Colectiv. Cine sunt tinerii care au murit în tragedia care a marcat România

65 de tineri și-au pierdut viața în urma incendiului din Colectiv din 30 octombrie 2015. La aproape 7 ani au venit primele condamnări definitive pentru primarul Cristian Popescu Piedone, patronii clubului și pirotehniști. 27 de tineri au murit în noaptea incendiului, iar restul victimelor au murit în următoarele câteva luni, în spitale din România și din străinătate. Alți aproximativ 150 au rămas cu răni pe viață. Aflați din articol cine sunt victimele tragediei care a marcat România.

Victimele de la Colectiv Foto: AGERPRES

Incendiul din clubul Colectiv a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015, în timpul unui concert gratuit al trupei Goodbye to Gravity, cu ocazia lansarii unui nou album, numit "Mantras of War". Focul izbucnit în timpul concertului s-a extins rapid, punând capăt vieților unor tineri nevinovați.

În cursul nopţii de 30/31 octombrie 2015, Ministerul Afacerilor Interne anunţa că în urma incendiului din clubul Colectiv 27 de persoane au murit şi 162 de persoane rănite au fost transportate la spitalele Floreasca, de Arşi, Elias, Militar, ''Sf. Pantelimon'', Judeţean Ilfov, ''Sf. Ioan'', ''Bagdasar-Arseni'', Municipal, Colţea, ''Marie Curie'' şi "Grigore Alexandrescu".

Ulterior, 34 dintre răniţi au fost transferaţi la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel şi Elveţia.

La 14 martie 2016, numărul persoanelor decedate a ajuns la 64. Un alt tânăr a murit ulterior, punându-și capăt zilelor.

Câteva mii de oameni din Bucureşti şi alte câteva sute din ţară au iașit atunci în stradă și au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea şi a primarului sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. A fost pentru prima dată când în România s-a strigat "Corupția ucide!".

În 4 noiembrie 2015, Guvernul Ponta şi primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, au demisionat.

Cronologia tragediei

30 octombrie 2015 - Goodbye to Gravity a urcat pe scenă și a început să cânte în fața a sute de tineri.

La ora 22:02:01, la câteva secunde după începerea concertului, în partea dreaptă a imaginii se observă cum artificiile montate pe stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena sunt aprinse pentru prima dată. Acestea ard timp de 13 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susţinere al imobilului situat în partea stângă lângă scenă.

La ora 22:32:00, se observă cum se aprind artificiile montate pe un suport situat lângă stâlpul schelei tehnice ce deserveşte scena. Acestea ard timp de 16 secunde, iar scânteile rezultate în urma arderii sunt orientate direct către stâlpul de susţinere al imobilului, situat în partea stângă în imediata apropiere a scenei.

La ora 22:32:16, imediat după ce artificiile s-au stins, se observă cum spaţiul dintre stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă rămâne în continuare luminat, iar lumina creşte foarte repede în intensitate acoperind o suprafaţa tot mai mare.

La ora 22:32:26 se observă, de fapt, cum tavanul situat între stâlpul de susţinere al imobilului şi scenă arde, iar din acesta încep să cadă bucăţi incandescente.

La ora 22:32:35 suprafaţa tavanului care arde creşte foarte repede, flacara devine violentă, iar primele persoane se îndreaptă spre ieşire. Mai departe, suprafaţa tavanului cuprinsă de flăcări creşte extrem de repede, iar în aproximativ un minut de la iniţiere focul ajunge în dreptul camerei de supraveghere nr. 2, care este montată pe stâlpul de susţinere al imobilului situat diametral opus faţă de locul de unde a început incendiul.

La ora 22:33:01, se observă că în interiorul clubului se află un număr mare de persoane care sunt strânse în jurul spaţiului deschis de unde se face accesul în holul de unde se iese afară din club. Imediat, fumul devine foarte dens cuprinzând întregul club.

31 octombrie 2015 ora 3:40 - Parchetul Tribunalului Bucureşti anchetează cauzele incendiului de la Clubul Colectiv, soldat cu 27 de morţi şi aproximativ 200 de răniţi, urmând să facă cercetări pentru ucidere din culpă şi apoi să stabilească cine ar fi vinovaţii pentru această tragedie.

31 octombrie 2015 – 27 de persoane moarte.

31 octombrie 2015 - Cristian Popescu Piedone spune că nu are ce să-și reproșeze și că din punctul de vedere al primăriei Clubul Colectiv a funcționat legal.

1 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 30.

2 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 31.

3 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 32.

4 noiembrie 2015 - Premierul Victor Ponta a anunțat că îşi depune mandatul şi că speră că demisia guvernului său satisface cerinţele oamenilor care au fost în stradă şi a adăugat că este nevoie de soluţii raţionale.

4 noiembrie 2015 - Cristian Popescu Piedone a anunţat că demisionează din funcţia de primar al Sectorului 4 şi că îşi asumă vina morală pentru tragedia din clubul Colectiv, iar pentru vina legală, lasă justiţia să se pronunţe.

4 noiembrie 2015 - Peste 30.000 de oameni au protestat în Piața Universității, oamenii fluturând steaguri, fluierând din fluiere și vuvuzele, scandând și afișând mesaje împotriva corupției și clasei politice.

6 noiembrie 2015 - Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu legat de emiterea autorizației de funcţionare a clubului Colectiv.

7 noiembrie 2015 – numărul morților a ajuns la 35.

7 noiembrie 2015 - Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a fostului primar Cristian Popescu Piedone şi a două angajate de la Primăria Sectorului 4, în dosarul în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu și fals intelectual în legătură cu autorizarea clubului Colectiv.

8 noiembrie 2015 – Numărul morților a ajuns la 43.

9 noiembrie 2015 - Antonina Radu şi Petrică George Matei, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, care au făcut controale în Colectiv, au fost reţinuţi de procurorii DNA în dosarul privind eliberarea avizelor pentru clubul din Capitală.

9 noiembrie 2015 - Numărul morților a ajuns la 46.

11 noiembrie 2015 - Alexandru Pascu, basistul trupei Goodbye to Gravity, rănit în incendiul din clubul Colectiv, a murit în ziua în care a fost transferat în Franța de la Spitalul Floreasca din Capitală.

12 noiembrie 2015 - Bilantul mortilor -53

12 noiembrie 2015 - Numarul morților a ajuns la 54

13 noiembrie 2015 - Numarul mortilor a ajuns la 55.

14 noiembrie 2015 - Antoninie Radu, căpitanul ISU care a făcut controale în Colectiv, a fost arestată preventiv de Curtea Militară de Apel.

16 noiembrie 2015 - Numărul morților a ajuns la 56.

19 noiembrie 2015 - Numărul morților a ajuns la 57.

20 noiembrie 2015 - Numărul morților a ajuns la 58.

21 noiembrie 2015 - Numărul morților a ajuns la 59.

22 noiembrie 2015 - Numărul morților a ajuns la 60.

25 noiembrie 2015 - Șefii ISU Bucureşti-Ilfov au fost suspendaţi din funcţii, la aproape o lună de la tragedia din Colectiv, la ISU fiind făcute verificări privind faptul că nu a făcut controale la Fabrica Pionierul şi la club, deşi ştia că va fi organizat un eveniment cu public numeros.

30 noiembrie 2015 - Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a anunţat că se retrage din viaţa politică.

9 decembrie 2015 - Premierul Marii Britanii, David Cameron, care se află în prima sa vizită în România, a ajuns la clubul Colectiv, la 40 de zile de la incendiu.

14 decembrie 2015 - Numărul morților - 61.

15 decembrie 2015 - Bilanțul tragediei a ajuns la 62 de morți.

16 decembrie 2015 - Președintele Klaus Iohannis a afirmat, în plenul Parlamentului, unde și-a prezentat bilanțul la un an de la preluarea mandatului, că ”cea mai tragică lecție a anului 2015 se numește Colectiv”, arătând că aceasta a scos la iveală problemele multor sisteme, iar ”corupția ucide” este ”concluzia dură”.

22 decembrie 2015 - Un bărbat, victima a incendiului, şi-a pierdut viaţa într-un spital din Marea Britanie.

14 martie 2016 - Un tânăr în vârstă de 21 de ani a murit la Spitalul Floreasca din Capitală.

28 aprilie 2016 - Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată dosarul "Colectiv", patronii clubului și reprezentanţi ai firmei de la care proveneau artificiile folosite în Colectiv, urmând să fie judecați de magistrații de la Judecătoria Sectorului 4.

5 mai 2016 - Rudele decedaților și răniții din Colectiv s-au constituit părți civile în dosarul penal, aceștia cerând, în total, despăgubiri de aproape 30 de milioane de euro.

30 octombrie 2016 - Asociația Colectiv GTG 3010 a inaugurat monumentul ridicat în amintirea celor 64 de tineri decedați în urma incendiului, acesta fiind amplasat în piațeta din faţa fostului club.

29 decembrie 2016 - Judecatorii au decis că judecata în procesul Colectiv poate începe.

29 iulie 2017 - Asociaţia Colectiv anunţă încă un deces: Numărul victimelor după tragedia din Colectiv a urcat la 65.

Cine sunt victimele tragediei

Cei 27 de tineri care și-au pierdut viața în noaptea tragediei:

Carmen Irina Opriţă, Anda Ioana Epure, Vlad Ţelea, Mihaela Vieru,

Gabriel Matei, Nicoleta Baldovin, Petru Andrei Bucă, Andrei Ştefan Hamed, Radu Palada,

Diana Elena Enache, Alexandru Cătălin Simion, Cătălina Ioniţă, Valentina Florea, Nelu Tilie,

Maria Dorina Vulcu, Mihai Cătălin Alexandru, Adrian Rugină, Marius Ştefan Ruşitoru,

Paul Alexandru Georgescu, George Claudiu Petre, Ioan Tripa, Monica Tănăsoiu,

Laurenţiu Marian Vârlan, Constantin Marian Ignat, Ionuţ Valentin Fieraru, Simona Livia Stan, Maria Ion.

Carmen Opriță avea 27 de ani.

Anda Epure avea 31 de ani, iar Gabriel Matei, iubitul ei, 42 de ani.

Vlad Țelea. Avea 37 de ani și era unul dintre chitariștii Goodbye to Gravity, trupa care concerta în Colectiv în noaptea tragediei. Avea o fetiță de 2 ani.

Adrain Rugină. Avea 38 de ani și era și era toboșar în trupa Bucium. A ieșit în siguranță din clubul cuprins de flăcări, dar s-a întors pentru a salva vieți.

Claudiu Petre avea 36 de ani și era blogger.

În următoarele zile, până în 3 noiembrie, au murit:

Mimi Voicu, Alexandra Matache, Liliana Gheorghe, Costel Cârlicean, Andreea Chiriac.

Mimi Voicu avea 33 de ani și era stilista trupei Goodbye to Gravity. Lucra la compania Oracle.

Alexandra Matache. Avea 26 de ani și era absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București.

Liliana Gheorghe. Avea 25 de ani și era absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Costel Cîrlicean avea 44 de ani.

În săptămânile care au urmat au murit în spitale: