Ce a căutat Cuc în fața casei șefei Tarom, în seara dinaintea moțiunii. „Am intrebat-o ce parlamentari zboară”

Dna Mezei se încurcă în propriile minciuni: a spus ba că am cerut anularea zborurilor, ba că am cerut ținerea avioanelor la sol

Tot acest joc în care a intrat acum nu poate aduce decât degringoladă în rândul angajaților Tarom

Dna Mezei afirmă că Tarom are patru tipuri de aeronave. Vă spun eu, dna Mezei, Tarom are doar trei tipuri de aeronave

Contractul pentru achiziția noilor aeronave ATR nu a fost semnat

Am preferat să-mi iau informațiile de la alte persoane din companie decât de la dânsa

Sunt sigur ca decizia Consiliului de Administrație al Tarom (de a o demite, n.r.) a fost cea mai buna decizie luată

La Tarom lucrează și soțul și fratele dnei Mezei

Într-adevăr, m-am întâlnit cu dna Mezei miercuri seară, pe la 21.00 - 21.30, dar nu i-am cerut să țină aeronavele la sol

Cum puteam eu să opresc de la zbor mai multe aeronave, era imposibil să țin la sol cinci tipuri de aeronavă

Dânsa a intrat într-un joc al unor grupuri de interese care în mod sigur nu-l poate duce la sfârșit

Referitor la DNA nu am nimic de spus, dacă mă vor chema, mă duc, voi prezenta si eu acte, voi cere și eu lămuriri, văd că toata lumea se duce mai nou la DNA...

Ca director, trebuia să protejeze compania Tarom, nu familia și prietenii de acolo. Principala ocupație a dânsei a fost să asculte de membrii familiei ei, să le mărească salariile. Cu asta s-a ocupat dna Mezei în mandatul dânsei

Nu i-am cerut să țină niciun avion la sol, nici nu aveam cum... Ce puteam să fac, să mă duc la mecanici, să scot o piuliță?

Ne-am întâlnit și se vorbea... Am intrebat-o și eu pe dna Mezei să văd ce parlamentari zboară (spre București, în ziua moțiunii de cenzură - n.r.)

O să cer și eu o situație de la Tarom, să văd câți parlamentari au zburat în acea dimineață, ca să știm despre ce vorbim

Nu am cerut să țină-n loc nicio cursă, toate cursele au ajuns la timp

De ce nu a ieșit dna Mezei să facă această declarație joi înainte de moțiune? Sau după moțiune?

Eu n-am rugat niciun pilot să oprească zborurile, să iasă vreun pilot să zică...

Am deranjat multe grupuri de interese



Mezei: Ministrul Transporturilor mi-a cerut să opresc cinci curse interne ale Tarom / Fosta șefă a companiei se va duce luni să dea declarații la DNA



Mădălina Mezei a declarat, vineri, că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să oprească cinci curse interne și să identifice parlamentarii care s-ar fi aflat la bord. Fosta șefă a companiei se va duce luni la DNA să dea o declarație în acest caz. Mădălina Mezei a declarat, vineri, că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să oprească cinci curse interne și să identifice parlamentarii care s-ar fi aflat la bord. Fosta șefă a companiei se va duce luni la DNA să dea o declarație în acest caz.





„Mi-a cerut domnul ministru să identific senatorii și deputații aflați la bord. I-am arătat, după care a zis că mă contactează a două zi să îmi spună finalul deciziei dumnealui. Bineînțeles în acea seară, vă dați seama, am fost afectată puternic emoțional. M-am gândit cum să fac, cum să îi demontez planul, cum să îi spun că așa ceva nu este posibil pentru că era vorba de proiectul Tarom care risca să fie oprit. A doua zi domnul ministru m-a chemat și mi-a spus că trebuie să anulăm una dintre curse și că să procedez în sensul asta. Și atunci i-am spus că din păcate asta nu stă în puterea mea. Direcția de zbor este condusă de domnul Susanu, care este post holder, și nu am nicio autoritate asupra lor. Dumnealui a confundat mandatul meu în ceea ce privește atribuțiile. După care mi-a spus dacă nu pot să îl opresc tehnic, și am zis: „Domnule, am venit să restructurez compania, cum aș putea eu să vin, chiar eu managerul general, să spun directorului tehnic să saboteze propria operare? N-am cum să fac acest lucru”, a spus Mezei.



Mezei i-a spus ministrului că nu poate opri cursele și Răzvan Cuc a încercat să găsească alte soluții. „Am contactat serviciul nostru de Operațional Control Center, care se ocupă de planificarea aeronavelor la zbor, m-am asigurat că nu este nicio problema pe cursele de Baia Mare – Satu Mare, am sunat directorul operațional, aici de față, l-am rugat de asemenea să aibă grijă să nu aibă nici cea mai mică întârziere pe această cursa. Am sunat directorul tehnic și i-am spus să aibă grijă să nu se întâmple nimic de genul asta. Și am sunat și comandatul cursei, pe care am încercat să-l previn că dacă cumva va proceda în vreun sens de genul asta, toată lumea știe, va fi direct responsabil pentru că este o inițiativă în defavoarea companiei”, a adăugat fosta directoare.



Mădălina Mezei a spus că a fost chemată de procurorii DNA în calitate de martor în baza unui dosar deschis pentru Ministerul Transporturilor, care are în vedere abuzul în serviciu.



„M-am întâlnit cu dna Mezei, dar nu i-am cerut astfel de lucru. E un joc al unui grup de interese (...) M-am întâlnit cu dna Mezei, miercuri seară, într-adevăr. Nu i-am cerut să țină un avion la sol. Ce să fac să mă duc la mecanici, să scot o piuliță. Am intrebat-o pe dna Mezei ce parlamentari zboară”, a spus Cuc.Ministrul Transporturilor a precizat că a mers să se vadă cu Mezei ca să discute despre directorul de zbor al Tarom. Întrebat dacă asta era o urgență ministrul a refuzat să răspundă.El a susținut că fosta șefă a Tarom a încercat să-și favorizeze familia, soțul și fratele acesteia lucrând în companie.Mai mult, Cuc a afirmat că a fost felicitat de piloți pentru că a demis-o pe șefa Tarom.Ce a mai declarat Răzvan Cuc în conferința de presă: