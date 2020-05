Klaus Iohannis va contesta amenda CNCD: O decizie profund politică

Președintele Klaus Iohannis a lansat recent un atac extrem de dur la adresa PSD, acuzând partidul că vrea "să dea Ardealul ungurilor" și spunând că este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlament.



"E incredibil ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD-ul a ajutat UDMR-ul să treacă prin Camera Deputaților o lege care dă autonomie largă Ținutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD, este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, Guvernul, ne luptăm cu pandemia de coronavirus, PSD-ul, marele PSD, se luptă în birourile secrete ale Parlamentului ca să dea Ardealul ungurilor”, a spus Iohannis.



​UDMR i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să-și ceară scuze pentru declarația făcută de la Cotroceni referitoare la legea privind Ținutul Secuiesc, Kelemen Hunor susținând că este un mesaj tipic PRM-ist care instigă la ură împotriva maghiarilor.



​"Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemnă pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii ne iau Ardealul. Astăzi am fost martorii unui eveniment fără precedent în ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformează grosolan și se instigă împotriva maghiarilor. UDMR respinge ferm acest gen de discurs și orice fel de instigare. Președintele trebuie să-și ceară scuze pentru acest derapaj periculos”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook. "E incredibil ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD-ul a ajutat UDMR-ul să treacă prin Camera Deputaților o lege care dă autonomie largă Ținutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD, este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, Guvernul, ne luptăm cu pandemia de coronavirus, PSD-ul, marele PSD, se luptă în birourile secrete ale Parlamentului ca să dea Ardealul ungurilor”, a spus Iohannis.​UDMR i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să-și ceară scuze pentru declarația făcută de la Cotroceni referitoare la legea privind Ținutul Secuiesc, Kelemen Hunor susținând că este un mesaj tipic PRM-ist care instigă la ură împotriva maghiarilor.​"Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemnă pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii ne iau Ardealul. Astăzi am fost martorii unui eveniment fără precedent în ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformează grosolan și se instigă împotriva maghiarilor. UDMR respinge ferm acest gen de discurs și orice fel de instigare. Președintele trebuie să-și ceară scuze pentru acest derapaj periculos”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Precizările vin după ce Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile referitoare la autonomia Ținutului Secuiesc și Ardealul dat ungurilor, constatând că acestea constituie discriminare și încalcă dreptul la demnitate pe criteriul de apartenență etnică/națională.Votul în Colegiul CNCD a fost 6-1 pentru constatare, și 5-1 pentru amendă, potrivit unui comunicat al instituției.După replica critică a ministrului ungar de Externe la adresa lui Klaus Iohannis, MAE român a reacționat calificând drept "provocatoare și inadecvate” declarațiile oficialului maghiar privind incitarea la ură a președintelui."Oficialul ungar deturnează, în mod absolut regretabil, sensul afirmațiilor Președintelui României cu privire la proiectul de lege privind statutul așa-zisului ”Ținut Secuiesc” – o temă care se circumscrie exclusiv unei dezbateri interne din România cu privire la un demers legislativ care contravine Constituției române, partea ungară neavând a se pronunța asupra acestui subiect. Așadar, MAE consideră provocatoare și inadecvate afirmațiile oficialului ungar privind calificarea discursului Președintelui României ca fiind incitare la ură și apreciază că este necesar ca partea ungară să își revizuiască propriile atitudini și acțiuni care denotă lipsă de respect la adresa României și înalților oficiali români”, se arată într-un comunicat al MAE.„Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Eu nu am niciun fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect, marea majoritate sunt oameni de treabă, harnici, care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care, culmea, au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc. Este surprinzător și, recunosc, pentru mine și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră, supărător”, a spus Iohannis.