HBO face un „Batman” aztec

Divizia din America Latină a companiei americane a anunțat că îl va aduce pe cavalerul negru în Mexic ca parte a unui proiect numit Batman Azteca: Choque de Imperios („Batman Aztec: Confruntarea Imperiilor”). După cum sugerează și titlul, povestea filmului va avea loc în perioada aztecă și va explora cultura Mesoamericii.

Împrumutând din povestea originală a lui Batman, noul film se va învârti în jurul unui băiat aztec, Yohualli Coatl, în timp ce acesta se antrenează cu mentorul său, Acatzin, creând echipamente și arme în templul lui Tzinacan, zeul-lilac. Însă spre deosebire de toate celelalte filme Batman în care Bruce Wayne alege să nu se răzbune pe ucigașii părinților săi, acesta va avea o întorsătură diferită.

Se pare că Yohualli îi va vâna pe conchistadorii spanioli care i-au ucis tatăl, căpetenia de sat Toltecatzin. Filmul va fi unul de animație și în limba spaniolă, va angaja actori locali pentru vocea personajelor și va fi filmat integral în Mexic, cu ajutorul DC. Deși deocamdată nu avem o dată de lansare sau un trailer, HBO a anunțat deja că filmul va fi regizat de Juan Meza-León, potrivit revistei Variety.

Artistul și regizorul mexican a regizat mai multe episoade ale serialului animat Harley Quinn difuzat de HBO Max și câteva ale seriei Rick and Morty de pe Adult Swim. Acum, știu ce se vor gândi uni: „Iată, un nou exemplu de film 'woke'”, însă mie mi se pare doar amuzantă toată ideea. Batman: Choque de Imperios, hahaha.

Totuși, aș zice că afișul arată mișto (FOTO: HBO Max / DC)

Duke Nukem va fi adus pe marele ecran

Tot la capitolul filme noi, săptămâna aceasta am aflat că studioul de filme Legendary Entertainment și producătorii serialului Cobra Kai difuzat de Netflix lucrează împreună pentru a produce un film Duke Nukem, The Hollywood Reporter notând în exclusivitate că deocamdată sunt căutați un scenarist și un director pentru viitorul lungmetraj.

Filmul va fi produs alături de Julien Baronnet de la Marla Studios, compania din spatele filmului Assassin's Creed lansat în urmă cu 6 ani. Pentru cei care nu sunt deloc familiarizați cu jocurile video, Duke Nukem este un personaj-parodie la adresa filmelor cu eroi de acțiuni de la Hollywood, apărând pentru prima dată într-un joc cu același nume lansat în 1991, potrivit IGN.

De-a lungul timpului franciza de jocuri a crescut la una în valoare de peste un miliard de dolari deși ultimul titlu nu au fost tocmai impresionant. În 2018 Paramount Pictures l-a cooptat pe John Cena pentru a juca într-o adaptare pentru marele ecran însă proiectul nu s-a mai materializat. Va fi interesant de văzut dacă acesta va fi contactat și de cei de la Legendary.

Trailerul pentru Duke Nukem Forever (2011), cel mai recent titlu al francizei, arată la ce te poți aștepta dacă nu ești familiar cu jocurile

Filmul „Star Wars” al lui Taika Waititi nu o va avea pe „bunica lui Chewbacca”

Regizorul neo-zeelandez Taika Waititi a vorbit despre filmul Star Wars pe care îl regizează, dezvăluind într-un interviu acordat celor de la Total Film că acesta va avea un set complet nou de personaje care va extinde universul SW. El a explicat că scopul său nu este să facă un lungmetraj care să se bazeze pe poveștile care există deja fiindcă acest lucru „nu permite Star Wars să crească”.

„Nu cred că sunt de folos în universul Star Wars dacă fac un film în care toată lumea se gândește 'ah, grozav, uite planurile pentru Millennium Falcon și aia e bunica lui Chewbacca'. Toate acelea sunt de sine stătătoare. Sunt grozave. Dar mie mi-ar plăcea să iau ceva nou și să creez noi personaje și să extind lumea, atlfel ar părea o poveste foarte mică”, afirmă el.

Waititi, cunoscut pentru Thor: Ragnarok și Jojo Rabbit care în 2020 i-a adus Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat, mai dezvăluise în luna august a anului trecut că s-a hotărât deja asupra poveștii filmului, dar noua actualizare privind personajele e cam tot ce știm despre viitorul film Star Wars, cu excepția faptului că Disney țintește o dată de lansare pentru sfârșitul lui 2023.

Waititi alături de Chris Hemsworth la ComiCon (FOTO: Wikimedia Commons)

Două planete de dimensiunea Pământului, descoperite în vecinătatea cosmică

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology au descoperit un nou sistem cu mai multe planete aflat în vecinătatea noastră cosmică, la o distanță de aproximativ 33 de ani-lumină de Pământ, ceea ce înseamnă că acesta este unul dintre cele mai apropiate sisteme multiplanetare detectate până acum.

Astronomii au descoperit că în jurul stelei sistemului, o pitică roșie M numită HD 260655, orbitează cel puțin două planete telurice de dimensiunea Pământului. Lumile stâncoase au o orbită relativ apropiată de stea, ceea ce le expune la temperaturi prea ridicate pentru ca apa să rămână în formă lichidă la suprafața sa. Prin urmare, este puțin probabil ca ele să aibe condiții propice vieții.

Cu toate acestea, cercetătorii sunt entuziasmați de sistem datorită apropierii sale față de planeta noastră și luminozității stelei care le va permite să studieze îndeaproape proprietățile planetelor și potențialelor atmosfere pe care le-ar putea avea.

„Ambele planete din acest sistem sunt considerate printre cele mai bune ținte pentru studii atmosferice din cauza luminozității stelei lor”, afirmă dr. Michelle Kunimoto, unul dintre autorii principali ai studiului. „Există o atmosferă volatilă bogată în jurul acestor planete? Și există urme de apă sau specii pe bază de carbon? Aceste planete sunt fantastice pentru astfel de explorări”, adaugă ea.

Echipa de cercetători de la MIT și-a prezentat descoperirea pe 15 iunie în Pasadena, California, la întrunirea Societății Americane de Astronomie, relatează SciTechDaily.

Urme de apă? Cel mai probabil nu (FOTO: NASA-Ames Research Center-Daniel Rutter / Sciencephoto / Profimedia Images)

Ceva nu e bine pe Marte în „Fort Solis”

Rămânând puțin în spațiu dar trecând la alt domeniu, studioul independent de jocuri Fallen Leaf din Marea Britanie a anunțat că lucrează la Fort Solis, un thriller sci-fi a cărui poveste va avea loc într-un avanpost de minerit pe Marte, acesta cooptându-i deja la bord pe Roger Clark și Troy Baker, doi dintre cei mai cunoscuți actori de voce din lumea jocurilor video.

Baker, cunoscut pentru titluri ca The Last of Us, Uncharted sau BioShock Infinite, va fi vocea lui Wyatt Taylor, un ofițer medical la avanpostul Fort Solis care „câteodată va fi în opoziție cu personajul lui Roger”, potrivit anunțului făcut studioul de jocuri. Clark (Red Dead Redemption 2) își va oferi vocea lui Leary, un inginer de mentenanță responsabil de întreținerea echipamentelor tehnice de pe Marte.

După cum explică Baker, Fort Solis a fost gândit ca „un fel de mix între Dead Space și un film de Duncan Jones (regizorul din spatele Moon, Warcraft sau Source Code)”. Jocul single-player la persoana a treia se va deschide cu Jack Leary răspunzând la o alarmă de rutină la avanpostul minier însă lucrurile scapă rapid de sub control, potrivit IGN.

Noi filme „Avatar: The Last Airbender”

Îndrăgita lume din Avatar: The Last Airbender urmează să se extindă și mai mult, nu mai puțin de trei noi filme de animație fiind în curs de dezvoltare. Paramount și Nickelodeon au dezvăluit că primul film din cele 3 va fi regizat de Lauren Montgomery, care anterior a lucrat în departamentul de artă al aclamatul serial The Last Airbender difuzat între 2005 și 2008.

Mai muți veterani ai Avatar se întorc la rândul lor pentru o ajuta pe Montgomery cu primul titlu al seriei. Bryan Konietzko și Michael DiMartino, care au creat împreună Avatar: The Last Airbenderși TheLegend of Korra, vor face din nou echipă în rolul de producători alături de Eric Coleman, producătorul executiv și managerul de producție al seriei The Last Airbender.

Toate cele 3 film sunt dezvoltate sub bannerul Avatar Studios care a fost lansat la sfârșitul lunii februarie a anului trecut cu scopul expres de a crea seriale și filme originale pentru îndrăgita lume fantasy. Paramount și Nickelodeon plănuiesc să lanseze producțiile pe platformele lor de streaming, în cinematografe, dar și pe platforme de streaming terțe pe care nu le-au specificat încă, potrivit Kotaku.

Veștile bune se țin lanț anul acesta (FOTO: Nickelodeon)

Cercetătorii au legat două cristale temporale într-un experiment aparent imposibil

Fizicienii au creat un sistem de două cristale temporale conectate captive într-o buclă infinită în care regulile obișnuite ale termodinamicii nu se aplică. În noul studiu publicat în revista Nature Communications, profesorul Samuel Autti de la Universitatea Lancaster și echipa sa explică modul în care au folosit magnoni pentru a-și construi cristalul temporal.

Magnonii sunt cvasiparticule care apar în starea cuantică a unui grup de atomi. În cazul de față, echipa de fizicieni au folosit heliu 3 - un atom de heliu care are doi protoni dar un singur neutron - și l-au răcit până la a zecea mie parte de grad deasupra temperaturii de 0 kelvin (-273,15 °C), sau zero absolut.

La temperatura respectivă heliu 3 s-a transformat într-un condensat Bose-Einstein în care toți atomii împărtășesc o stare cuantică comună și lucrează în unison, cercetătorii generând astfel valuri de energie magnetică, magnonii. Echipa lui Autti a luat două grupuri de magnoni, fiecare funcționând ca un cristal de timp, și i-au apropiat suficient de mult pentru a se influența reciproc.

Sistemul combinat de magnoni s-a comportat ca un singur cristal temporal cu două stări diferite, fizicienii sperând ca experimentele lor să clarifice relația dintre fizica cuantică și cea clasică și, ceva mai practic, să poată fi folosite pentru construirea unor calculatoare cuantice întrucât să obții două stări este important.

În sistemele de calculatoare clasice, unitatea de informație de bază este bitul, care poate fi în starea 0 sau 1, în timp ce în fizica cuantică fiecare qubit poate fi în mai mult de un loc în același timp, permițând astfel o putere de calcul mult mai mare.

„Acest lucru înseamnă că cristalele temporare pot fi folosite drept cărămidă de bază pentru construirea unor dispozitive cuantice care funcționează și în afara laboratorului. Într-o asemenea inițiativă sistemul în două niveluri pe care noi l-am creat acum ar fi la baza sa”, afirmă Samuel Autti, citat de LiveScience.

Google a anunțat crearea unui cristal temporal în luna august a anului trecut (FOTO: © Konstantin Kirillov | Dreamstime.com)

Poți o explicație pe înțelesul tuturor despre ce este un cristal temporal AICI sau, dacă ești curios de rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, voilà: