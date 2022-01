„Dezastru” pentru The Matrix 4 Resurrections: Cum arată box office-ul american la începutul lui 2022

Filmul Spider-Man: No Way Home, primul din era COVID-19 care a depăşit imediat după lansare pragul încasărilor de 1 miliard de dolari la nivel global, a oferit o gură de oxigen unei industrii cinematografice care se luptă să îşi revină după lovitura teribilă suferită în timpul pandemiei.Super-eroul este interpretat de actorul britanic Tom Holland. Filmele precedente, în care costumul roşu şi albastru a fost purtat de Tobey Maguire şi apoi de Andrew Garfield, au înregistrat şi ele un succes de casă la box office.Odată cu revenirea familiilor în sălile de proiecţie, filmul de animaţie Sing 2 s-a clasat pe locul secund, cu încasări de 19,6 milioane de dolari de vineri până duminică.Pe a treia poziţie în box-office-ul nord-american a urcat The King's Man, cu încasări de doar 4,5 milioane de dolari. Prequel al filmelor de spionaj Kingsman , filmul îi reuneşte pe actorii Ralph Fiennes, Gemma Arterton şi Rhys Ifans.American Underdog a ocupat cel de-al patrulea loc, la mică distanţă de The King's Man, cu încasări de aproape 4,1 milioane de dolari. Pelicula se bazează pe memoriile lui Kurt Warner, un fost angajat al unui supermarket care devine cel mai bun jucător din Liga Naţională de Fotbal (NFL) din Statele Unite.Pe locul al cincilea s-a clasat Matrix Resurrections, cu încasări de 3,8 milioane de dolari, o performanţă dezastruoasă, conform revistei Variety , având în vedere bugetul său de 190 de milioane de dolari.Restul clasamentului top 10 este ocupat de următoarele producţii:6. West Side Story (2,1 milioane de dolari)7.Ghostbusters: Afterlife (1,4 milioane de dolari)8. Licorice Pizza (1,25 milioane de dolari)9. A Journal for Jordan (1,2 milioane de dolari)10. Encanto (1,1 milioane de dolari)