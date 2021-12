Netflix: Filme noi din decembrie, numai bune de văzut în vacanță

Ca să te bucuri de vacanță, Netflix îți tot oferă filme bune de văzut. Tensiuni psihologice intense având în fundal panorama imensă a Montanei într-un western neobișnuit; dramă, suspans și emoție; comedie cu acente satirice– toate vă sunt propuse în câteva filme selecționate de Indie Wire.

Don’t Look Up / Nu privi în sus (din 24 decembrie)

Distribuția este condusă de Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence (foto), care joacă doi astronauți necunoscuți care sunt obligați să călătorească prin Statele Unite ca să prevină populația că un meteor gigantic va distruge planeta. Celor doi câștigători de Oscar (și de o grămadă de bani cu acest film, $30M DiCaprio, $25M Lawrence) li se alătură o incredibilă echipă de staruri: Meryl Streep, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett. Satira politică este nemiloasă.

The Hand of God / Mâna lui Dumnezeu (din 15 decembrie)

Alt câștigător de Oscar, Paolo Sorrentino, revine cu o poveste personală din anii `80 de la Napoli, despre un tânăr (Filippo Scotti – foto) aflat pe calea tristeții și a eliberării după ce este salvat de la un accident neobișnuit de legendarul fotbalist Diego Maradona.

Este propunerea Italiei pentru categoria „Cel mai bun film străin”. Sorrentino retrăiește vara în care miraculosul transfer al lui Maradona la echipa din Napoli a coincis cu cea mai mare tragedie din viața regizorului. În opera lui, raiul și iadul sunt două tărâmuri reale care coexistă pe Pământ și se suprapun atât de bine că oamenii își dau seama de locul unde se află doar după ce l-au lăsat în urmă.

The Lost Daughter / Fiica ascunsă (din 31 decembrie)

Maggie Gyllenhaal își face debutul regizoral cu această adaptare a romanului scurt al subtilei autoare italiene Elena Ferrante despre o femeie aflată într-o vacanță cu impact psihologic. O Olivia Colman (foto) dură o joacă pe Leda, o translatoare a cărei aspră interacțiune la malul mării cu o femeie mai tânără (Dakota Johnson) și fiica acesteia o aruncă înt-un cotlon al amintirilor despre trecutul propriu ca mamă și fostă soție. Leda din tinerețe este jucată de mereu impecabila Jessie Buckley în secvențe de memorie care o duc spre culmi febrile ca de thriller în care se pregătește să evadeze dintr-o viață și să înceapă alta.

The Power of The Dog / În ghearele câinilor (în streaming)

Un aproape-western croit parcă din brici de Jane Campion îi aduce pe Benedict Cumberbatch într-o performanță de zile mari ca fermier căruia-i place mirosul propriei duhori, pe Jesse Plemons ca frate mai civilizat, dar evident dependent de acesta și pe Kirsten Dunst ca soție a ultimului, personaj tot mai interiorizat și care în cele din urmă erupe. Dar marea revelație din film este promițătorul actor australian Kodi Smit-McPhee în rolul lui Peter, zveltul fiu parcă din altă lume al lui Dunst, ai cărui ochi pătrunzători ascund adânci mistere, durere și ură. În jurul acestei pleiade de actori excelenți se desfășoară o viziune sinistră a piscurilor Montanei din 1920.

