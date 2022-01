Anul Nou pe Netflix: Toate filmele și serialele ce apar în ianuarie 2022

Titlurile lunii ianuarie 2022 pe Netflix



Serialele propuse de Netflix pentru luna ianuarie

Filme pe Netflix la începutul lui 2022

Poți începe cu Munich – The Edge of War, un film bazat pe bestsellerul internațional cu același nume de Robert Harris, unde, în toamna anului 1938, un funcționar britanic și un diplomat german se intersectează la Munchen și conspiră pentru a preveni războiul în Europa; sau Ozark: Sezonul 4 Partea 1, un nou capitol din drama captivantă cu acțiunea plasată în prezent, care urmărește călătoria familiei Byrde de la viața obișnuită din suburbiile orașului Chicago la activitatea infracțională periculoasă din munții Ozark din statul Missouri.Vrei mai mult? Încearcă și: Archive 81, After Life: Sezonul 3, Chosen, Mother/Android, Snowpiercer: Sezonul 3, The Wasteland, și multe altele. Uite lista completă:Bun venit la EWS, renumita școală cu internat, la care dificilul drum către celebritate nu este pentru cei slabi de înger. Rebelii este un reboot al îndrăgitei telenovele cu și pentru adolescenți din care, la începutul anilor 2000, au derivat mai multe telenovele în Argentina și Mexic.Rebelii este regizat de Santiago Limón și Yibran Asaud, iar acțiunea se desfășoară pe culoarele din Elite Way School, care găzduiește o nouă generație de elevi și noi povești și personaje, cărora li se alătură și unele mai vechi, pe care, cu siguranță, fanii le vor recunoaște.De-a lungul a opt episoade, Rebelii urmărește un grup de elevi care fac tot ceea ce le stă în putință pentru a ieși învingători în Bătălia trupelor de la EWS, cel mai important concurs muzical pe care trebuie să-l câștige pentru a-și începe cu succes cariera muzicală. Între ei se nasc iubiri și prietenii, în timp ce o misterioasă societate secretă le umbrește visul de a deveni următoarea mare vedetă.Bazat pe bestsellerul internațional al lui Robert Harris. Este toamna lui 1938 și Europa e în prag de război. Adolf Hitler se pregătește să invadeze Cehoslovacia, iar guvernul lui Neville Chamberlain încearcă disperat să găsească o soluție pașnică.Presiunile cresc, iar Hugh Legat, un funcționar britanic, și Paul von Hartmann, un diplomat german, se întâlnesc la München, la Conferința de urgență. Odată negocierile începute, cei doi prieteni se trezesc în mijlocul unui cerc vicios de subterfugii politice și pericole cât se poate de reale.Cu ochii întregii lumi ațintiți asupra lor, vor reuși oare să evite războiul și dacă da, cu ce preț?Ozark este o dramă captivantă cu acțiunea plasată în prezent și urmărește călătoria familiei Byrde de la viața obișnuită din suburbiile orașului Chicago la activitatea infracțională periculoasă din munții Ozark din statul Missouri.Serialul explorează teme precum capitalismul, dinamica legăturilor de familie și supraviețuirea, totul din perspectiva unor americani (deloc) obișnuiți.Elsa, Charlotte și Milou își văd prietenia zdruncinată de o iubire secretă și se confruntă fiecare cu provocări năucitoare și decizii de viață importante.Sursa vinovăției Matildei iese la lumină atunci când revine un personaj din trecutul ei. Raşel și İsmet ajung în impas. Violența mocnește în Istanbul.Sperând să își schimbe viața, Bob acceptă o misiune periculoasă sub acoperire pentru a descoperi un turnător din poliție, dar se va reîntâlni cu Ferry Bouman.În acest serial bazat pe blockbusterul cu același nume, o jurnalistă cunoscută pentru nonconformism în lumea știrilor urmărește adevărul cu orice preț.Deși Tony nu mai are aceeași atitudine agresivă și ursuză față de viață, se luptă în continuare să umple golul lăsat în urmă de pierderea soției.Un arhivist angajat să restaureze o colecție de casete reconstruiește munca unei producătoare de film și investigația acesteia privind un cult periculos.Această antologie de comedie neagră excentrică este regizată de talente de top în animația stop-cadru independentă.Am scris mai multe despre The House în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta, o poți găsi aici:Serialul dur de acțiune revine cu un al patrulea sezon.Pe o coastă paradisiacă, tineri superbi se întâlnesc și se cunosc. Problema e că trebuie să se abțină de la sex dacă vor să câștige premiul de 100.000 de dolari.Acest thriller în serial nominalizat la Globul de Aur revine cu un nou sezon.Șase luni mai târziu, Layton își continuă căutările în speranța că va găsi un loc propice traiului, iar Wilford, alimentat de furie și răzbunare, este pe urmele lui.Lumea unei adolescente este dată peste cap atunci când aceasta descoperă ce ascunde cu adevărat orășelul său liniștit din Danemarca. De la creatorii The Rain Doi tehnicieni TV ghinioniști se trezesc la locul unei crime. Fiecare măsură pe care o iau pentru a nu deveni suspecți le aduce probleme și mai mari.La jumătatea anilor ’90, în Andaluzia, două surori caută adevărul atunci când părinții lor dispăruți sunt acuzați de uciderea a 23 de persoane într-un ritual ocult.Un nou serial de la Jonathan Van Ness, inspirat de podcastul lui de succes și de turneul de stand-up.O femeie trebuie să aleagă între a-și pune familia în pericol și a-și relua trecutul de spion rus cu abilități speciale obținute prin bioinginerie.Viața unei artiste cu inima frântă este dată peste cap când devine martora unei crime. Dar oare chiar să fi fost o crimă?Această comedie romantică pune la îndoială ideea de suflete-pereche urmărind în povești paralele patru prieteni singuri care formează cupluri în diferite combinații.Viața liniștită a unei familii izolate de societate este dată peste cap de o creatură înfricoșătoare. Oare vor putea rămâne uniți?Într-o lume postapocaliptică zdruncinată de o revoltă violentă a androizilor, o tânără însărcinată și iubitul ei caută cu disperare un loc sigur.Când inima lui Jean-Louis încetează să bată, acesta trebuie să-și înfrunte problemele oedipiene și să-i pună mamei lui o întrebare imposibilă sau să moară în trei zile.Aflat la o răscruce de drumuri în viața sa, un comedian primește o ofertă bizară de la cel mai bun prieten al lui.Izzy, o coafeză din New York, are șansa de a lucra la nunta unui Făt-Frumos. Dar când scânteia dragostei se aprinde între cei doi, va câștiga iubirea sau datoria?După o pierdere devastatoare, o tânără încearcă să se apropie de un unchi îndepărtat, care îi împărtășește pasiunea pentru muzică.Suspendat din NFL, antrenorul Sean Payton își găsește izbăvire antrenând echipa de fotbal a fiului său dintr-un mic orășel din Texas. Bazat pe o poveste adevărată.