Cum explică ministrul Justiției lipsa de reacție în cazul dosarului 10 august. Predoiu: M-a costat foarte mult

„A te pronunţa foarte liber, foarte tranşant pe un dosar sau pe altul poate crea impresia unei presiuni sau unei imixtiuni în dosar, ceea ce ministrul Justiţiei nu are voie să facă. Pentru asta, într-un fel, s-au luptat şi procurorii, şi societatea civilă, şi partidele care au sprijinit justiţia. Or, precauţia pe care am luat-o în aceste două săptămâni şi care, credeţi-mă, m-a costat foarte mult în planul încrederii/neîncrederii faţă de poziţia Ministerului Justiţiei a fost izvorâtă strict din respectarea acestui principiu. Însă nicio clipă nu m-am îndoit că procurorii şefi, procurorii ierarhici, nu vor face ceea ce este în acord cu piesele din dosar şi că respectând independenţa procurorului de caz vor găsi dacă este cazul să redeschisă ancheta, ceea ce s-a şi întâmplat. Deci nu pot decât să mă bucur că am avut această încredere şi în procurorul general şi în procurorul-şef DIICOT”, a afirmat Cătălin Predoiu joi seară, citat de news.ro Acesta a adăugat că are încredere că justiţia va da „o soluţie dreaptă” în dosarul 10 august.„Eu nu îmi permit să fac consideraţii cu privire la un dosar pe care în structura lui, piesă cu piesă, şi în ansamblul său nu îl cunosc. De aceea, cred că şi alte persoane, chiar şi din justiţie, care nu au avut acces la dosar,nu cred că ar fi bine să se pronunţe până când nu avem o soluţie la instanţă. Ceea ce se întâmplă mai departe rămâne a latitudinea instanţei. În justiţie, mai ales atunci când ai atribuţiuni directe în domeniu, nu e bine să te antepronunţi. Daţi-mi voie să am încredere că procurorul şef va găsi soluţia cea mai bună în raport cu ceea ce se vede în dosar”, a mai afirmat Cătălin Predoiu. Pe 4 august, sefa DIICOT, Giorgiana Hosu, a dispus infirmarea soluției de clasare a acuzațiilor vizându-i pe șefii jandarmeriei în dosarul 10 august. Astfel, se reia urmărirea penală împotriva acestora.Astfel, potrivit unui comunicat al DIICOT, s-a decis infirmarea soluției de clasare sub aspectul săvârșirii de către Laurențiu Cazan, Chirică Mihai și Sebastian Cucoș a infracțiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.În cazul celor trei se redeschide urmărirea penală. La aproape 2 ani de la reprimarea violentă a mitingului diasporei din Piața Victoriei, procurorii DIICOT au clasat parțial, pe 15 iulie, dosarul 10 august. Procurorii DIICOT spun că nu există probe că a fost vorba despre o tentativă de lovitură de stat, așa cum a susținut Jandarmeria Română.DIICOT, care a preluat acest dosar în urmă cu mai bine de un an, susține și că nu ar fi fost pregătită din timp reprimarea protestului, așa cum au afirmat o parte dintre manifestanții care au făcut plângeri penale împotriva jandarmilor. Prin urmare, conducerea Jandarmeriei de la acea vreme a fost scoasă de sub urmărire penală.Au scăpat atunci de urmărirea penală colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, fost prim adjunct al Jandarmeriei Române, maiorul Laurenţiu Cazan, fost director general al Direcţiei Generale de Jandarmi Bucureşti, colonelul Cătălin Sindile, fost şef al Jandarmeriei Române și comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică, fost secretar de stat în MAI pentru relaţia cu prefecţii.