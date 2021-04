De la criminal în serie la tată fragil, Anthony Hopkins a devenit cel mai bătrân câștigător al unui Oscar / VIDEO Rolurile care i-au marcat cariera

La vârsta de 83 de ani Hopkins a devenit cel mai în vârstă actor care a câștigat prestigiosul premiu, distincția venind la aproape trei decenii după Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal pentru jucarea criminalului în serie Hannibal Lecter în „ Tăcerea Mieilor ”.Absent de la ceremonie, actorul britanic a fost „încoronat” de data aceasta pentru interpretarea unui bătrân ce începe să sufere de demență în „The Father” (Tatăl), peliculă care i-a adus dramaturgului și romancierului francez Florian Zeller premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.Propria fiică, membri ai cercului său de prieteni și chiar apartamentul în care locuiește devin de nerecunoscut pentru Hopkins în acest lungmetraj cu nuanțe ocazionale de thriller. Bărbatul pe care îl interpretează are același prenume ca și el, Anthony, și aceeași dată de naștere, 31 decembrie 1937.„A fost în regulă să joc un bătrân deoarece sunt bătrân”, a glumit actorul în timpul unui interviu acordat The Times. Însă rolul, care i-a adus și un premiu Bafta, și-a lăsat amprenta asupra sa.„M-a făcut mai conștient cu privire la mortalitate și fragilitatea vieții și am ajuns să îi judec mai puțin pe oameni. Toți suntem fragili, cu toții suntem deteriorați”, a relatat acesta, adăugând că filmul i-a amintit de ultimele zile ale tatălui său.„Știu cum se simțea la sfârșit. Teama. Melancolia de nedescris, tristețea și singurătatea. Toți ne prefacem că nu suntem singuri însă suntem cu toții singuri. Succesul este bun, este o modalitate de a supraviețui dar în final suntem disperat, disperat de singuri”, a declarat acesta pentru The Times.De asemenea pictor, pianist și compozitor renumit, sir Anthony Hopkins (a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 1993), actorul născut în Țara Galilor se bucură și de o memorie acustică excepțională.Acesta a imigrat în Statele Unite după o perioadă dificilă în Londra anilor 1960 și a reușit să depășească problemele pe care le avea cu alcoolul. În luna decembrie a anului trecut acesta a anunțat pe Twitter că a împlinit 45 de ani de când nu a mai consumat alcool.Hopkins și-a păstrat cetățenia britanică după ce a primit-o și pe cea a SUA în 2000 și s-a stabilit în Malibu (Los Angeles) alături de a treia sa soție, Stella Arroyave, în vârstă de 64 de ani.În cele șase decenii de carieră în teatru, film și televiziune, Hopkins a interpretat roluri din cele mai diverse de la un rege al Angliei (Richard Inimă de Leu), un premier britanic (David Lloyd George), un papă (Benedict al XVI-lea), doi președinți ai Statelor Unite (Richard Nixon și John Quincy Adams), pe Hitler, Danton, Charles Dickens, Pablo Picasso și Alfred Hitchcock.Uite câteva dintre cele mai bune filme mai puțin cunoscute în care a jucat, potrivit tvovermind.com Hopkins este cunoscut pentru interpretările sale din filme horror însă majoritatea oamenilor se gândesc mai degrabă la Hannibal Lecter decât la lungmetrajul Magic când aud de actorul britanic ceea ce este păcat deoarece filmul din 1978 a arătat abilitățile sale remarcabile. În Magic Hopkins îl joacă atât pe ventrilocul numit Corky cât și pe păpușa sa geloasă și posesivă numită Fats, ceea ce înseamnă că actorul britanic este în același timp atât victima cât și monstrul din film.Richard Nixon a fost un rol mai puțin obișnuit pentru Hopkins, lucru arătat și de faptul că studioul de producție i-a vrut inițial pe Tom Hanks sau Jack Nicholson pentru a intra în pielea fostului președinte american. Însă în cele din urmă regizorul Oliver Stone a insistat pentru Hopkins, o alegere care s-a dovedit mai mult decât inspirată și care i-a adus actorului britanic o nominalizare pentru premiul Oscar (Hopkins a avut în total patru nominalizări fără cele două în care a și câștigat premiul).Shadowlands este un film biografic despre relația dintre scriitorul britanic C.S. Lewis și poeta americană Joy Davidman, înfățișând de asemenea ce se întâmplă cu credința creștină a lui Lewis când este diagnosticat cu cancer în fază terminală. Este o perspectivă interesantă asupra scriitorului Cronicilor din Narnia despre care majoritatea fanilor săi nu știu. Filmul înfățișează de asemenea abilitatea lui Hopkins de a juca bărbați care sunt forțați să își reprime sentimente și emoții puternice.The Lion in Winter a fost filmul care i-a lansat cariera lui Hopkins. Pelicula se învârte în jurul regelui Henric al II-lea al Angliei și a soției sale, Eleonora de Aquitania, întâlnindu-se cu fii lor și alte persoane la un castel francez pentru Crăciun (n.r. regii britanici dețineau pământuri vaste în Franța în perioada respectivă). Hopkins a jucat stelar în rolul viitorului rege Richard Inimă de Leu, în film apărând de asemenea și alte nume sacre ale cinematografiei precum Peter O’Toole, Katherine Hepburn, și Timothy Dalton.