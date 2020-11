Vești bune pentru utilizatorii PlayStation 4/ Netflix anunță un serial Assassin’s Creed / Tim Burton reanimează Familia Addams

NERD ALERT

În cazul în care cineva ar fi mers în spațiu înainte de 2020 și ar fi urmat să se întoarcă la tot ce se întâmplă acum, l-ai contacta să îi spui să nu se deranjeze să vină înapoi acasă? Asta e în mare situația cu care se confruntă George Clooney în Midnight Sky.Următoarea dramă sci-fi Netflix e regizată de însuși Clooney, el jucând și rolul lui Augustine - un om de știință de pe Pământ care încearcă disperat să ia legătura cu nava spațială Aether pentru a anunța echipajul că Terra s-a transformat între timp într-un deșert post-apocaliptic. Cu o dată de lansare cu puțin înaintea Crăciunului (23 decembrie), Midnight Sky va fi clar principalul blockbuster al iernii pentru Netflix iar compania de streaming video pare să nu se fi dat la o parte în ceea ce privește costurile, dacă ar fi să judecăm după trailer, scrie Empire Online Jim Ryan a declarat că este „crucial” ca numărul imens de proprietari de console PS4 (peste 100 de milioane) să rămână „implicat și fericit”.Într-un interviu acordat GamesIndustry , Ryan a explicat că efectele pandemiei de COVID-19 - și imboldul financiar pe care pe care l-au primit numeroase branduri de gaming după ce sute de milioane de persoane au fost nevoite să stea în case - a determinat compania să își reevalueze abordarea față de clienții PS4 după ce PlayStation 5 va fi lansat în luna noiembrie.Noile afirmații ale lui Ryan ar putea explica recenta schimbare de filozofie a PlayStation. În luna mai, CEO-ul Sony declara că ar prefera ca dezvoltatorii să „profite din plin” de caracteristicile noului PS5, aparent în detrimentul dezvoltării de jocuri pentru ambele console. Însă într-un interviu acordat Washington Post în septembrie, Ryan afirma că PlayStation 4 va rămâne important pentru „încă 3-4 ani”, conform IGN În perioada sa de glorie, Dexter a fost unul din cele mai bune seriale TV - o serie care a provocat spectatorii să îi țină partea criminalului în serie jucat de Michael C. Hall, unul care vânează criminali după un cod moral strict.Însă fanii au rămas profund dezamăgiți după ce ultimele sezoane au luat-o pe arătură, culminând cu un final care adesea prinde topurile pentru cele mai slabe sau dezamăgitoare sfârșituri de seriale din toate timpurile. Anunțul surprinzător și palpitant că Dexter se va întoarce pentru un nou sezon i-a făcut pe mulți să spere că acesta va șterge dezamăgirea finalului original.Iar așa vede parțial lucrurile și Clyde Phillips, producătorul următorului sezon. Phillips, care a părăsit seria originală după mult aclamatul sezon 4, a declarat pentru Hollywood Reporter că noul sezon va fi un „al doilea final” pentru Dexter.”„Nu vrem ca acesta să fie Dexter sezonul nouă”, a afirmat acesta, adăugând că noul sezon va avea acțiunea plasată la câțiva ani după finalul original. „În ceea ce privește sfârșitul serialului, acesta nu va semăna deloc cu finalul original. A fost o oportunitate extraordinară să putem scrie un al doilea final pentru emisiune”, a precizat Phillips, potrivit Planet Radio Noua dată pentru apariția ultimului expansion pack WoW este 23 noiembrie 2020 și este una importantă, marcând 16 ani de la lansarea inițială a blockbuster-ului MMORPG . Era așteptat ca Blizzard să lanseze jocul săptămâna trecută dar compania de jocuri video a anunțat la începutul lunii octombrie că lansarea va fi amânată. John Hight, producătorul executiv al World of Warcraft, a anunțat joi noua dată pe pagina oficială de Twitter a jocului.Dat fiind că 23 noiembrie este aniversarea de 16 ani a lansării WoW, decizia de a amâna lansarea ultimului expansion pack de la data inițială de 27 octombrie nu este una greu de înțeles. Iar aniversarea cu siguranță va fi una nostalgică pentru fanii WoW, mulți dintre aceștia rămânându-i fideli încă de la începuturile sale, scrie Tech Radar Compania a anunțat că va produce un serial inspirat din seria Assassin's Creed, Jason Altman și Danielle Kreinik de la Ubisoft urmând să fie producătorii executivi ai seriei. Anunțată pe Twitter, colaborarea dintre Netflix și compania de jocuri video pentru serial are deja un logo și va fi „o adaptare live-action epică care va sfida genurile”, potrivit unui comunicat de presă.Însă aparent colaborarea dintre Ubisoft și Netflix nu se va opri aici, parteneriatul urmând să „acceseze comoara de povești dinamice ale legendarului producător de jocuri video” pentru a crea seriale, animații și serii anime, potrivit IGN . În luna iulie Netflix anunțase o adaptare pentru marele ecran a „Beyond Good and Evil”, jocul de aventură al Ubisoft care a atras un cult de fani după lansarea sa în 2003, fiind considerat unul dintre cele mai bune jocuri ale genului până în ziua de azi. Compania de streaming video pare hotărâtă să își creeze propria nișă de pelicule inspirate din jocuri video după succesul adaptării The Witcher în rândul fanilor.Producătorul american de motociclete a semnalat că intenționează să își electrifice gama când a prezentat Livewire, prima sa motocicletă cu baterie. Alte modele electrice sunt în curs de dezvoltare iar compania a creat brandul Serial 1 pentru a ajunge la noi clienți prin intrarea pe piața bicicletelor electrice.Serial 1 este denumit după Serial Number One, cea mai veche motocicletă Harley-Davidson, construită în 1903. 117 ani mai târziu, prima bicicletă electrică a producătorului american va împrumuta câteva elemente de design de la ruda sa îndepărtată, printre care cauciucuri albe, un cadru negru cu litere aurii și un șezut maro susținut de o pereche de arcuri șlefuite. Compania nu a anunțat încă specificațiile tehnice ale bicicletei însă imaginile publicate de aceasta par să arate că inginerii au integrat bateria în interiorul cadrului și au plasat motorul între pedale, notează Digital Trends Burton, care a mai lucrat la crearea seriilor animate Beetlejuice și The World of Stanboy pentru TV, va lucra acum la ceva ce nu este o creație originală de-a sa: un serial nou despre Familia Addams. Faimosul clan, creat de desenatorul american Charles Addams în 1938, a bântuit micile ecrane ale americanilor de mai multe ori, a avut parte de două adaptări live-action, un musical, și de un film de animație lansat anul trecut, partea a doua urmând să apară în 2021.Toate acestea nu par să îl fi descurajat însă pe Burton care i-a luat alături de el pe producătorii Smallville, Alfred Gough și Miles Millar, pentru a conduce echipa de producție chiar dacă deocamdată nu se știe unde va ajunge serialul (potrivit Deadline, Netflix ar fi favorit). Deși detaliile specifice ale conceptului sunt ținute secrete momentan, se pare că serialul va fi plasat în ziua de azi și va fi filmat din perspectiva lui Wednesday Addams, relatează Empire Online