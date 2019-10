Viorica Dăncilă, după ce a trimis Corpul de control la Tarom și la Transporturi: „Voi fi neiertătoare”

Întrebată vineri de jurnaliști, la finalul unei vizite la Spitalul din Săcele, județul Brașov, cum comentează disputa dintre Tarom și Ministerul Transporturilor, Viorica Dăncilă a spus că va fi neiertătoare, dacă se va dovedi că cineva a greșit.„Am trimis Corpul de control, atât la Tarom, cât și la Ministerul Transporturilor. Pe mine mă interesează adevărul, mă interesează lucrurile reale, pentru a lua măsuri. Și vă garantez că în momentul în care am să am această dovadă a unei greșeli din partea unuia sau altuia voi fi neiertătoare în a lua măsuri”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.Mădălina Mezei, fosta directoare a Tarom, a spus că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să reţină aeronavele Tarom la sol în ziua moţiunii, acesta fiind motivul real al demiterii sale şi a adăugat că îi va face plângere penală.Consiliul de Administrație al Tarom a precizat, într-un comunicat de presă, că în ședința din dată de 15 octombrie, a analizat activitatea directorului general și a constatat nerespectarea contractului de mandat de către Mădălina Mezei, că nu a reușit să ducă la îndeplinire Hotărârile Consiliului de Administrație, Adunării Generale a Acționarilor și nici anumite obligații care ii reveneau potrivit Statutului Companiei și Contractului de Mandat și că a întârziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier.Mădălina Mezei a fost numită la șefia Tarom în luna iunie, iar demiterea sa a avut loc la doar câteva zile după ce același Consiliu de Administrație îi prelungise contractul de management cu două luni. Mădălina Mezei a fost al patrulea director al companiei numit în acest an.