licențiază unele filme și seriale originale ale sale altor platforme, mă rog).

Revista Time sugerează că, deși asemănătoare din multe puncte de vedere, varianta HBO ar fi mai bună, dar din moment ce n-am văzut și seria Hulu o să mă abțin de la judecăți de valoare. Mă gândeam însă că poate ai vrea să știi de ambele, dacă te-a captivat povestea.