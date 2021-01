O nouă legătură laser record poate testa una din teoriile lui Einstein / Un AI sud-coreean a readus la viață vocea unui cântăreț mort de 25 de ani / HBO dezvoltă un serial „Harry Potter”

NERD ALERT

O serie Harry Potter este în stadiul foarte incipient de producție la HBO Max, zvonurile privind un serial bazat pe cărțile scrise de J.K. Rowling persistând de mai mult timp. Însă acum se pare că planurile în sfârșit au prins contur, potrivit mai multor surse care au confirmat informația pentru revista Variety.Seria de cărți Harry Potter este una dintre cele mai populare din toate timpurile, peste 500 de milioane de exemplare din cele șapte cărți publicate de autoarea britanică fiind vândute în întreaga lume. Acestea au fost apoi adaptate într-o franciză de opt filme care au încasat împreună aproape 8 miliarde de dolari la nivel mondial. Până în prezent au fost produse și două lungmetraje din seria „Fantastic Beasts”, un spin-off al francizei, un al treilea urmând să fie lansat în 2022.Momentan nu se cunosc detalii privind distribuția viitorului serial, în care parte a poveștilor Harry Potter va avea loc acțiunea sau un eventual calendar de producție, Warner Bros. (studioul care deține drepturile de autor pentru filme) și HBO refuzând să confirme deocamdată proiectul, potrivit Variety FOTO: Warner Bros.Spre deosebire de HBO, celălalt gigant de streaming american nu se codește când vine vorba de proiectele sale și tocmai a anunțat că urmează să dezvolte un serial animat inspirat din aventurile Larei Croft, Netflix părând hotărât să se înfingă ferm în nișa serialelor inspirate din jocuri video după megasuccesul The Witcher.Revenind la serialul animat Tomb Raider, povestea acestuia va fi plasată după evenimentele din noua trilogie de jocuri cu Lara Croft în rol principal încheiată în 2018 cu aclamatul Shadow of the Tomb Raider . Noua serie anunțată de Netflix va fi prima adaptare animată a francizei globale care anul acesta va împlini un sfert de secol de la lansarea primului joc Tomb Raider în 25 octombrie 1996, conform Deadline FOTO: Square EnixUn Lotus Negru rar, cea mai râvnită carte a jocului Magic: The Gathering realizată vreodată, s-a vândut miercuri cu 511.100 de dolari, de peste trei ori prețul plătit pentru o carte similară în 2019 și de peste cinci ori mai mare decât prețul de piață al cartonașului în 2018.Cartea în cauză a fost gradată de Professional Sports Authenticators, una dintre cele două organizații principale care clasifică cărțile Magic, ca fiind ca nouă însă ceea ce face acest cartonaș lansat în 1993 atât de special nu e legat doar de colțurile sale puțin mai largi decât cărțile de astăzi ale jocului sau de faptul că nu are îndoituri sau zgârieturi.Caseta din plastic în care vine cartea de peste jumătate de milion de dolari a fost semnată de artistul Christopher Rush , cel care a ilustrat peste 100 de cartonașe a Magic: The Gathering și al cărui stil a definit prima ediție a celui mai popular joc de cărți colecționabile din lume. Rush s-a stins din viață în 2016, la vârsta de 50 de ani, scrie Polygon Datorită unei tehnologiei de inteligență artificială (AI) care i-a recreat vocea, fanii superstarului sud-coreean Kim Kwang-seok l-au putut auzi vineri cântând o melodie nouă chiar dacă artistul a murit de aproape 25 de ani.Sistemul AI Singing Voice Synthesis a învățat 20 de cântece ale lui Kim pe baza unui instrument de antrenament cu peste 700 de melodii coreene pentru a-și îmbunătăți acuratețea și pentru a putea imita o nouă melodie în stilul propriu al lui Kim, potrivit companiei Supertone care poate acum recrea vocea vedetei decedate.Vocea artistului a fost folosită pentru a interpreta melodia „Mi-e dor de tine”, o baladă lansată în 2002 de un alt interpret popular din Coreea de Sud, în cadrul emisiunii TV „Competiția secolului: AI vs. Om” difuzată vineri de SBS, televiziunea publică din Coreea de Sud.„Ceea ce ne-a preocupat și ne-a îngrijorat cel mai mult a fost să cerem familiei lui Kim permisiunea lor”, a declarat unul dintre producătorii emisiunii. „Dar când am redat audio-ul AI familiei sale, ei au fost foarte fericiți de acesta. Au fost precauți la început, dar după ce au ascultat rezultatul, au spus că parcă Kim Kwang-seok s-ar fi întors la viață", a adăugat acesta, citat de Rappler . Dezvoltatorul de jocuri Bethesda a dezvăluit în premieră săptămâna aceasta noul său proiect The Elder Scrolls Online: Blackwood, un DLC a cărui poveste va avea loc cu câteva sute de ani (800, mai exact) înainte de acțiunea din The Elder Scrolls IV: Oblivion.Blackwood va provoca jucătorii să „descopere planurile prințului daedric Mehrunes Dagon”, antagonistul principal din Oblivion, Bethesda promițând 30 de ore de conținut nou care va include locații ca orașul Leyawiin din sudul provinciei imperiale Cyrodiil și, bineînțeles, mlaștina Blackwood situată la granița dintre patria argonienă și provincia imperială.Printre alte noi trăsături jocul va introduce de asemenea un sistem de însoțitori (companions) similar jocurilor Elder Scrolls single-player, jucătorii urmând să poată recruta, dezvolta și personaliza personaje nejucabile (NPC-uri) pentru a lupta alături de ei. Noul capitol TES online va fi lansat în 1 iunie pentru PC-uri și 8 iunie pentru console, anunță IGN Duelul iminent al Titanilor este așteptat cu nerăbdare de fanii MonsterVerse , Godzilla vs. Kong urmând să fie lansat pe 31 martie în SUA și pe HBO Max în timp ce data de lansare internațională este cu 5 zile mai devreme, în 26 martie. Însă acestea nu ar trebui considerate bătute în cuie, că s-au schimbat de mai multe ori în ultimele săptămâni.Trailerul îl arată pe Godzilla într-un tur global de distrugeri, în contradicție cu relația pașnică avută anterior cu umanitatea. Unii cred că există o forță nevăzută care îl manipulează pe Godzilla să se comporte violent în timp ce alții sunt gata să-l oprească cu orice preț, aruncându-l pe Kong în lupta împotriva titanului. Bătălia dintre cei doi va fi cu siguranță o confruntare de proporții epice, notează Screen Rant Oamenii de știință de la Centrul Internațional de Cercetări Radioastronomice (ICRAR) și Universitatea Australiei de Vest (UWA) au stabilit un nou record mondial pentru cea mai stabilă transmisie a unui semnal laser prin atmosferă.Oamenii de știință și-au prezentat reușita într-un studiu publicat în revista Nature Communications, cercetătorii australieni făcând pereche cu cercetători de la Centrul Național pentru Studii Spațiale al Franței (CNES) și cu laboratorul francez de metrologie Systèmes de Référence Temps-Espace (SYRTE) de la Observatorul din Paris.Echipa a reușit performanța prin combinarea tehnologiei de stabilizare a australienilor cu terminale optice autoghidate avansate, cele două tehnologii permițând împreună transmiterea semnalelor laser dintr-un punct în altul fără interferențe din atmosferă. Benjamin Dix-Matthews, doctorand la ICRAR și UWA și autor principal al studiului, afirmă că tehnica elimină practic orice turbulență atmosferică:„Putem corecta turbulențele atmosferice în 3-D, adică stânga-dreapta, sus-jos și, crucial, de-a lungul liniei de zbor”. „Este ca și cum atmosfera aflată în mișcare ar fi fost eliminată și nu ar exista. Acest lucru ne permite să trimitem semnale laser foarte stabile prin atmosferă, păstrând în același timp calitatea semnalului original”, explică acesta.Dr. Sascha Schediwy, cercetător principal la ICRAR și UWA, a declarat că legătura laser astfel creată are aplicații interesante: „dacă unul dintre aceste terminale optice se află la sol și altul pe un satelit în spațiu, atunci se poate începe explorarea fizicii fundamentală (...) de la testarea teoriei relativității generale a lui Einstein mai precis decât oricând până la analizarea constantelor fizicii fundamentale pentru a vedea dacă se modifică în timp”Măsurătorile precise ale tehnologiei au și, utilizări practice în științele pământului și geofizică. „De exemplu, această tehnologie ar putea îmbunătăți studiile prin satelit cu privire la modul în care pânza freatică se schimbă în timp sau să caute depozite de minereu în subteran", a precizat dr. Schediwy, potrivit Phys.org FOTO: Centrul Internațional de Cercetări RadioastronomiceP.S.: Ai văzut că Microsoft a decis să renunţe la proiectul chatbot-ului ce poate simula conversaţii cu rude sau persoane decedate, recunoscând că tehnologia, deşi posibilă, este mult prea „perturbatoare”