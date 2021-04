OSCAR 2021 Frances McDormand își adjudecă premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal

Frances McDormand a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în cadrul celei de a 93-a gale organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al evenimentului, anunță Agerpres. La această categorie au concurat actriţele Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman").Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal.