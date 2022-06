Articol susținut de Anunțul.ro Luni, 06 Iunie 2022, 09:52

A.Nuntu • Smile Media

Salut, sunt A.Nunțu și astea sunt câteva din știrile lunii mai care mi-au atras atenția: de ce își cumpără românii case în Dubai; cât s-au scumpit terenurile agricole, pe pământ și pe lună; se caută femei de serviciu, șoferi și bucătari; „ce faci, chelule?!” e periculos; dau Jaguarul meu pentru o garsonieră; listă de așteptare la mașinile electrice, ca pe vremuri la Dacia; bulgarii trec la euro, noi nu; cât mai e un loc de parcare la privat; guvernul împarte sărăcia la săraci căci bogăția abia le ajunge specialilor; se caută o doamnă sufletistă pentru turul României cu mașina; la ce suntem pe primul loc în UE și alte știri din Republica Militară România:

Sinteza lunii mai de la Anunțul Foto: Anuntul Telefonic

Imobiliare

- De ce-și cumpără românii case în Dubai? Pentru că au legătură aeriană directă cu Bucureștiul, au impresia că nu trebuie să le treacă în declarația de avere și se simt acolo ca acasă, dat fiind că celebrul Burj Khalifa nu are nici el canalizare, ci cheamă vidanja când i se umple fosa;

- 30 de noi cartiere vor înflori pe terenurile a tot atâtea foste fabrici și uzine din București. Nu mai producem ulei în Obor sau textile în Bucureștii Noi, ci credite imobiliare prima și singura casă. Astfel, imobiliarele rămân o investiție bună și în următorii 20 de ani, zice unul dintre bogații României. Probabil așa zic și bogații altora, căci statistica arată că prețurile cresc constant și la noi, și în UE.

Statistici imobiliare, din 1990 încoace, găsiți întotdeauna pe www.anuntul.ro. Luna asta au arătat așa:

(mai 2022 comparativ cu aprilie 2022)

- Înainte să faceți un credit pentru casă, faceți zece pași în gând ca să vedeți dacă vi-l permiteți. Apoi o aplicație bancară vă ajută să vedeți cât din casă vă permiteți, că poate aveți salariu doar pentru o debara. Iar dacă nu vă permiteți una mare, dintr-unul din ansamblurile rezidențiale de aici, uite zece modele de case mici;

- Fosta locuință a lui Corneliu Coposu a devenit apartament de închiriat de lux. Așa e istoria, un lux;

- Dacă ați moștenit vreun hectar de pământ de la bunicii împroprietăriți după război, aflați că stați pe o mică avere care s-a consolidat numai în ultimul deceniu: prețul unui hectar de teren arabil a crescut de cinci ori, ajungând în medie la 7000 de euro. Este cea mai mare creștere dintr-o țară UE.

Citeste mai multe stiri pe anuntul.ro

Muncă și răsplată

- Care este singura întrebare dintr-un interviu de angajare care poate schimba cursul interviului. E interesantă, dar ca patron ți-o permiteai când piața muncii era inundată de cereri de angajare. Acum nu mai faci nazuri, ci zici mersi dacă apuci vreun angajat de un picior, chiar și la curățenie, căci 82% dintre firmele din România spun că nu găsesc oameni, și nu suntem doar noi în criza asta;

- Un sfert de milion de oameni nu aveau de lucru în 2021, dar asta pentru că fie nu erau dispuși să lucreze, fie nu căutau de lucru – „mă duc să-mi caut de lucru, dă Doamne să nu găsesc!”. 1.018 oameni au încercat totuși luna asta să-și găsească un job, depunându-și CV-ul pe site-ul www.anuntul.ro. Altfel, nici dacă ești orb nu mai ai scuze că nu găsești de lucru în ziua de azi;

- Cele mai multe oferte de lucru în luna mai pe www.anuntul.ro au fost în HoReCa - 1.574, producție - 760 de oferte și bone - 668 de oferte. Cele mai căutate cuvinte au fost: femei de serviciu, șofer și bucătar/ospătar. Căci ne lipsesc 10.000 de oameni pe litoral vara asta, înclusiv la portavoce. Și nu sunt turiști. Pe de altă parte avem 42% analfabeți pe care-i produce învățământul românesc momentan. Par chiar mai mulți decât ne trebuie;

- Femeile au primit o veste grea luna asta - că le crește vârsta de pensionare până în 2030, la 65 de ani, ca la bărbați. Până atunci o să pierdem și aproape 10% din forța de muncă a țărișoarei, așa că o să ne gândim iar cu drag la analfabeții ăia;

- NASA a cultivat pentru prima oară plante în sol lunar. Va veni, deci, și vremea în care se vor căuta agricultori pe lună. Până atunci aflați cum să evitați țepele dacă vânați un job în străinătate;

Citeste mai multe stiri pe anuntul.ro

Auto

- Mașinile cu zero emisii de CO2 vor avea numere de înmatriculare verzi. Poluatorii Diesel rămân cu ele neschimbate, ca să se facă de rușine. Oricum vor fi pe cale de dispariție până în 2030, estimează producătorii. Același trend se vede și la înmatriculări;

- Și dacă tot se înverzesc, se și scumpesc. Dacia Spring s-a scumpit cu 2.800 de euro de la lansare până acum, ajungând la 20.900 de euro, aproape ca în Germania, și nici nu vine cu loc de parcare gratis. Așa scumpe cum sunt, tot se bate lumea pe ele - la Dacia e listă de așteptare ca pe vremuri, iar Volkswagen și Audi sunt deja vândute până în 2023;

- La prețurile astea, de unde să-ți mai rămână bani și pentru RCA? De aia una din trei mașini din România nu are, iar poliția fluieră a pagubă. Tot așa fluieră și șoferii care și-au scris greșit numărul de înmatriculare când au cumpărat vigneta sau au trecut podul de la Fetești;

- La București, cineva schimbă un Jaguar XF pe o garsonieră, dar nu-l face de râs în poză. În schimb la Cluj s-a produs prima mașină electrică românescă, cu piese aduse din afară, evident - are 300 de cai putere, caroserie de carbon, iar bateria o ține 350 de km. Așteaptă finanțare, mai mult decât o garsonieră, fie ea și din aia scumpă de Cluj;

- Americanii au făcut o socoteală și au aflat că cheltuiesc 5.000 de dolari pe an pe benzină, față de 2.800 în urmă cu un an. La noi nu s-a făcut socoteala, că încă ne-o fi mai rămas ceva pe fundul tomberonului de lunile trecute. Cine-și mai permite un plin, e bine să știe că din toamnă, amiabilele se vor face și electronic, dar accidentele rămân în continuare offline.

Bani & Servicii

- Inflația a sărit de 13% luna asta, BNR a scumpit iar banii, iar bancherul șef ne-a recomandat ceai de tei, căci nu suntem primii pe Europa la inflație. Ne-a spus cum își ține el economiile și că n-am fost, nu suntem și nici nu vom fi în recesiune. Adrian Vasilescu e ceva mai pesimist și ne avertizează că vine o vreme cu bani mai puțini și mai scumpi - și nici criptomonedele nu se simt prea bine. Neștiind pe cine să creadă, românii au ales valuta: au scos banii din bănci ca să-i transforme în euro. Nici băncile nu se dau peste cap ca să-i țină aproape - 6 din top 10 bănci nu mai oferă conturi de economii în euro;

- Dacă ați avut venituri din tuns, manichiură, chirii sau meditații (plus alte zece situații) e bine să știți și cum se completează declarația unică. A avut termen de depunere 25 mai, dar sigur or mai fi întârziați. Plus că 7 din 10 oameni care au completat declarația unică până acum au greșit – zice prima aplicație care te ajută s-o completezi corect;

- 2 din 5 contribuabili bat fiscul în justiție. Dar nici fiscul nu se lasă și bate și el la cap curierii care încasează cash;

- Niște grafice care au stârnit multe discuții, pentru cei care zic că industria României nu mai e ce-a fost. Așa e, dar cică e mai bine acum. Uite, de exemplu, cele mai importante 50 de brand-uri românești. La ele și la toate celelalte mai puțin vizibile râvnește Camera de Comerț, care visează să impună prin lege o taxă de "protecție"- promovare, zisă și taxa „de solidaritate”. Antreprenorii zic că nu vor promovare cu forța, mai ales dacă e și pe bani. Șeful Camerei de Comerț zice că așa am avea o țară ca afară. Din cale afară;

- De luna viitoare (1 iulie) statul se oferă iar să ne ajute să trecem strada: 700 de lei pentru pensionarii cu venituri de până în 2.000 de lei, majorări salariale la bugetari, amânarea ratelor cu 9 luni pentru cine demonstrează că i-au scăzut veniturile cu 25%. Economiștii zic că nu e bine și că există riscul dobânzilor mai mari după amânare. Riscul ăsta există oricum, dar hai să ne prefacem surprinși. Și sindicaliștii zic că nu e bine, dar nu că se dă, ci că nu se dă la toți. În timpul ăsta, în sistemul de sănătate nu se mai găsește nici hârtie pe care să se tipărească biletele de trimitere;

Citeste mai multe stiri pe anuntul.ro

Relații - nunți, botezuri, despărțiri

- Dragostea trece și prin stomac, și prin buzunar, sexul se îmbunătățește cu vârsta, căci intervine înțelepciunea sexuală, dar toate astea depind pe cine întrebi. Bunăoară femeile germane au altă părere. Și probabil nu numai ele;

- Asta nu-l împiedică pe un fost derbedeu să caute „o femeie singură și sufletistă, orice situație materială” cu care să facă vara asta turul României cu mașina;

- Certificatele de naștere, căsătorie sau deces se vor obține și online - de luna asta încep testele - poate așa nu vi le mai trageți în țiplă. Divorțul rămâne doar offline;

- NASA trimite poze cu oameni goi în spațiu, în speranța că astfel va agăța mai ușor extratereștri. S-a mai făcut asta în 1970, dar fără succes. Între timp, rămâne cum am stabilit, nu vă țineți pozele nud neparolate, căci până la extratereștri vă paște vreun hacker pământean;

- Americanii își tot dispută dreptul femeilor de a dispune de propriul corp. Noi am trecut deja prin asta acum 50 de ani și nu am avut nimic de disputat, pentru că ne-a fost impus și ne-am descurcat, care cum a putut. O posibilă explicație antropologică a acestui război al sexului ar fi asta. Efectele interzicerii avorturilor timp de 20 de ani se văd și azi la noi: bătrânii depășesc numeric tinerii cu 20%, și avem nevoie urgent de peste 50.000 de asistenți medicali care să ne îngrijească la bătrânețe. Care o mai apucă;

Citeste mai multe stiri pe anuntul.ro

Ceva bun din ceva rău și viceversa

- Revoluția din 89 se va studia la școală - rămâne să vedem și ce va scrie în manuale, de vreme ce adevărul istoric nu a fost stabilit încă de justiție. În schimb justiția a închis un alt capitol traumatic - Colectiv - cu pedepse mai mici sau mai mari pentru vinovați, așa cum i-au găsit judecătorii;

- Cum s-a prăbușit industria zahărului în România - și am rămas doar cu muzeul ciocolatei. Dar ciocolata neagră vindecă multe - de la colesterol și inimă până la sănătatea pielii;

- Un medicament nou pentru controlul glicemiei a fost aprobat în SUA - se injectează doar o data pe săptămână, spre deosebire de insulina care se face zilnic. Tot revoluție face și un tratament pentru cancer, care învață celulele sănătoase să lupte cu cele canceroase – e disponibil la Institutul Fundeni și se aplică deocamdată la cancerele de sânge;

- După ce am devalizat sistemul național de irigații, împrumutăm de la bulgari avioane care aduc ploaia. Dacă o să ne plouă, cumpărăm și noi opt bucăți. Pe astea nu au cum să le atace fermierii cu furci și topoare, ca pe rachetele antigrindină;

- Poluarea cu microplastice a fost descoperită și în plămânii oamenilor, după ce abia aflasem că le avem și în sânge, ba chiar că înghițim plastic într-un ritm de un card pe săptămână. În condițiile astea, România reciclează de patru ori mai puțin ca vecinii europeni. Bine, nici reciclarea asta nu e chiar așa cum se crede, de aia soluția ar fi mai degrabă să reducem pe cât posibil folosirea plasticului, care nu poate fi reciclat decât o dată, cu costuri mari, și nu orice fel de plastic, și să alegem să folosim mai degrabă materiale ce pot fi reciclate la infinit sau neutralizate - carton, sticlă, aliminiu. La fel, trebuie să învățăm să cârpim și să cumpărăm cu 75% mai puține țoale, dacă vrem să punem și noi umărul la salvarea planetei;

Citeste mai multe stiri pe anuntul.ro

Bucureștiul nostru cel de toate zilele

- Un loc de parcare într-un ansamblu rezidențial de fiță se vinde cu 19.500 de euro. La alții e mai ieftin. Cine nu are bani de parcare, așa cum îndemna un primar de sector, să nu-și ia mașină. Căci, iată, abonamentul metropolitan integrat, care permite transportul pe orice linie de suprafață din regiunea București-Ilfov (metrou, tren, autobuze și tramvaie) devine un succes de casă de bilete, anunță autoritatea locală de transport. În primele trei luni, cel mai mare succes l-au avut abonamentele destinate turiștilor (cele de 24 ore), urmat de cel de 72 ore și de abonamentul pe o lună. Tarifele pot fi consultate aici;

- Apa caldă, însă, nu curge la fel de bine ca transportul în comun, iar noi o plătim la preț de caldă și pe aia rece;

- Ce faci când ți se taie copacii din fața blocului și unde scapi de electrocasnicele și electronicele vechi sau stricate, făcând și o faptă bună în același timp - de exemplu calculatoarele vechi se transformă în computere utile pentru școlile și copiii defavorizați;

- În sectorul 2 s-a făcut harta gunoiului, cetățenii pot să sesizeze acolo unde să vină gunoierii, că se pare că doar mirosul (banilor) nu era suficient ca să-i atragă;

- Alți 3,3 km de piste de biciclete se amenajează lunile astea între Piața Presei și Piața Victoriei. Fac parte din cei aproape 50 de km promiși de primărie în ultimul deceniu, din care s-au făcut doar o treime. Până se fac pistele noi, atenție cum bicicliți pe alea din parcuri, căci e și nu prea voie cu bicla în parc;

Citeste mai multe stiri pe anuntul.ro

Cei mai, cele mai

- Suntem pe primul loc în UE la mame sub 15 ani - cele mai multe sunt în Mureș, Bihor și Dolj - și asta nu pentru că oferim cele mai lungi concedii de maternitate din UE, căci fetele de 10-15 ani care fac copii nu și-au terminat nici copilăria și nici școala, darmite să fie angajate ca să beneficieze de concedii de maternitate;

- 61% dintre români sunt fericiți. Ce-i face fericiți, în general este… sensul vieții. Poate o fi și de la creșterea economică? Care crește, draga de ea, deși nu știm de ce, după cum a zis un economist de top, fericit, dar luat prin surprindere;

- Ca să nu fim luați de val de atâta fericire, de luna asta nu mai avem dreptul decât la maxim 3 prenume de căciulă. Cel mai numit om din România are nouă. Să-i trăiască!

- Tot pe primul loc în UE suntem și la decese din accidente rutiere - 85 la milionul de locuitori. Pe județe, Suceava are cei mai mulți, deși nu are și cele mai multe mașini. Statistic, nu reiese de ce facem așa multe accidente, căci nici alcoolul, nici drumurile proaste nu sunt o cauză definitorie. Încă un mister, ca și creșterea aia economică;

- Cea mai tare glumă din lume e asta și nu e românească. Poate tocmai de aceea;

Cifra lunii

Pierdem un român la fiecare 5 minute - fie prin moarte, fie prin plecare din țară.

Pandemii, războaie și maimuțe

- Vaccinarea a rămas la punctul mort. Teoretic ne putem injecta și doza 4, dacă vrem, dar cui îi mai e frică de Covid? Dacă e să ne luăm după studiul ăsta, ar trebui, căci Covidul îmbătrânește creierul cu 20 de ani. Nu zice nimic de vaccinați;

- Între timp a apărut variola maimuței și o seamă de glume nereușite despre asta, iar Covid-ul a produs mai degrabă incidente absurde, dar tot tragice;

- Pe parte de război, spre deosebire de vecini, suntem tăcuți și zgârciți. Statul român mai mult tace și nu face. Dacă ar ști mai multe limbi străine poate ar vorbi măcar;

- Cel mai frumos text despre Ucraina e scris din dragoste, nu din patriotism. O altă poveste, aproape neverosimilă, este asta despre cinci soldați ruși care au trăit câteva săptămâni în pivnița unei familii din nordul Ucrainei, împreună cu familia respectivă, și au înțeles absurditatea războiului pe care l-au adus cu ei. Prea târziu;

Explicativ

Ce înseamnă să fii adult și să votezi de la 16 ani?

Vine vara, bine-mi pare

- Canalul Bega, care leagă Timişoara de Tisa, a devenit navigabil după 60 de ani de întrerupere. Se fac plimbări cu barca pe 45 de kilometri de pe partea românească, din cei peste 114 în total, și cu bicicleta pe o pistă amenajată de-a lungul canalului, pe partea sârbească;

- Primul traseu educativ, marcat cu coduri QR, într-o pădure, a fost inaugurat la Băile Felix. Codurile oferă informații în română, maghiară şi engleză;

- Dacă vreți să plecați cu cortul vara asta, aveți grijă că se măresc amenzile în Deltă și pe plajele foste sălbatice, căci Delta noastră are nevoie de turism slow;

- Avem șase plaje care au primit Steagul albastru pentru sezonul 2022, adică sunt mai bune ca altele. Dacă nu vă plac ale noastre, Bulgaria a eliminat toate restricțiile de călătorie începând din 1 mai, așa că litoralul bulgăresc vă așteaptă la fel de primitor ca întotdeauna. Nu același lucru se întâmplă în Italia, unde încă se mai cer certificate de vaccinare sau teste. Probabil vor să-și țină doar pentru ei cele 10 locuri „secrete” în care își petrec vacanțele;

- 50 de locuri eco pe care să le vizitezi în 2022 - suntem și noi în top, pe lângă Botswana, și cea mai mișto reclamă de țară pe care ați văzut-o vreodată;

Cine ar fi crezut?!

- ANPC vrea să pună lacătul pe Intercontinental;

- Șansele ca toate cele patru autostrăzi prinse în PNRR să fie finalizate la timp sunt mici. Iar sistemul de gestionare al PNRR, mai ales în privința verificărilor antifraudă/anticorupție, nu e functional;

- Autoritățile locale nu vor digitalizare. Sau o vor, dar nu sunt în stare să cheltuiască banii pentru asta. Poate că se opun astfel dorinței SRI de a intercepta tot și de a „colabora”, ca pe vremuri, cu fiecare român în parte;

Pierderea lunii

Vanghelis

Video aici

Articol susținut de Anunțul.ro