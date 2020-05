Arafat, despre ancheta DNA privind achizițiile: Nu suntem împotriva controalelor, dar se puteau face mai târziu

>. (...) Aici trebuie scos un cadru normativ cât se poate de clar, în această situaţie de urgenţă, în care să stipuleze foarte clar că nimeni nu va avea voie să se atingă de noi în viitor", afirma Streinu-Cercel.



La rândul său, Raed Arafat spune că cine a ocolit birocrația acum pentru achiziții sanitare nu ar trebui să fie pedepsit.

Raed Arafat a vorbit joi seară, la Realitatea Plus, despre anchetele declanșate de DNA privind achizițiile de materiale sanitare pe perioada epidemiei de coronavirus. Arafat spune că nu se teme de controale, dar crede ca ”ar fi putut fi controlați și mai târziu, deoarece nu fug nicăieri”, iar acum este foarte importantă pregătirea pentru un eventual val doi al epidemiei.”S-a interpretat greșit ce am zis. Nu sunt împotriva controalelor. Nu mi-e teama de controale. Daca cineva a facut un act de coruptie intentionat sa raspundă. Dar acum trebuie sa fim toti uniti. Avem o fereastră de timp acum ca să nu ne prindă nepregatiți un eventual val doi la toamnă și nu trebuie să pierdem timpul. Controalele sunt bine venite, dar noi putem fi controlati si mai târziu că nu fugim nicăieri si trebuie să ne pregătim acum”, a declarat Arafat. DNA a deschis 33 de dosare penale pentru achiziții publice de echipamente medicale în perioada stării de urgență, potrivit șefului instituției, procurorul Crin Bologa. "Există oameni și companii care au înțeles să profite de pe urma acestei pandemii", a afirmat Bologa într-o conferință de presă. El a afirmat că în aceste dosare sunt vizate și persoane cu funcții importante în cadrul autorităților contractante.Procurorul șef al DNA a precizat că în 25 din cele 33 de dosare penale deschise pentru achiziții medicale în perioada pandemiei s-au sesizat din oficiu. În aceste cauze se fac cercetări privind încălcarea prevederilor legale în legătură cu organizarea, atribuirea şi derularea unor contracte de achiziţii publice directe a unor echipamente de protecţie: măşti, viziere, combinezoane sau izolete. De asemenea, sunt vizate achiziţii de măşti medicale neconforme, considerate periculoase şi interzise în Uniunea Europeană.Managerul Institutului "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, declara, în martie, că cei care fac achiziţii publice de echipamente de protecţie medicale ar trebui să fie protejaţi de eventuale anchete după ce se încheie starea de urgenţă. "Primul lucru de care avem nevoie este să fim lăsaţi în pace să ne facem treaba. (...) Al doilea lucru este să apară un cadru legislativ care să ne pună la pază de ce va veni. După ce se termină bolâşniţa asta, respectiv pandemia, or să vină alţii să ne tragă de mânecă: <"Le-am şi citit, le-am şi auzit şi reafirm hotărârea procurorilor de a-şi face datoria prevăzută de lege şi nu datoria indicată de persoanele publice. Nouă ni se par mult mai grave infracţiunile săvârşite în contextul pandemiei, decât în context normal. Infracţiunile de corupţie sunt grave indiferent când s-au săvârşit, dar acum sunt cu atât mai grave cu cât pun în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor. Vă pot confirma că am auzit aceste declaraţii, dar noi ne ghidăm după prevederile legale şi ne vom face datoria indiferent despre cine este vorba", a afirmat șeful DNA. El a spus că procurorii nu îi vizează în anchete pe cei care greşesc, ci pe cei care săvârşesc fapte de corupţie şi se îmbogăţesc profitând de pandemie.Crin Bologa a spus, răspunzând unei întrebări, că în cele 33 de dosare penale deschise pentru achiziții în perioada pandemiei sunt vizate și "persoane cu funcții importante în cadrul autorităților contractante". "Dacă v-aș spune și funcția, ați identifica și persoana. În scurt timp veți avea și aceste informații, cred că nu va dura mult". Legat de achizițiile Unifarm, Bologa a confirmat că "în aceste dosare se ridică acte și se fac audieri".El a confirmat că una dintre anchete vizează firma Romwine & Cofee SRL, care a vândut statului prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) 1,75 milioane de măști de protecție, pentru 56 milioane lei, la un preț mediu de 32 lei bucata. Prețul este ridicat în condițiile în care măști de acest tip, FFP2 sau FFP3, costau în medie 10 lei. Romwine & Cofee SRL este o firmă dintr-o comună din Girgiu care se ocupă de vânzarea de băuturi și cafea.