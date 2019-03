UPDATE Ambasadorul Olandei, după ce s-a întâlnit cu ministrul Justiției: I-am transmis îngrijorările privind OUG pe legislația penală / Sper că au fost înțelese / Ce spune Tudorel Toader

Olanda este îngrijorată din cauza ordonanțelor de urgență care modifică Codurile penale și permit desființarea unor sentințe definitive și pe care Guvernul se pregătește să le adopte în următoarea perioadă, a declarat, joi, ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, la finalul unei întâlniri pe această temă cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Oficialul olandez a spus că i-a transmis ministrului Justiției aceste îngrijorări și că speră că "au fost înțelese și vor fi luate în considerare".





Ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a avut joi dimineață o întâlnire de aproximativ o oră cu Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justiției, tema discuțiilor fiind ordonanțele de urgență pregătite de Ministerul Justiției.





La finalul întâlnirii cu Tudorel Toader, ambasadorul Olandei a spus că în discuții și-a exprimat îngrijorările privind aceste ordonanțe de urgență și că speră că "au fost înțelese și luate în considerare".





"Știm că există discuții privind una sau mai multe ordonanțe de urgență și am exprimat îngrijorările Olandei. (...) Am avut cu ministrul o întâlnire reușită, mulțumitoare pe tema acelor ordonanțe și i-am împărtășit ministrului îngrijorările noastre. Îngrijorările se referă la o ordonanță despre care am auzit că ar putea fi adoptată poate astăzi sau mâine și care vizează amendamente aduse Codului Penal. Dar asta nu este nimic nou. Noi ne-am mai exprimat îngrijorările și în trecut, este parte a unui dialog continuu, am avut deja câteva întâlniri și discuții nu numai cu ministrul Justiției", a declarat Stella Ronner-Grubacic.





Ambasadorul Olandei a mai spus că Tudorel Toader a asigurat-o că modificările care vor fi aduse Codurilor Penale sunt în beneficiul României și nu vor afecta sistemul de justiție.

El spune că Stella Ronner-Grubacic a solicitat o întrevedere la Ministerul Justiției în urmă cu o lună și jumătate, iar întâlnirea "a tot fost amânată, până astăzi, prin corelarea agendelor de lucru".









La câteva ore după întâlnire, Tudorel Toader a postat pe Facebook un mesaj în care a ținut să precizeze că "ambasadoarea Olandei nu <>".Ministrul Justiției nu face nicio referire la tema discuțiilor cu ambasadoarea Olandei.