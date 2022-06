NERD ALERT Sâmbătă, 25 Iunie 2022, 10:05

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Află cum era Francis Ford Coppola să fie concediat din rolul de regizor al „The Godfather”, cine este cunoscutul actor care a refuzat un rol în „Game of Thrones” din cauza salariului, ce spune Viggo Mortensen despre viitorul serial „Stăpânul inelelor”, de ce a refuzat Michael Keaton să îl mai joace pe Batman, și altele într-o ediție specială a Nerd Alert.

Nerd Alert Foto: Hotnews

După un 2020 aproape mort în ceea ce privește lansările de filme și seriale din cauza pandemiei de COVID-19, 2021 a marcat o revenire timidă însă 2022 este un an de-a dreptul fabulos pentru fani, marcând revenirea unor lungmetraje și serii mult așteptate, unele de zeci de ani chiar (ca de exemplu Top Gun: Maverick).

După cum ziceam și într-o ediție specială a Nerd Alert de anul trecut dedicată lumii cinematografice și a noutăților de pe platformele de streaming, că lansările vin cu o mulțime de evenimente pentru fani și presă în care putem afla o grămadă de povești fascinante din spatele scenei. Uite unele dintre cele mai interesante apărute în ultimele 6 luni:

Actorul care a refuzat „Game of Thrones” din cauza banilor

Brian Cox, care de-a lungul carierei sale prolifice a jucat în prea multe filme și seriale ca să-l prezint cu „cunoscut pentru...”, a dezvăluit în cartea sa autobiografică Putting the Rabbit in the Hat că a refuzat un rol în primul sezon al Game of Thrones fiindcă salariul nu era suficient de bun.

„Adesea sunt întrebat dacă mi s-a oferit un rol în Game of Thrones - motivul fiind că fiecărui alt nenorocit i s-a oferit - și răspunsul este 'da'. Trebuia să fiu un rege numit Robert Baratheon care aparent a murit când a fost atacat de un porc mistreț în primul sezon”, a povestit actorul.

„Știu foarte puține despre Game of Thrones așa că nu vă pot spune dacă a fost sau nu un personaj important și n-o să caut pe Google în caz că era, fiindcă am refuzat rolul. De ce? Păi, Game of Thrones a devenit ulterior un succes uriaș și toată lumea implicată a câștigat o avere colosală. Dar când mi s-a oferit rolul banii nu erau deloc grozavi, ca să zic așa”, a dezvăluit Cox.

„Plus că urma să fiu ucis destul de devreme așa că nu m-aș fi bucurat de beneficiile succesului pe termen lung al seriei când salariile îți cresc cu fiecare sezon care trece. Așa că am zis pas și Mark Addy a fost ucis de porcul mistreț în schimb (Am mințit. Am căutat pe Google)”, glumește el în cartea citată de GQ.

Chiar dacă aceasta nu are neapărat legătură cu noutățile din 2022, mi s-a părut o poveste interesantă dat fiind și faptul că HBO lucrează în prezent la o întreagă serie de proiecte bazate pe scrierile autorului american George R.R. Martin, anunțând deja data de lansare pentru House of the Dragon, mult așteptatul serial prolog pentru Game of Thrones: 21 august.

Cox n-a mai zis pas și la rolul lui Logan Roy din Succesion, un alt serial HBO (FOTO: Jim Ruymen / UPI / Profimedia Images)

De ce n-a vrut Nicolas Cage să joace în „Matrix”

Tot la capitolul refuzuri celebre, imaginați-vă o lume în care Nicolas Cage i-ar fi jucat pe Aragorn sau Neo în trilogiile originale Stăpânul inelelor și Matrix. Nu de alta dar acest lucru ar fi fost cât se poate de posibil dacă actorul nu avea un set clar de priorități. Cage este unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood și fața unora dintre cele mai populare meme-uri de pe internet.

Însă, înainte de toate, el spune că este un tată și un familist convins. „În primul și în primul rând... nu există nicio versiune din viața reală în care Nic Cage nu vrea să petreacă timp cu copiii săi”, a declarat el într-un interviu exclusiv acordat revistei People în luna aprilie, adăugând că „nu există nicio versiune a lui Nic Cage care nu a pus familia deasupra carierei”.

„Am refuzat Stăpânul Inelelor și Matrix fiindcă nu voiam să merg în Noua Zeelandă pentru trei ani sau în Australia pentru trei ani fiindcă aveam nevoie să fiu acasă cu fiul meu Weston”, a explicat el. Cage a fost însă de acord să meargă în Croația pentru filmările la The Unbearable Weight of Massive Talent, mult așteptatul său film ce a avut premiera internațională pe 21 aprilie.

E drept că filmările din Croația au durat doar câteva luni (FOTO: Entertainment Pictures / Alamy / Profimedia Images)

Keanu Reeves a cerut doar două autografe în viața sa

Și că tot era vorba de Matrix, Keanu Reeves a dezvăluit într-un interviu de promovare pentru Resurrections, cel mai recent titlu al francizei, mai multe detalii personale despre el, printre care și că a cerut doar două autografe în viața sa: unul fostului vocalist și chitarist al trupei The Velvet Underground, Lou Reed, și celălalt de la comediantul american George Carlin.

Reeves, adesea poreclit „cel mai amabil om de la Hollywood, a dezvăluit că a cerut autograful lui Reed pentru un prieten dar că al lui Carlin l-a vrut pentru el după ce au jucat împreună în franciza de comedie sci-fi Bill & Ted, mai puțin cunoscută în afara Statele Unite dar foarte populară în America la începutul anilor 1990. Iar mesajul colegului său de platou l-a luat prin surprindere.

„A fost foarte amuzant. Cred că a scris 'Dragă Keanu, F**k you!'”, a povestit el, adăugând că „mereu m-am gândit că a scris aia doar pentru mine dar apoi m-am întâlnit cu cineva care mi-a spus că i-a scris și lui exact același lucru. Oricum, frumos”. Din păcate amabilitatea arhicunoscută a lui Keeves nu a ajutat prea mult The Matrix 4 Resurrections care a avut cifre dezastruoase la box office.

George Carlin alături de Reeves și Alex Winter într-o imagine de promovare a unuia dintre filmele Bill & Ted (FOTO: MGM / Entertainment Pictures / Profimedia Images)

Viggo Mortensen nu pare entuziasmat de noul „Stăpânul inelelor”

Mortensen, cel mai faimos pentru interpretarea lui Aragorn în trilogia Stăpânul inelelor după ce Nicolas Cage n-a vrut rolul, pare că nu a fost prea curios de noul serial spin-off The Rings of Power creat de Amazon, proiectul cu cel mai mare buget din istoria diviziei de cinematografie a companiei fondate și până anul trecut condusă de miliardarul american Jeff Bezos.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter, el a răspuns „Ce este aia? Chestia TV? E făcută de Apple sau ceva?” când a fost întrebat despre serialul prolog a cărui poveste va avea loc cu 1.000 de ani înaintea evenimentelor din trilogia Lord of The Rings.

Reporterul i-a spus că seria este creată de Amazon și că, la un buget de un miliard de dolari, va fi unul dintre cele mai scumpe seriale din toate timpurile. „Ah, da. Da, o să mă uit la el”, a spus el, însă imediat după aceea a cerut mai multe detalii: „Știi ce material folosesc drept sursă? Ce li s-a permis să folosească?”.

După ce a fost pus la curent și a aflat că serialul a primit undă verde din partea moștenitorilor scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, el a părut ceva mai relaxat, afirmând că serialul „va fi distractiv de văzut”. Amazon a anunțat recent și data de lansare pentru Lord of the Rings: The Rings of Power, serialul urmând să aibe premiera pe platforma sa de streaming Amazon Prime în data de 2 septembrie.

Scoatem sabia dacă Amazon face o porcărie (FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images)

Ewan McGregor pierduse vocea lui Obi-Wan Kenobi

Înaintea lansării noului serial Star Wars pe Disney+ la sfârșitul lunii mai, Ewan McGregor a vorbit cu cei de la On Demand Entertainment despre cum a fost să reintre în rolul maestrului Jedi după atâția ani de la lansarea celei de-a doua trilogii de filme Star Wars și se pare că nu i-a venit tocmai ușor.

El a recunoscut că era ușor ieșit din mână când a reabordat rolul și că inițial s-a chinuit să regăsească vocea personajului deoarece „a trecut atât de mult timp”. „Când am mers să facem scenele propriu-zise, pur și simplu nu am avut vocea sa”, a povestit actorul scoțian.

„Aveam o voce vag engleză, suna ca un fel de profesor de școală sau ceva. Dar cu siguranță nu a sunat ca Alec Guiness (n.r. actorul britanic care a interpretat rolul în trilogia originală) și cu siguranță nu suna ca Obi-Wan. Trecuse atât de mult timp, pur și simplu nu o aveam”, a mai relatat McGregor.

El a spus că a trebuit să „își facă temele” în lunile de dinaintea filmărilor și că a ascultat numeroase ore cu Alec Guiness vorbind dar că în cele din urmă a devenit încrezător că este stăpân pe rol când a început producția. Iar cam toată lumea pare să fie în asentiment cu el, Obi-Wan Kenobi fiind apreciat atât de critici cât și, mai important pentru un titlu Star Wars, de fani.

Obi-Wan Kenobi este doar unul dintre numeroasele proiecte Star Wars la care Disney lucrează (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Michael Keaton a dezvăluit de ce n-a mai vrut să-l joace pe Batman

La mai bine de 30 de ani după ce l-a jucat pe supererou în Batman și Batman Returns, actorul american a dezvăluit de ce nu a mai vrut să îl interpreteze și în Batman Forever lansat în 1995, deși rolul era al său. „Îmi amintesc că unul dintre lucrurile la care mă gândeam era că 'Oh doamne, nu pot să fac asta'”, a relatat el într-un interviu acordat revistei Backstage.

[Regizorul Joel Schumacher] m-a întrebat 'nu înțeleg, de ce totul trebuie să fie atât de sumbru și atât de trist?' și eu i-am zis 'stai puțin, tu știi cum a ajuns acest tip să fie Batman? Ai citit... adică e destul de simplu'”, a dezvăluit Keaton, care n-a fost tocmai încântat de înlocuitorul găsit de Warner Bros. pentru legendarul Tim Burton, regizorul primelor două filme.

Iar istoria i-a dat dreptate, Batman Forever în care Val Kilmer i-a luat locul lui Keaton fiind considerat unul dintre cele mai proaste filme Batman din toate timpurile, la mare concurență doar cu Batman & Robin din 1997 (regizat tot de Schumacher).

Keaton a dezvăluit în interviul acordat Backstage și motivul pentru care a acceptat rolul deși la momentul respectiv era unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood iar filmele cu supereroi nu erau nici pe departe la fel de în vogă ca azi: „A fost mereu despre Bruce Wayne. Nu a fost niciodată despre Batman. Am știut de la bun început că este despre Bruce Wayne. Acesta a fost secretul”.

„N-am vorbit niciodată despre asta. Batman, Batman, Batman face asta iar eu mă gândeam în sinea mea 'gândiți greșit aici'. Bruce Wayne. Ce fel de persoană face asta? Cine devine asta?”, a mai explicat Michael Keaton, care va reveni în rolul eroului cu mantie în filmele The Flash, ce urmează să fie lansat anul viitor, și Batgirl, așteptat cândva în 2022 (deocamdată nu avem o dată de lansare oficială).

Michelle Pfeiffer si Michael Keaton in Batman Returns (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

„The Godfather” era să rămână fără Francis Ford Coppola

Pe 24 martie s-au împlinit 50 de ani de la lansarea Nașul, film care în ultima jumătate de secol a devenit aproape sinonim cu numele regizorului Francis Ford Coppola. Însă lucrurile puteau să ia o turnură foarte diferită, el fiind sub presiune constantă în timpul filmărilor pentru lungmetraj.

Coppola a continuat filmările în pofida adversităților, relatând însă într-un interviu acordat în luna ianuarie revistei Empire că a simțit constant că era pe punctul de a fi concediat de la filmul pe care îl regiza și pentru care a scris scenariul alături de Mario Puzo, autorul cărții cu același nume pe care s-a bazat pelicula.

„Îmi amintesc că mă uitam la Oscaruri cu prietenul meu Marty Scorsese și când am câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu pentru Patton (1970), Marty mi-a zis 'Păi, bănuiesc că nu te vor putea da afară imediat fiindcă tocmai ai câștigat Oscarul pentru un scenariu'. Aia m-a salvat și în fiecare săptămână am fost salvat de altceva”, a explicat legendarul regizor american.

Coppola a mai spus că inclusiv după filmarea faimoasei scene din restaurant în care Michael îi ucide pe Sollozzo și McCluskey a continuat să simtă proverbiala sabie deasupra capului, în mare parte din cauza membrilor propriei echipe sale de filmare care mereu găseau motive să fie nemulțumiți de munca sa.

Nu doar atât, dar „după prima zi a lui Marlon [Brando] marele zvon era că o să fiu concediat chiar în acea săptămână fiindcă oamenii care se uitau la film, care îl filmau, simțeau că scena a fost prea întunecată, de abia puteai să-l vezi și apoi a început să murmure”, a mai dezvăluit el.

Cum a reușit însă regizorul să se salveze până la urmă? Cu o lecție învățată tocmai de la Michael Corleone, Coppola povestind că, după momentul cu criticile aduse lui Brando, i-a concediat „imediat pe toți cei care făceau lobby să fiu dat afară” și că a refilmat scena în cauză, „salvându-mă, practic”.

Coppola la filmările pentru Nașul (FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)

